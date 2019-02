Takavuosien rallilupaus ajaa uudella autolla yhden rallin – sen jälkeen hän vuokraa sitä rahakkaille hinnalla, jota ei paljasteta tarkkaan

Entinen rallikuski Janne Tuohino on keksinyt bisnesidean. Hän vuokraa WRC-ralliautoa ensimmäisenä maailmassa.

Tästä on kyse Kiiminkiläissyntyinen rallikuljettaja Janne Tuohino on hankkinut omistukseensa WRC-auton.

Tuohino ajaa autolla Ruotsin rallin, jonka jälkeen auto on vuokrattavissa.

Auto on maailman ensimmäinen yksityistallin WRC-kilpuri.

Kiiminkiläissyntyinen, nykyään Dubaissa asuva rallikonkari Janne Tuohino astuu uudenkarheaan Ford Fiesta RS WRC-autoon kotimaan pinnalla ensimmäistä kertaa oululaisessa moottoriurheilukeskus Ouluzonessa. 43-vuotias Tuohino on edellisen kerran ajanut World Rally Car (siirryt toiseen palveluun)-luokan (WRC) autolla MM-tasolla vuonna 2006.

Kansainvälisen autoliiton FIAn maailman kovatasoisimman rallikilpailusarjan nelivetoauto on saapunut maahan vain päiviä aiemmin. Nyt Tuohino pääsee kokeilemaan, miltä englantilaisen Malcolm Wilsonin kuuluisan M-Sportin rakentama täysiverinen WRC-neliveto tuntuu ajossa.

Janne Tuohino ajaa ensimmäistä kertaa tallinsa Ford Fiesta WRC-autoa.

Edessä on valmistautuminen ja osallistuminen Ruotsin MM-ralliin. Kisaan, jonka Tuohino on ajanut aiemmin 9 kertaa. Parhaimmillaan Tuohino on ollut Ruotsin MM-rallissa neljäs vuonna 2004 Fordin tehdastiimin ajajana.

Vatsassa pyörii pieniä perhosia.

– Aktiiviuran aikana ei jännittänyt, mutta kun Englannissa istuin tehtaalla autoon ensi kertaa, niin vatsassa hiukan kouristeli, virnistää Tuohino kävellessään kohti rallitallinsa WRC-autoa.

Tuohino ajaa auton sisään Ruotsissa

MM-sarjan tehdasautot ovat turboahdettuja 1,6-litraisia nelivetoisia tuotantoautoihin pohjautuvia autoja.

Jotta tietäisi millaista kalustoa hän aikoo vuokrata muille, ajaa Tuohino autolla itse Ruotsin rallissa.

– Alun perin suunnitelma oli, että olisimme olleet mukana jo Rovaniemellä Arctic Lapland Rallyssä tammikuun lopulla, mutta ihan siihen emme ehtineet, Tuohino kertoo.

JanPro Racing vuokraa autoa huoltorekkoineen. Timo Nykyri / Yle

Tuohino saa viereensä kartturiksi Mikko Markkulan. Markkula on ollut viime vuodet Teemu Sunisen kartturi. Yhteistä rallitaivalta on paljon takana jo 2000-luvun aktiiviajoista. Ajotavoitetta kysyttäessä ajatus vetää Tuohinon mietteliääksi, vaikka rallissa menestyminen ei ole ykkösasia.

– Pääasia on, että saamme auton esille, kaikkien nähtäville. Potentiaaliset asiakkaat haluavat nähdä auton lisäksi millaisen huollon, millaisen henkilökunnan ja kaluston pystymme tarjoamaan, kertoo Tuohino.

– Toivottavasti ei hölmöillä rallipolulla, Tuohino jatkaa.

Asiakkaiden kartoitus menossa

WRC-kisaan ei kuitenkaan voi osallistua aivan noin vain eikä aivan kuka vain. Paksun lompakon ohella tarvitaan tietyt luvat.

Suomen autourheilun kansallisen lajiliiton AKK-Motorsportin lajipäällikkö Henrik Frank kertoo, että kunkin maan lajiliitto myöntää kuljettajalle ajolisenssin kotimaan kilpailuihin. Ulkomailla kilpailemisen tarvitaan FIAn hyväsyntä. Tämän lisäksi tarvitaan kokemusta ja menestystä yleisessä luokassa.

Kyselyjä ja yhteydenottoja Tuohino on jo saanut. Potentiaalisia asiakkaitakin on jo kartoitettu.

– Kotimaisia vaihtoehtoja on ehkäpä 5-6, alle 10 kuitenkin. Ulkomaisia vuokraajiakin jo tiedän ja tarjouksiakin on jo jätetty, mutta neuvottelut ovat kesken.

Janne Tuohino ajaa yksityistallinsa Fordia Ouluzonessa. Pekka Loukkola / Yle

Tuohino asuu perheineen Dubaissa. Löytyykö potentiaalisia asiakkaita siltä suunnalta?

– Ei sieltä kovin montaa kuskia löydy. Toki tunnen alueen kuljettajat ja kyllähän he käyttävät rahaa enemmän, mutta päätyvätkö meille asiakkaaksi vai ottavatko kalustoa muualta, niin siihen en osaa sanoa.

Auton ja huoltoauton kuljettaminen ralleihin maksaa. Vuokrahintaa Tuohino ei suoraan sano, koska hintaan vaikuttaa kokonaisuus ja ralli jossa ajetaan. Myös testipäivien määrä nostaa kustannusta. MM-ralliin osallistuvan vuokrahinta kokonaisuudelle voisi Tuohinon mukaan olla 200 000 euron luokkaa.

Lisäksi auton vakuuttaminen maksaa ja myös se, kuka autolla kilpailee. Hinta muotoutuu kokonaisuudesta. Tuohino ei myöskään kerro summaa, jolla hän hankki auton Englannista.

– Sen verran sanon, minkä koko moottoriurheiluväki jo tietää: autourheilu on kallista.

Maailman ensimmäinen yksityistallin vuokra-WRC

Tuohinon JanPro Racing on ensimmäinen yksityinen tiimi maailmassa, joka aikoo vuokrata modernia WRC-autoa. Ruotsin rallin jälkeen kalusto on vuokrattavissa. Hinta määräytyy tapauskohtaisesti ja auto on vuokrattavana niin MM-, SM- kuin mihin tahansa maailman rallikilpailuihin, riippuen vuokraajan toiveista.

– Kaikki haluavat tietää, paljonko autossa on tehoa ja miten se vertautuu tehdastallien autoihin.

Englantilaisen M-Sportin rakentama mallivuoden 2019 Ford on kolmas yksityiselle myyty auto, mutta ensimmäinen, joka menee vuokrakäyttöön.

– Minulla on ollut jo vuosia mielessä ajatus, että haluan olla moottoriurheilussa mukana ralliurani jälkeen jollakin tavalla. Saimme sovittua M-Sportin kanssa asiat ja olemme ensimmäisenä liikkeellä vuokrakonseptilla.

– Uskon tähän tulevaisuuteen, Tuohino kertoo.