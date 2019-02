Yksinhuoltaja majoittaa turisteja ilmaiseksi kotonaan vaikka voisi tienata sillä rahaa: "Se on sielunhoitoa"

Sohvasurffaajat luovat heitä kotonaan majoittavalle Maija Pihlajalle turvallisuudentunnetta. Kotiin on mukava tulla, kun siellä on ihmisiä.

Matkailukaupunki Rovaniemellä majoituksesta saa maksaa pitkän pennin. Viime vuonna yhden yön majoituksen keskihinta oli kovimmillaan joulukuussa, jolloin huoneesta sai pulittaa 218 euroa (siirryt toiseen palveluun) (Visit Finland). Hotellimajoituksen kanssa Rovaniemellä kilpailee lyhytaikainen asuntovuokraus kuten Airbnb. Monet paikalliset vuokraavat asuntoaan helpon lisätienestin toivossa.

Kaupungin keskustassa asuu kuitenkin nainen, joka majoittaa matkailijoita ilmaiseksi. Nyt piipahdetaan vierailulla asunnossa, jossa sohvasurffaajat majoittuvat jopa putkiremontin aikaan.

Ensimmäinen asia, jonka huomaa astuessaan vanhasta ja pienestä hissistä on värikäs ja koristeltu lappu asunnon raollaan olevassa ovessa.

Heippa työmiehet! Ei tarvi pimpottaa, (ääni on kamala) tervetuloa.

Tähän osoitteeseen ovat ovet avoinna muillekin kuin rakennuksessa remonttia tekeville työmiehille. Postiluukussa lukee Pihlaja.

Yleensä vieraat majoittuvat kerrossängyssä, sillä Pihlaja ja poika haluavat nukkua vierekkäin sohvalla. Eeva Kuivas / Yle

Sisään astujalle ilmoitetaan välittömästi, ettei asunnossa ole ehditty vielä imuroida. Se onkin ainut rutiini, minkä Maija Pihlaja suorittaa yleensä ennen sohvasurffaajien saapumista. Hän poistaa sipsinmurut rivakoin ottein imurilla punaiselta olohuoneen matolta.

Asunnossa on kokoonsa nähden paljon tavaraa. Sitä on lattialla, kirjahyllyssä ja tasojen päällä. Keittiö on täynnä likaisia astioita, joita ei ole ehditty vielä laittaa koneeseen.

Sohvasurffaajia asunnon kaaos ei kuulemma haittaa, vaan sotku koetaan jopa positiivisena asiana. Vieraiden mielestä se tuntuu kotoisalta.

Epäsuomalaisen sielunhoitoa

Pihlajan perheen taival sohvamajoittajina alkoi reilut puoli vuotta sitten Rovaniemelle muuton jälkeen. Yksinhuoltajana uudella paikkakunnalla oli yksinäistä ja Pihlaja kaipasi elämäänsä yhteisöllisyyttä.

– Huomasin, että usein yhteisöjä hakevilla ihmisillä on jokin erikoinen elämäntapa. Pitää olla vegaani ja täysin päihteetön, enkä minä ole, hän nauraa.

Hän päätyi tekemään sohvasurffaajien nettisivustolle profiilin, jossa kertoi tarjoavansa yöpaikkaa. Surffauksessa kun ei ole kyse vain ilmaisesta majoituksesta, vaan yhteisöllisyydestä, seurasta ja ystävistä.

Pihlajasta on mukavaa tulla kotiin, kun siellä on ihmisiä.

– Se luo minulle tietynlaista turvallisuuden tunnetta, niin hassulta kun se kuulostaakin.

Pihlaja on aina kokenut olevansa hyvin epäsuomalainen, ajattelultaan rennompi. Niinpä hän kaipaa maailmalle.

Aiemmin hän kävi vuosittain ulkomailla, mutta nykyisessä elämäntilanteessa se on vaikeaa niin yksinhuoltajuuden kuin rahallisen tilanteenkin vuoksi. Ulkomaalaisten vieraiden majoittaminen korvaa nyt matkustelua.

