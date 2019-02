Saana Tyniä arvosteltiin, kun hän ryhtyi lukion jälkeen siivoojaksi – nyt hän tienaa palkitussa yrityksessä enemmän kuin useat korkeakoulutetut

Kaikki alkoi tavallaan auton hajoamisesta. Saana Tyni oli lukion jälkeen töissä, mutta halusi oppia kieliä paremmin. Hän päätti lähteä reppureissaamaan Australiaan.

Vuosi oli 2009 ja kävi klassisesti. Tyni kohtasi Sydneyn oopperatalolla kaksi suomalaista nuorukaista.

– Minulla oli siellä auto ja pojat hyppäsivät kyytiini. Kunnes sitten tuli vastoinkäymisiä ja kolmas meistä hävisi.

Jäljelle jäi Henri Haho ja loppu on historiaa.

Saana Tynin ja Henri Hahon yhteinen siivousalan yritys valittiin torstaina illalla Suomen parhaaksi työpaikaksi pienten yritysten sarjassa. Palkinnon takana on Great Place to Work -tutkimus, joka valitsee Suomen parhaat työpaikat kilpailuun osallistuneiden joukosta.

Yrityksen albumi

Yhteistyö pelasi

Vuonna 2009 parisuhteesta ei ollut vielä tietoakaan. Nuoret reppureissaajat olivat kovassa pinteessä Australiassa.

– Auto hajosi, eikä vakuutus korvannutkaan sitä. Budjetti meni sekaisin, koska olimme nukkuneet autossa. Nyt piti maksaa yöt hostellissa. Rahat loppuivat, eikä ollut ruokaakaan, Saana Tyni kertoo.

Nuoret saivat rahaa lainaksi ja ostivat sillä auton. Myöhemmin he myivät auton pois ja tienasivat näin rahaa.

Haho ja Tyni päättivät, että he perustuvat Suomessa yhteisen yrityksen, koska yhteistyö pelasi niin hyvin.

Ovelta ovelle imureita

Suomessa Tyni ja Haho myivät imureita ovelta ovelle. Moni asiakkaista tuntui olevan tyytymätön siivoukseensa.

– Ihmiset valittivat, että siivoojat vaihtuvat ja ovi jää auki. Ei tämä nyt niin vaikeaa voi olla, Saana Tyni mietti.

Vuosi Suomeen tulosta he olivat valmiita myöntämään tunteensa. Syntyi avioliitto ja yritys. Nyt pariskunnalla on kaksi lasta.

Heidän yrityksensä virallinen nimi on Sahera Koti Puhtaaksi Oy. Sahera tulee sanoista Saana rakastaa Henriä.

Yritys on todellinen perheyritys, koska yrityksessä on Saanan lisäksi töissä neljä hänen sisarustaan.

Saana Tyni ja Henri Haho perheensä kanssa Australiassa, missä pariskunta kohtasi. Saana Tynin albumi

Kotitalousvähennys lisäsi yrityksiä

Suomessa on noin 5 000 kotityöpalvelua tuottavaa yritystä. Suomen Kotityöpalveluyhdistyksen puheenjohtaja Eija Lenkkeri arvioi.

– Lukua on vaikea sanoa tarkalleen, koska kotityöpalveluyrityksiä ei tilastoida lainkaan.

Osa yrityksistä on rekisteröitynä siivous- tai kiinteistöalan yrityksenä ja osa hoiva-alan yrityksinä.

Kotitalousvähennyksen jälkeen alan yritystoiminta kasvoi Lenkkerin mukaan räjähdysmäisesti. Syntyi paljon toiminimiä ja pieniä yrityksiä.

– Alalle syntyy jatkuvasti uusia yrityksiä ja isot yritykset ostavat pieniä pois markkinoilta tai ostavat niiden asiakkuudet. Ala on kasvava ja töitä riittää kaikille. Yhteiskunnan tavoitehan on, että yli 90 prosenttia yli 75-vuotiaista asuu kotona erilaisten apujen turvin, Lenkkeri sanoo.

Ennakkoluulot yllättivät

Ennakkoluulot yllättivät nyt 30-vuotiaan Saana Tynin. Moni ihmetteli, miten hän alkaa siistijäksi lukion jälkeen.

– Vanhemmat tutut kysyivät, miksi ihmeessä tuollainen ala ja meinaatko elättää itsesi.

Tynin mukaan monet käyttäytyivät, kuin siinä olisi jotain vikaa, että pitää siivoamisesta.

Ennakkoluulot kohdistuivat Saanan Tynin mukaan vielä pahemmin hänen siskoonsa Soili Tyniin. Hän tuli yritykseen suoraan lukiosta.

– Soili oli hyvä koulussa ja kaikki ajattelivat, että hän menee yliopistoon. Hän kohtasi vielä enemmän ennakkoluuloja kuin minä.

