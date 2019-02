Wahlroos lähtee Nordeasta, mutta valta pysyy hänen näpeissään: "Kyllä se näin tulee olemaan – mutta..."

Nordean ja Sammon ylimmässä johdossa tehdään kunnon pyöräytys. Ketjureaktio saa alkunsa kun Sammon konsernijohtaja Kari Stadigh jää eläkkeelle tämän vuodessa lopussa.

Hänen tilalleen tulee Sammon vakuutusyhtiö If:n toimitusjohtaja Torbjörn Magnusson. Sammon konsernijohtajana hän on "luonteva valinta" myös Nordean hallituksen puheenjohtajaksi, sanoo väistyvä puheenjohtaja Björn Wahlroos.

– Tämä on vain erinomaisen hyvä ratkaisu, Wahlroos kiteyttää.

Sampo on selvästi Nordean suurin omistaja.

Kari Stadigh (vas.) siirtyy eläkkeelle, Björn Wahlroos jää pois Nordean hallituksesta ja Torbjörn Magnusson (oik.) tulee Nordeaan Wahlroosin tilalle. Kalevi Rytkölä / Yle

Magnusson tulee Nordeaan Björn Wahlroosin tilalle, mutta vapaita käsiä hänen on turha odottaa. Wahlroos sanoo Ylen haastattelussa, että aikoo edelleen pitää Nordean tiukassa otteessaan.

– Kyllähän se tietenkin näin tulee olemaan – mutta puhtaasti yhtiöoikeudellisesti en sitä otetta voi enkä aio pitää, vaan se tulee tapahtumaan Torbjörnin kautta, hän kuvailee uutta toimintatapaa.

Wahlroos kuvaili tiedotustilaisuudessa suorastaan haikeana 19 vuoden yhteistyön päättymistä ystävänsä Kari eli Kuki Stadighin kanssa.

– Meillä on monista asioista erilaisia mielipiteitä, mutta yhteistyön päättyminen Kukin kanssa on surullista.

Nordea kertoi eilen viime vuoden tuloksestaan, joka ei yhtiön mukaan vastannut tavoitetta. Liikevoitto laski loka-joulukuussa 689 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 796 miljoonasta. Koko vuoden tulos pysyi likimain ennallaan.

Aktivistisijoittaja vaatii tiukempaa otetta

Erityisen kuuluvasti Nordean tehokkuutta on arvostellut (siirryt toiseen palveluun) ruotsalaisen sijoitusyhtiö Cevian Capitalin omistaja Christer Gardell.

Gardell on ollut jäsen myös Nordean nimitysvaliokunnassa, jossa tehdään esitykset hallituksen kokoonpanosta yhtiökokoukselle.

Gardellia kuvaillaan niin sanotuksi aktivistisijoittajaksi, joka pyrkii muuttamaan omistamansa yhtiön strategiaa tai rakennetta nostaakseen sen omistaja-arvoa.

Wahlroosin mukaan Gardellin tulo nimitysvaliokuntaan ei kuitenkaan ratkaissut hallituksen puheenjohtajan vaihdosta.

– Gardell oli kriittinen Nordean tulosta kohtaan - niinhän me kaikki olimme.

Luvassa tehostamista ja digipalveluita

Tämän vuoden painopisteeksi pankki on asettanut asiakaspalvelun parantamisen.

Nordea muutti pääkonttorinsa Suomeen lokakuussa. Lisäksi sillä on käynnissä koko it-järjestelmänsä perusteellinen remontointi.

– Suuret päätökset on nyt tehty. Tämä on se perusta, jonka pohjalta Nordeaa nyt tehostetaan. Nämä on saatava nopeasti käyttöön ja tuotantoon. Se on Torbjörnin ja Casperin (konsernijohtaja von Koskull) seuraava haaste.

Wahlroosin pankkialalla on tulossa sama muutos, joka vakuutuslalalla on jo tapahtunut.

– Ala digitaloisoituu aivan asiakkaaseen saakka. Asiakkaat tulevat käyttämään palveluita vielä nykyistä enemmän pelkästään elektronisien terminaalien kautta.