Epäsuomalaiseksi itseään kuvailevasta Pihlajasta on mukavaa, kun kotona on ihmisiä. Eeva Kuivas / Yle

Ulkomaalaisissa on Pihlajan mukaan tietty rentous, ei tunneta häpeää eikä asioita oteta turhan vakavasti. Kun kotona pyörii maailmanmatkaajia, olo on kotoisampi.

– Se on mulle terapiaa, sielunhoitoa, hän kuvailee.

Toki hänestä on ihanaa opettaa myös 6-vuotiaalle pojalleen maailmankansalaisuutta. Että oman kodin ovet ovat avoinna muille ihmisille.

Yllätyksiä keittiössä

Sohvamajoittaminen on Maija Pihlajan mukaan stressitöntä. Riittää, että hän päästää vieraat sisälle, kun tulee töistä kotiin.

Vierailla on käytössään avain, jotta he pääsevät liikkumaan vapaasti. Jotakuta ajatus voisi kauhistuttaa, mutta Pihlaja luottaa vieraisiinsa.

– Jos joku kantaisi telkkarit ja kaikki pihalle, niin olisihan se hankalaa, ja pitäisi hankkia uusia. Kauhistuisin vain siitä, jos joku kävisi poikani tai minun kimppuun.

Useimmiten Pihlaja on majoittanut tyttöjä ja perheitä. Nuoriin miesmatkustajiin hän suhtautuu varauksella, vaikkei mitään ikävää olekaan sattunut.

Se luo minulle tietynlaista turvallisuuden tunnetta, niin hassulta kun se kuulostaakin. Maija Pihlaja

Perheen 50 neliön kaksioon majoittuu tarpeen vaatiessa jopa kahdeksan ihmistä. Olohuoneesta löytyvät levitettävät nojatuoli ja sohva, pojan huoneesta kerrossänky. Lähtökohtana kalusteiden hankkimiseen onkin ollut, että asuntoon voi majoittaa mahdollisimman paljon ihmisiä.

Lisäksi taloudesta löytyy pari patjaa sekä vauvasänky. Välillä itse emäntä käpertyy patjalle nukkumaan.

– Yleensä katson, että kaikille muille on sänky. Jos emme mahdu muualle, lähdemme kaverin luo yöksi.

Aina majoittaminen ei vaadi edes petivaatteiden pesua, sillä monilla on mukanaan makuupussi.

Majoitustoiminnassa Pihlajaa stressaa lähinnä, mikäli hän ei pysy perillä jääkaapin sisällöstä. Talossa onkin sääntö, ettei mukanaan saa tuoda muuta kuin mitä itse syö.

Hän ei laita vierailleen ruokaa, mutta joskus kotona odottaa valmis ateria. Sellaisesta sovitaan kuitenkin etukäteen.

Kävipä joskus niinkin, että ruoka oli odottanut tietämätöntä emäntää kattilassa pidemmän aikaa.

– Enhän minä tiennyt. Viikon päästä avasin kattilan, että herran jumala, täällä on joku! Juoksee minua kohti kattilasta!

Budjettimatkailija yöpyy sohvalla

Maija Pihlaja työskentelee matkailualalla muun muassa siivoojana, tarjoilijana sekä oppaana. Niinpä hän tuntee hyvin sekä varakkaat että budjettimatkailijat. Yleensä he tulevat Rovaniemelle joulupukin, porojen ja revontulien perässä.

Pian Pihlaja ymmärsi, ettei sohvalla majoittuvilla ole varaa tehdä kaikkea, mitä he tahtoisivat. Niinpä hän on suositellut vierailleen matkanjärjestäjiä, joilta palveluita saa sopuhintaan. Pihlaja myös kyyditsee vieraita usein joulupukin pajakylään.

– On tosi mukavaa, että vähävaraisemmatkin ihmiset pääsevät tapaamaan Joulupukkia. Ettei matkustelu ole pelkästään intialaisten miljönäärien tai kiinalaisten juttu.

Asunnossa vallitseva kaaos ei haittaa sohvasurffaajia. Eeva Kuivas / Yle

Hän arvelee sohvamajoittujien saavan Lapin lomastaan enemmän irti siitäkin huolimatta, ettei heillä ole varaa tehdä kaikkea haluamaansa. Matkailun parissa työskennelleenä Pihlaja tietää, että rahan myötä ihmisten kanssakäyminen muuttuu etäiseksi eikä vuorovaikutusta synny. Sohvasurffaajat sen sijaan saavat kontaktin paikalliseen henkilöön, kuulevat tarinoita ja kokemuksia.