Suomen Kotityöpalveluyhdistyksen puheenjohtaja Eija Lenkkeri myöntää, että siivoustyöllä on huono maine.

– Alaa pidetään ala-arvoisena. Kotisiivouksen osaajalta vaaditaan paljon osaamista esimerkiksi erilaisista pintamateriaaleista, siivouksessa käytettävistä aineista ja välineistä. On myös huomioitava, että asiakkaat miettivät, ketä päästävät omaan kotiinsa.

"Ei kaikkein mediaseksikkäin ala"

Taivalkoskelta kotoisin olevan Tynin lapsuudenperheessä on yhteensä 15 lasta. Heistä yrityksessä ovat Saanan ja Soilin lisäksi suoraan yläasteelta töihin tullut Selina, sosionomiksi kouluttautunut Saila ja armeijan vänrikiksi kohonnut Silja.

– Tällä alalla kaikki eivät pärjää, vaikka ajatellaan, että kaikki osaavat ottaa imurin käteen, Soili Tyni sanoo.

Vasemmalta Silja, Soili ja Saila Tyni. Antti Eintola / Yle

Häntä viehättää alassa, että siivotessa näkee oman käden jäljen.

– Eihän tämä meidän alamme ole kaikkein mediaseksikkäin. Se on valitettava totuus. Haluamme nostaa alan mainetta, Soili Tyni sanoo.

Saana Tyni kiittelee omaa opinto-ohjaajaansa yläkoulussa.

– Hän sanoi, että elämässä voi pärjätä muutenkin kuin opiskelemalla. Ehkä hän tajusi, että kärsivällisyyteni ei riitä yliopistonpenkille, Saana Tyni naurahtaa.

Palkinto gaalassa

Yrittäjän alku ei ollut helppo. Henri Haho palasi Tampereelle jatkamaan lukio- ja ammattikouluopintoja. Saana Tyni muutti perässä ja jatkoi yritystoimintaa.

Haho oli monta vuotta töissä putkiliikkeessä, koska yritys ei vielä elättänyt koko perhettä.

Ensimmäisinä vuosina Saana Tyni ei voinut nostaa yrityksestä palkkaa.

– Elin miehen siivellä ja harrastin myös dyykkaamista, hän naurahtaa.

Kotisiivous alkoi vähitellen kannattaa. Nyt Koti puhtaaksi toimii pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla. Tänä vuonna se avaa uudet toimipisteet Turussa ja Oulussa.

Yrityksessä on 65 työntekijää.

Torstaina illalla yritys pokkasi palkinnon. Yleensä näitä palkintoja ovat saaneet it-firmat tai konsulttiyhtiöt.

Koti puhtaaksi -yrityksen työntekijät juhlivat gaalassa oransseissa puvuissa täysin siemauksin.

Saana Tynin albumi

Satasella osakkaaksi

Koti puhtaaksi on luonut uusia käytäntöjä, jotka ovat nostaneet työhyvinvointia. Ensinnäkin yhtiöllä on tällä hetkellä 12 muutakin osakasta. Kaikki ovat työntekijöitä yhtiössä.

– Meillä jokainen työntekijä saa ostaa osakkeita ja jo sadalla eurolla pääsee osakkaaksi. Tämä on lujittanut työyhteisöä ja houkutellut huippulahjakkuuksia kilpailevista yrityksistä. Nyt tulevan kesän osakeantiin on jo jonoa, Henri Haho sanoo.

Toiseksi yritys on kiinnittänyt huomiota työaikoihin.

– Me olemme alusta alkaen halunneet tehdä toisin ja rakentaa työpaikka, missä työt tehdään iloisesti kello 8–16 ja viikonloput ovat aina vapaat eivätkä työjutut vaivaa työpäivän jälkeen, Haho kertoo.

Saana Tynin mukaan tästä syystä heille on hakeuduttu töihin jopa parempipalkkaisilta aloilta. Hakemuksia saattaa tulla sata, jos avoimena on pari paikkaa. Monissa ammateissa on yötöitä tai vuorotöitä, joiden tekeminen ei välttämättä houkuta.

Suomen Kotityöpalveluyhdistyksen mukaan alalla alkaa yleisesti olla jo pulaa työntekijöistä etenkin kasvukeskuksissa.

– Pääkaupunkiseudulla suurin osa siivoustyötä tekevistä henkilöistä on maahanmuuttajataustaisia, Eija Lenkkeri sanoo.

Enemmän kuin korkeakoulutetut

Siivousalan arvostus on kasvanut, kun alan palkkataso on noussut. Minimipalkka on yrityksessä 10,5 euroa tunnilta, mutta tyypillinen palkka on 11–12 euroa.

– Meillä on palkka-avoimuus eli kaikki tietävät toistensa palkat, Saana Tyni kertoo.

Mikä on Saana Tynin palkka?

– Nostan palkkaa noin 30 000–50 000 euroa vuodessa.

Tämä on enemmän kuin monet korkeakoulutetut saavat.