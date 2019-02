Yli tuhannen euron migreenilääkkeen saa pian vitosella – taustalla poikkeuksellinen vääntö

Vallankumoukselliseksikin kuvailtu uusi migreenilääke Aimovig muuttuu migreenipotilaille huomattavasti halvemmaksi huhtikuun alusta alkaen.

Lääkevalmistaja Novartiksen tekemä Aimovig on superkallis. Sen kuukausiannos maksaa apteekissa noin 1 160 euroa. Hinta koostuu kahdesta 70 milligramman pistoskynästä. Lääkkeellä ei ole ollut Kela-korvausta.

Sosiaali- ja terveysministeriön alainen lääkkeiden hintalautakunta HILA päätti torstaina kokouksessaan, että huhtikuusta lähtien lääke siirtyy ehdollisesti korvattavaksi ja sen hinnasta lähtee silloin 40 prosenttia.

Lääkkeen yhden pistoskynän enimmäistukkuhinta on 425 euroa, johon lasketaan vielä apteekin marginaali ja arvonlisävero. Kuluttajalle lääkkeen hintakatto (592 euroa/v) täyttynee jo parista annoksesta. Kuukauden satsin jälkeen migreenipotilas maksaa sen jälkeen siten kustakin pistoskynästä 2,50 euroa eli 5 euroa kuussa.

Loistava uutinen kaikille migreenistä kärsiville, sillä lääkkeen on kuvailtu olevan käänteentekevä migreenistä kärsivien elämässä kuten esimerkiksi Helsingin Sanomien haastattelema (siirryt toiseen palveluun) Suvi-Tuuli Kankaanpää kertoo.

Korvattavuuden ehtona on, että kyseessä on potilas, jolla on vähintään 8 migreenipäivää kuukaudessa. Lisäksi hänellä on testattu ainakin kahta migreenin estolääkitystä ilman kunnon tulosta. Uuden Aimovig-lääkityksen teho tarkastetaan kolmen kuukauden kuluttua lääkityksen aloittamisesta.

Ehdollinen korvattavuus tarkoittaa uudenlaista riskinjakosopimusta lääkevalmistajan ja HILAn välillä. Se on ollut mahdollista vuodesta 2017 alkaen. Monimutkaisen järjestelyn tarkoituksena on saattaa kalliit uutuuslääkkeet potilaiden saataville nopeasti.

Yksinkertaistettuna lääkkeen tukkuhinnasta sovitaan ja se otetaan korvattavuuden piiriin, mutta jos hoitotavoitteet tai jotkin muut sopimusehdot eivät toteudukaan, joutuu lääkevalmistaja kantamaan riskiä ja maksamaan takaisin esimerkiksi Kelalle sen korvaamia maksuja.

Lääkkeen ympärillä "poikkeuksellinen kohina"

Aimovigin hinnoittelutaival on ollut hieman erikoinen. Siitä ovat kertoneet tammikuussa Kauppalehti (siirryt toiseen palveluun) ja Apteekkari (siirryt toiseen palveluun).

Torstaina HILAn puheenjohtaja Lauri Pelkonen kertoi Ylelle, että lääkkeen korvattavuudesta on käynyt "poikkeuksellinen kohina". Pelkonen kertoo, että hintalautakuntaa on lähestytty lukuisin puheluin ja joukossa on ollut myös lääkäreitä.

Pelkosen mukaan päätös kuitenkin tehtiin normaalissa järjestyksessä eikä poikkeuksellinen kohina vaikuttanut siihen. Tietyt kriteerit täyttyivät.

Jo testausvaiheessa lääkkeen tehosta kohistiin. Kun testit loppuivat, niissä mukana ollut Terveystalo tarjosi lääkitystä asiakkailleen vain 110 eurolla kuussa. Potilas maksoi lisäksi toimistomaksun.

Hinta perustui siihen, että Terveystalo tulkitsi voivansa ostaa lääkettä niinsanotulla sairaalahinnalla. Sen voi kukin sairaala neuvotella lääkevalmistajan kanssa – ja suuri volyymi tietää suuria alennuksia.

Fimealle valitus hinnoittelusta

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea sai hinnoittelusta kuitenkin valituksen ja se katsoi Terveystalon tulkinneen omaa asemaansa liian väljästi.

Fimean mukaan sillä ei ollut riittävästi perusteita tai sairaalapaikkoja sairaalahinnoitteluun vaan toiminta oli enemmänkin terveysasematyyppistä ja lääkkeet olisi pitänyt hankkia muiden tapaan apteekista.

Terveystalo perusteli toimintaansa sillä, että sen hoidossa testivaiheessa olleet potilaat eivät jäisi hoidoissa tyhjän päälle. Se kuitenkin lopetti edulliset hoidot Fimean huomautuksen jälkeen ja ilmoitti jatkavansa pistoshoitoja (siirryt toiseen palveluun), kunhan potilas itse ostaa lääkkeensä apteekista.

Tästäpä nousikin äläkkä. Monet potilaat tulkitsivat, että Fimea ilkeyksissään esti heidän hoitonsa. Somekohu oli suuri, sillä yksin Facebookissa on migreenistä kärsivien suljetussa ryhmässä reilut 11 000 jäsentä.

Fimea katsoi noudattavansa vain lakia. Se tiedotti (siirryt toiseen palveluun), ettei ole kieltänyt hoitoja, vaan huolehtinut hinnoittelun lainmukaisuudesta ja tasapuolisuudesta.

Ja nyt kaivattu korvattavuus lääkkeelle siis on saatu, tosin ehdollisena ja kahden vuoden määräajaksi.

Kahdenlaista hinnoittelua

Fimea sai prosessissa syntipukin osan ja migreenipotilaiden vihat niskaansa. Terveystalo näyttäytyi hyvänä tyyppinä, kun se hinnoitteli lääkityksen kukkaroystävällisesti.

Taustalla lääkevalmistaja Novartis oli kovin hiljaa. Se vain sopi Terveystalon kanssa lääkkeestä edullisen hinnan, joka oli kaukana apteekkihinnasta.

Kauppalehden mukaan Novartis ja Terveystalo saivat (siirryt toiseen palveluun)runsaasti asiakkaita hinnoittelullaan. Terveystalon kliinisen tutkimuksen ja biopankkitoiminnan johtaja Lasse Parvinen kertoi lehdelle, että potilaita tuli ”ovista ja ikkunoista”.

Se loi paineita lääkkeen Kela-korvattavuudelle, kun lääkkeen vaatijoiden määrä kasvoi ja Terveystalon edullinen hoitopaketti jouduttiin lopettamaan.

Nyt Novartis saa lääkkeen kalliilla tukkuhinnalla (max 425,00 euroa) korvattavaksi. Korvauksen (40% aluksi ja nopeasti käytännössä koko lääkkeen hinta) eli kalliin lääkkeen maksavat tulevaisuudessa veronmaksajat.

Aimovigin todellinen hinta vaikuttaa olevan huomattavasti edullisempi, koska Terveystalokin pystyi neuvottelemaan sen hinnaksi 110,00 euroa kuukausiannokselta.