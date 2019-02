Osallistuivatko suomalaiset SS-miehet juutalaisten surmaamiseen? Virallinen selvitys julkaistaan

Helsingin Säätytalossa julkaistaan perjantaina poikkeuksellinen historiantutkimus. Kansallisarkiston tutkija, professori Lars Westerlund on selvittänyt suomalaisten SS-miesten mahdollisen osallisuuden juutalaisten ja siviilien surmiin vuosina 1941–1943.

Erikoisen selvityksestä tekee se, että se on valtioneuvoston kanslian tilaustyö, johon ryhdyttiin tunnetun kansainvälisen Simon Wiesenthal -keskuksen pyynnöstä. Pyyntö esitettiin vuosi sitten tammikuussa presidentti Sauli Niinistölle. Wiesenthal-keskus tunnetaan toisen maailmansodan aikaisten natsirikollisten jahtaajana.

Simon Wiesenthal -keskus kiinnostui suomalaisista SS-miehistä sen jälkeen, kun heräsi epäily, että he olisivat sekaantuneet juutalaisten kansanmurhaan Saksan itärintamalla. Epäily perustui suomalaisen historioitsijan André Swanströmin tutkimuksiin. Swanström esittää näkemyksensä muun muassa viime syksynä ilmestyneessä kirjassaan Hakaristin ritarit.

Raskauttava kirje

André Swanströmin tutkimus muuttaa vallitsevaa käsitystä suomalaisten SS-miesten toiminnasta saksalaisten rinnalla. Aiheen merkkiteoksena on tähän asti pidetty professori Mauno Jokipiin vuonna 1968 julkaisemaa Panttipataljoona-tutkimusta. Jokipiin mukaan suomalaisten SS-miesten osuutta sotarikoksiin ei pystytty todistamaan.

Swanström on eri mieltä. Hän perustaa väitteensä muun muassa suomalaissotilaan kirjeeseen:

"Lisäksi juutalaisten teloittamiseen riittää kehnompikin ampumataito kuin omamme", mies kirjoittaa.

Swanström on löytänyt myös muita viitteitä sotarikoksista. Lisäksi Swanström pitää epätodennäköisenä, että suomalaiset olisivat poikenneet muiden maiden SS-vapaaehtoisista, joiden osuudesta sotarikoksiin on tietoa. SS-joukkoihin lähti kaikkiaan noin 1 400 suomalaista.

Syylliset oikeuteen?

Tänään julkistettava tutkimus on harvinainen, mutta ei ainutlaatuinen. Vastaavanlainen prosessi käytiin läpi myös Elina Sanan vuonna 2003 julkaistun Luovutetut: Suomen ihmisluovutukset Gestapolle -kirjan jälkeen. Kirjassa kerrotaan 3 000 venäläisen sotavangin, joukossa myös juutalaisia, luovutuksesta Saksaan, jossa moni heistä kuoli.

Wiesenthal-keskus otti yhteyttä presidentti Tarja Haloseen, jonka jälkeen hallitus antoi professori Heikki Ylikankaan tehtäväksi selvittää kysymystä.

Simon Wiesenthal -keskuksen johtaja Efraim Zuroff kiitteli Ylen haastattelussa, että selvitys johti useisiin aihetta käsitteleviin tutkimuksiin ja auttoi suomalaista yhteiskuntaa käsittelemään menneisyyttään.

Kysymykseen, pitäisikö Suomessa nyt nostaa syytteitä, jos todisteita hirmuteoista löytyisi, Zuroff vastasi:

– Jos sellaisia ihmisiä on hengissä ja he ovat riittävän terveitä oikeudenkäyntiin, ei ole mitään syytä jättää heitä huomiotta, mutta epäilen, josko niin on.

