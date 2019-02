80 000 katsojaa on nähnyt Isla-vauvan syntymän Youtubessa – nyt hän on äitinsä ja isänsä kanavan tähti

– Kätilö sanoi, että kyllä nyt voi sanoa, että synnytys on alkanut, kertoo Titta Halloran kameralle.

Kuva leikkaantuu hänen mieheensä Thomas Halloraniin, joka kuvaa itseään parin omakotitalossa.

– Titta soitti, kello on 6.26. Nyt se syntyy, baby syntyy. Jännittää, huhhuh, hän kertoo kameralle.

Näin käynnistyy odotettu h-hetki, joka ikuistetaan myös intiimeimpään videoon, jonka Titta ja Thomas Halloran ovat Youtube-kanavalleen kuvanneet.

Pari oli valmistautunut perheenlisäykseen jo kauan, eikä vain yksityiselämässä. He kertoivat odotuksesta myös Ikilomalla-kanavallaan, jolla on 27 000 tilaajaa.

– Mietimme, että meillähän on uusi tiimin jäsen! Mutta miten me otamme hänet tähän mukaan? Thomas Halloran muistaa parin pohtineen.

Mietimme pitkään, haluammeko näyttää vauvaamme videoilla, koska se on ollut todella puhuttu aihe. Pienet lapsethan eivät voi siitä itse päättää. Titta Halloran

Ikilomalla-kanavan seuraajat arvuuttelivat yhdessä Halloranien kanssa vauvan sukupuolta, seurasivat sairaalakassin pakkaamista ja pääsivät synnytyksen jälkeen näkemään, minkälaista vauvakuvauksissa on.

Youtube- ja Facebook-synnytykset nousivat pieneksi ilmiöksi joitakin vuosia sitten. Halloranit kuitenkin pohtivat kameran tuomista synnytyssaliin hartaasti. Sen välityksellä sinne nimittäin pääsisi myös kuka tahansa Youtuben käyttäjä.

– Olin pitkään sitä mieltä, että en todellakaan tahdo kuvata sitä. Lopulta päätimme, että kuvaamme synnytyksen joka tapauksessa ja katsomme myöhemmin, mitä teemme materiaalilla, Titta Halloran kertoo.

Jo synnytysvideon ensimmäisen minuutin aikana saa käsityksen, mitä seuraavaksi tapahtuu. Pääpaino on Halloranien jännityksen ja innon sekä tapahtumien käänteiden ikuistamisessa. Supistuksien välissä ehtii vähän tanssiakin.

Kuvaa itse synnytystilanteesta on hetken verran, ja esimerkiksi verta ei näytetä.

– Oli todella haastavaa tehdä synnytysvideo ilman, että kukaan ajattelisi, että miten he kehtaavat. Teimme se oman näköiseksemme, jotta voimme palata siihen hetkeen uudelleen ja uudelleen, Thomas Halloran kertoo.

Nyt videota on katsottu yli 80 000 kertaa. Kommentteja on kertynyt lähes tuhat, ja niissä paitsi onnitellaan, myös kerrotaan, miten katsojat pidättivät hengitystään ja itkivät yhdessä parin kanssa.

– Jaoimme videon, sillä se oli meille tärkeä, ja myös seuraajamme odottivat sitä todella paljon. Video kosketti meitä ja myös monia muita, hymyilee Titta Halloran.

Pariskunta perusti Ikilomalla-kanavan vuonna 2015. Pyry Sarkiola / Yle

Lapsen kuvaaminen mietitytti

Nyt reilun puolen vuoden ikäinen tytär Isla istuu äitinsä sylissä perheen Youtube-videoista tutulla harmaalla sohvalla. Pienet sormet hapuilevat kohti isän rannekelloa.

– Mietimme pitkään, haluammeko näyttää vauvaamme videoilla ja sosiaalisessa mediassa, koska se on ollut todella puhuttu aihe. Pienet lapsethan eivät voi siitä itse päättää, Titta Halloran sanoo.

Halloranit ovat halusivat kuitenkin kuvata Islaa videoilleen, sillä tytär on suuri osa heidän elämäänsä. Hän näkyy toisinaan taustalla, toisinaan myös päähenkilönä. Esimerkiksi viime vuoden lopulla kanavalla julkaistiin Islan MyDay -video, joka näytti, minkälaista elämää viisikuukautinen vauva elää.

Tahdomme muistaa vielä 20 vuoden päästä videoihin palatessamme kaikki ne tunteet, joita kuvaushetkinä koimme. Thomas Halloran

Videolla Isla katselee uteliaasti kameran linssin läpi sängyllä pyörien. Vaipanvaihtoa, leikkiä, ja sitten hampaiden pesulle. Ulos lähdettäessä tyttöä vähän itkettää, mutta suupielet kääntyvät taas pian ylöspäin.

– Olemme päättäneet, että näytämme Islasta sellaisia hyviä ja edustavia puolia, joita me haluamme näyttää myös itsestämme. Emme todellakaan mene tunkemaan kameraa kehtoon ja huutamaan, että herätys, Thomas Halloran kertoo parin linjanneen.