– Ajattelen olevani matkailijoiden paikallinen kaveri.

Toisinaan Pihlaja ehtii viettämään aikaa vieraidensa kanssa enemmän, toisinaan vähemmän. Joidenkin kanssa pohditaan työasioita, toisten kanssa pidetään leffailtaa.

Osasta tulee ystäviä, joihin pidetään yhteyttä ja nähdään vielä tulevaisuudessa.

Vieraita jopa putkiremontin aikaan

Tällä hetkellä perhe majoittaa sohvasurffaajia kerran viikossa. Useimmat vieraat viipyvät pari yötä, jotkut jopa neljä.

Loppuvuodesta majoittaminen lähti lapasesta ja vieraita tuli kuin liukuhihnalta. Tilannetta ei helpottanut talossa tehtävä putkiremontti, jonka takia juoksevaa vettä ei saatu eikä viemäri toiminut kolmeen viikkoon. Kerrostalon pihalle tuotiin parakki, jossa oli vessa ja suihku.

– Kuskasin kaverin luo kaupungin toiselle laidalle pyykkejä ja välillä tiskejäkin. Silloin ajattelin, että eihän tämmöistä voi kukaan jaksaa, hän muistelee.

Myös joulun alla asuntoon riitti tunkua. Pihlajan luona oli hollantilainen perhe, kun hän sai Portugalista pyynnön majoittaa kaksi tyttöä, jotka kertoivat tulleensa majoitushuijauksen kohteeksi. Hän majoitti myös jouluaattona majoituksetta jääneet Korsikalta Lappiin matkanneet isän ja hänen alakouluikäisen poikansa.

Ajattelen olevani matkailijoiden paikallinen kaveri. Maija Pihlaja

Visit Rovaniemen toimitusjohtajan Sanna Kärkkäisen mukaan täytyy olla hyvissä ajoin liikkeellä, mikäli mielii Rovaniemen talvikaudelta majoitusta saada. Vilkkaimmat kuukaudet joulukuu ja helmikuu myydään pitkälti jo vuotta aiemmin.

– Sesonki ei ole kuitenkaan koskaan niin täynnä, etteikö yhtä petipaikkaa löytyisi. Esimerkiksi kuluvalle talvikaudelle saatiin 600 uutta vuodepaikkaa, joita oli vielä hyvin vapaana kauden alussa, hän kertoo.

Rovaniemen hotellien hintataso voi olla Sanna Kärkkäisen mukaan kovan kysynnän sekä rajoitetun saatavuuden vuoksi korkea. Hinta riippuu muun muassa majoituksen sijainnista, viipymästä ja kaudesta.

Maija Pihlaja saa paljon majoituspyyntöjä. Toki Rovaniemi on suosittu matkailukaupunki, mutta oma vaikutuksensa lienee myös sohvasurffaajien nettisivustolla annetuilla hyvillä palautteilla. Niissä vieraat kertovat esimerkiksi siitä, kuinka Pihlaja on kyydittänyt heitä autollaan. Niinpä monet tulijat nykyään jo luulevat, että hän on kehittänyt päivälle ohjelmaa. Pihlaja on jopa harkinnut, pitäisikö vierailijoita kieltää laittamasta enää kehuja, jotta tulijat eivät joutuisi pettymään.

Pihlaja tarjoaa majoittujille petivaatteet, mikäli näillä ei ole omaa makuupussia mukanaan. Eeva Kuivas / Yle

Pihlaja ei ole itse testannut sohvasurffausta – vielä.

Suurimmat haaveet liittyvät kuitenkin hänen luonaan yöpyviin vieraisiin.

– Haluaisin rikastua sen verran, että saisin hankittua erämökin, jossa olisi sauna. Sohvasurffaajat voisivat kokea oikein kunnon puusaunan. En minä siitäkään rahaa haluaisi. Kunhan pääsisin itsekin saunomaan.