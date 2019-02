Bosch siirtää autojen talvitestauksen Ruotsista Suomen Lappiin ilmastonmuutoksen vuoksi – robottiautojen kehittämiseen palkataan tuhansia osaajia

Saksalainen Bosch ilmoittaa käyttävänsä neljä miljardia euroa autonomisen ajamisen kehitystyöhön vuoteen 2022 mennessä.

Yhtiö sanoo panostavansa tällä hetkellä autojen osittaiseen autonomisen ajamiseen, mutta siirtävänsä painopisteen täysin itsekseen liikkuviin ajoneuvoihin jo ensi vuosikymmenen alussa.

Robert Boschin Suomen toimitusjohtaja Stefan Bergman ei kerro yksityiskohtia, mutta sanoo, että Suomi saattaa hyvinkin olla konsernin tulevaisuudensuunnitelmissa jollakin tasolla mukana.

– Mitään estettä sille ei ole, etteikö se voisi tapahtua tällä Suomessa.

Bosch uskoo robottitaksien ja autonomisten pikkubussien kaltaisten palveluiden disruptoivan eli muuttavan vallitsevaa tapaa, jolla ihmiset liikkuvat. Konserni hakee tämän vuoksi maailmanlaajuisesti tuhansia ohjelmoijia ja tekoälyasiantuntijoita.

Toimitusjohtaja Stefan Bergman kartoittaa parhaillaan Suomen kiinnostavat startup-yritykset ja myös yksittäiset osaajat.

– Minulla on tälläkin hetkellä edessäni muutama kiinnostava case, josta en tietenkään voi puhua. Osa on alkutekijöissään. Muutaman kanssa ollaan konsernin kanssa jo aika pitkällä keskusteluissa. Enempää en voi sanoa.

Käytännössä Suomesta kaivataan ennen kaikkea pieniä yrityksiä Boschin yhteistyökumppaneiksi. Yksittäisiä työntekijöitä taas toivottaisiin töihin joko Saksassa tai muualla sijaitseviin yhtiön tuotekehityskeskuksiin.

– Jos joku vaikuttaa kiinnostavalta, niin pistän tiedon eteenpäin Saksaan ja he arvioivat siellä, onko se kiinnostavaa, Bergman lupaa.

Bosch esitteli tammikuussa autonomisesti ajavan Shuttle-konseptiajoneuvon CES 2019 -kuluttajaelektroniikkamessuilla Yhdysvaltain Las Vegasissa. Bosch

Autojen talvitestaus Lappiin mahdollisesti jo ensi talvena

Boschin Bergman ilmoittaa yhtiön aloittavan ”90 prosentin todennäköisyydellä” ajoneuvojen talvitestauksen Suomen Lapissa jo tulevana talvena.

Boschilla on ollut oma vajaan 500 hehtaarin talvitestauskeskus Pohjois-Ruotsissa. Ongelmaksi on kuitenkin muodostunut, että testausalueesta 80 prosenttia on sijainnut järven jäällä.

– Nyt ilmastonmuutoksen myötä sesonki jää liian lyhyeksi. Kittilä-Levin alue on sesongin pituuden suhteen optimaalinen. Suomen lainsäädäntöhän vielä mahdollistaa autonomisten ajoneuvojen testaamisen julkisilla teillä, toimitusjohtaja Stefan Bergman sanoo.

Omaa testausrataa Bosch ei aio Suomeen rakentaa. Käytännössä testaustoiminta alkaa pienimuotoisena siten, että yhtiö tuo auton kerrallaan ja testaa ajoneuvoja pienellä testausporukalla. Tulevaisuudessa toiminta voi kasvaa.

Bergman muistuttaa, että Lapissa tullaan testaamaan muitakin kuin itsekseen ajavia autoja. Mutta juuri autonomisen autoilun talvitestauksessa siirto Ruotsista Suomeen on perusteltua.

– Kaikkein haastavin autonomisen autoilun ympäristö on se, mitä meillä on kevättalvella Suomessa, eli runsaasti lunta ja aurinko paistaa matalalta. Jos ihminen ei näe kun aurinko paistaa, niin ei näe autokaan.

Autonomiselle ajamiselle odotetaan kovaa kysyntää, sillä henkilöliikenteen arvioidaan International Transport Workers’ Federationin ITF:n mukaan kasvavan vuoden 2015 tasosta vuoteen 2030 mennessä 50 prosenttia. Konsulttiyhtiö Roland Bergerin mukaan jo vuonna 2025 maailmassa liikkuu 2,5 miljoonaa autonomiseen ajamiseen pystyvää pikkubussia.