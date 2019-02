Posti muuttaa asunnottomien suosiman poste restante -palvelun maksulliseksi – koditon Markus: "Se on mulle iso raha"

Helsinkiläinen Markus, 34, on ollut asunnoton lähes kahden vuoden ajan. Koska pysyvää osoitetta ei ole, hän käyttää postin vastaanottamiseen niin sanottua poste restante -palvelua.

Kun hän reilu viikko sitten haki postejaan Kasarmitorin postin palvelupisteestä, vastassa oli yllätys: virkailija kertoi, että maksuton palvelu muuttuu maaliskuun alussa maksullliseksi. Jatkossa lähetyksen noutaminen maksaa 3,10 euroa.

Kaksi palvelua maksullisiksi Postin poste restante- ja Noutoposti-palvelut muuttuvat maksullisiksi 1.3.2019 alkaen. Lähetysten noutaminen maksaa jatkossa 3,10 euroa per nouto. Jos postia ei ole, käynti on maksuton. Poste restante on vanha ja kansainvälisesti tunnettu palvelu. Sen toimintaperiaate on, että yksityishenkilön kotiosoitteen sijaan lähetyksen vastaanottajaksi merkitään sanat poste restante, haluttu postinumero ja toimipaikka sekä vastaanottajan nimi. Vastaanottaja voi hakea itse postinsa konttorista henkilötodistusta näyttämällä. Poste restante on tarkoitettu väliaikaiseen tai kertaluonteiseen käyttöön. Käyttäjinä on esimerkiksi paljon matkustavia asiakkaita, asunnottomia ja muita ihmisryhmiä, jotka tarvitsevat väliaikaista osoitetta. Noutoposti on puolestaan järjestely, jossa postin saaja on sopinut Postin kanssa, että kotiosoitteeseen tuleva posti ohjataan suoraan postin palvelupisteeseen, josta asiakas noutaa sen itse. Noutopostia voidaan käyttää vaikkapa putkiremontin aikana.

– Jos kerran viikossa hakee postit, siihen menee jatkossa reilut 12 euroa. Se on mulle aika iso raha, sillä olen täysin Kelan tukien varassa. Verojen jälkeen käteen jää noin 500 euroa kuussa eikä minkäänlaista varallisuutta ole, Markus kertoo.

Hän haluaa elämäntilanteensa vuoksi esiintyä jutussa vain etunimellään. Asunnottomuuden taustalla on sekava vyyhti erilaisia terveyteen ja varallisuuteen liittyviä ongelmia, joiden vuoksi Markus on asunut läheisten ja tuttujen nurkissa lähes pari vuotta.

Pysyvää osoitetta ei ole siis ollut, ja tämän vuoksi hän käyttää poste restantea.

– Sitä kautta tulee tärkeitäkin posteja, jotka vaikuttavat sosiaaliturvaan ja omaan taloudelliseen tilanteeseen. Kun odottaa vaikka lääkärin lausuntoa Kelaa varten, tulee käytyä paljon useamminkin, suunnilleen parin päivän välein.

"Posti ei tarjoa ilmaispalveluja"

Markus ei ole yksin. Poste restante -palvelulla on Suomessa noin 35 000 käyttäjää, kertoo Postin kuluttajakirjepalveluista vastaava Noora Laaksonen. Laaksosen mukaan käyttäjien määrä on laskussa, ja tämä on yksi palvelumaksun käyttöönoton taustasyistä. Tärkein syy on palvelun tuottama kustannus.

– Poste restante on erityispalvelu, ja hinnoittelulla pyritään kattamaan edes osa sen tuottamasta kustannuksesta. On hyvä muistaa, että posti ei toimi verovaroin, se ei tarjoa ilmaispalveluja ja palveluilla on aina hinta.

Päätös maksun käyttöönotosta on Laaksosen mukaan mukaan tehty Postin sisällä postipalvelut-liiketoimintaryhmässä. Taustalla ovat Laaksosen mukaan myös postilakiin tehdyt muutokset, jotka mahdollistavat maksun perimisen erityisistä vastaanottamisen tavoista.

Posti selvitti samassa yhteydessä muiden Euroopan maiden poste restante -käytäntöjä, ja myös palvelun lakkauttamista harkittiin. Laaksosen mukaan useissa Euroopan maissa poste restante on maksullinen palvelu.

Kohtuullista vai kohtuutonta?

Asunnoton Markus pitää reilun kolmen euron hintaa kohtuuttoman suurena ja kuukauden siirtymäaikaa liian lyhyenä. Postin Noora Laaksosen mukaan hinta perustuu siihen, että edes osa kustannuksista saadaan katettua.

– Tämä hinta ei riitä kokonaan kattamaan palvelun kustannuksia. Jos olisi tavoiteltu nollakatetta, olisi pitänyt nostaa hintaa vielä enemmän. Halusimme pitää hinnan maltillisena ja kohtuullisena.

Laaksonen myös huomauttaa, että postia säilytetään toimipisteissä kahden viikon ajan, eli joka viikko sitä ei ole pakko käydä hakemassa. Asiasta tiedottaminen kuukautta ennen muutosta on Laaksosen mukaan riittävä aika ja normaali käytäntö.

Vailla vakinaista asuntoa ry on ottanut postin uudistukseen kantaa yhdistyksen Facebook-sivulla (siirryt toiseen palveluun). Yhdistyksen mukaan asunnottomalla ihmisellä ei usein ole postin vastaanottamiseen muuta mahdollisuutta kuin poste restante -osoite.

– Uudistuksella heidät asetetaan eriarvoiseen asemaan asunnollisiin ihmisiin nähden. Koska tyypillisesti kyse on pienituloisista, toisinaan jopa täysin tulottomista ihmisistä, kyse ei ole vain periaatteellisesta tasa-arvosta vaan elämää ja toimeentuloa vakavasti uhkaavasta syrjinnästä.