Halloranit ovat myös päättäneet poistaa videot laajemman yleisön nähtäviltä, jos Isla ei vanhempana videoista pidä. He valitsevat tarkkaan pätkät, joita lapsesta käyttävät.

– Isla on meille todella tärkeä ja haluamme ikuistaa hänen kehitysvaiheensa. Alussa huoletti, että mitä jos saamme paljon negatiivista palautetta, mutta näin ei ole käynyt, Thomas Halloran kertoo.

Titta ja Thomas Halloran näyttävät tyttärestään videoilla sellaisia puolia, joita itsestäänkin haluaisvat näytettävän. Tiina Karppi / Yle

Rakkaus videokuvaamiseen löytyi maailmalta

Idea Ikilomalla-kanavaan kehittyi jo kauan ennen Islan syntymää. Kaikki alkoi siitä, kun Halloranit lähtivät maailmanympärysmatkalle vuonna 2015.

16 kuukautta kestäneen reissun aikana kuvatut videot keskittyivät pääasiassa parin seikkailujen kuvaamiseen.

– Rakastuimme videoiden tekemiseen maailmalla. Aloimme haaveilla siitä, että ehkä niiden tekeminen voisi jonain päivänä olla ammattimme, Titta Halloran muistelee.

Matkan jälkeen Thomas Halloran perusti videotoimisto Ikimedian, joka on erikoistunut videotarinoiden tekemiseen erityisesti asiakkaan sosiaalisen median eri kanaville. Näin haaveesta tuli totta Youtube-harrastuksen rinnalle.

– Lähdimme kokeilemaan jotakin uutta ja luovaa, joka jatkuvasti haastoi meitä. Se on myös pitänyt meidät innostuneina, hän kertoo.

Ensimmäiset vuodet olivat täynnä haasteita ja ongelmien ratkomista. Virheiden kautta Halloranit oppivat kuvaamisen ja editoimisen salat ja voivat nyt tehdä sitä myös työkseen.

– Kun asiakkaat soittavat, he usein puhuvat kuin he jo tuntisivat meidät. Se on aika harvinainen tilanne, Thomas Halloran lisää virnistäen.

Halloranit tahtovat elää kuin olisivat aina lomalla. Pyry Sarkiola / Yle

Ikilomalla arjen keskellä

Kanavalla on seurattu viime aikoina myös Kotkassa asuvien Halloranien omakotitaloremonttia. Nyt se alkaa olla loppusuoralla. Liki 100 000 kertaa katsottu remonttivideo on myös Ikilomalla-kanavan suosituin video.

Pian tilaajia hemmotellaan pitkään valmistellulla jatko-osalla, jossa esitellään perheen uusi keittiö.

– Seuraajamme ovat odottaneet tätä videota todella paljon, Titta Halloran kertoo samalla kun hänen miehensä säätää valoja kohdilleen ja käynnistää videokameran.

Vielä on kuitenkin kuitenkin kuvattava intro ja editoitava lopputulos valmiiksi kanavalle tutulla, veikeällä tyylillä.

Lähdimme kokeilemaan jotakin uutta ja luovaa, joka jatkuvasti haastoi meitä. Se on myös pitänyt meidät innostuneina. Thomas Halloran

Videoblogit avaavat uusia uramahdollisuuksia, mutta videoiden jakamisella on myös toinen tarkoitus: pariskunta näkee Youtube-kanavansa eräänlaisena valokuva-albumina.

– Tahdomme muistaa vielä 20 vuoden päästä videoihin palatessamme kaikki ne tunteet, joita kuvaushetkinä koimme, Thomas Halloran kertoo.

– Olemme oman kanavamme suurimpia faneja, sillä jaksamme katsoa videoita kerta toisensa jälkeen, Titta Halloran lisää nauraen.

Muitakin faneja kuitenkin löytyy. Youtuben puolella perheen elämää seuraavien liki 30 000 tilaajan lisäksi Halloraneilla on Instagramissa lähes 7000 seuraajaa.

Valtaosa heistä on aikuisia, 18-44-vuotiaita. Ahkerimmat tykkääjät ja kommentoijat ovat kuitenkin alaikäisiä. Osa heistä lähettää perheelle fanipostia ja tulee ottamaan kaupassa yhteiskuvia.

Halloraneista suosio on ollut vain positiivinen juttu. Seuraajilta saa sydäntälämmittäviä kommentteja sekä inspiraatiota uusiin videoihin samalla, kun uusia mahdollisuuksia aukenee.

Uusimpana innostuksen aiheena on kutsu Afrikkaan kuvaamaan jälleen matkavideoita.

– Me kutsumme elämäämme kanavamme nimellä: Ikilomalla. Saamme tehdä työtä jota rakastamme, elää omakotitalossa ja viettää aikaa perheen kanssa, Titta Halloran sanoo.