Musiikin kirkkaimmat tähdet saavat Grammyt ensi yönä – ehdolla myös Bradley Cooper ja Lady Gaga

Lady Gagan ja Bradley Cooperin tähdittämä A Star Is Born on ehdolla useassa kategoriassa. Neil Hall / EPA

Yhdysvaltain musiikkialan ammattilaisten yhdistys, The Recording Academy jakaa Grammy-palkinnot vuosittain erityisistä ansioista musiikin alalla. Ne ovat yhtä merkittäviä tunnustuksia kuin elokuva-alan Oscarit.

Palkintosarjoja on useita. Niistä tärkeimpiä ja arvostetuimpia ovat vuoden albumi, vuoden levytys ja vuoden laulu sekä paras uusi artisti.

Viime vuonna huomiota herätti naisehdokkaiden vähäisyys. Nyt tilanne on toinen. Jokaisessa pääkategoriassa palkinnosta kilpailee monta naista.

Asiaan on kiinnittänyt huomiota myös Grammy-seremonian juontaja, yhdysvaltalaislaulaja, pianisti ja näyttelijä Alicia Keys. Hän on itse saanut aikaisemmin 15 Grammyä, mutta emännöi tilaisuutta nyt ensimmäistä kertaa.

Keys on kertonut olevansa erityisen innoissaan tämänvuotisista "uskomattomista naisehdokkaista".

Tuoko rakkautta tihkuva elokuva myös musiikkipystit?

Eniten ehdokkuuksia, peräti kahdeksan, on rap-artisti Kendrick Lamarilla. Lauluntekijää ja levytuottajaa pidetään yhtenä sukupolvensa parhaana hip hop-artistina.

Toiseksi eniten, seitsemän ehdokkuutta, on rap-artisti Drakella.

Myös laulaja Lady Gaga ja näyttelijä Bradley Cooper ovat ehdolla useissa Grammy-kategorioissa. Romanttisessa musiikkielokuvassa A Star Is Born kuultu, hitiksi noussut Shallow kilpailee vuoden laulun tittelistä.

Yhdessä Lady Gaga ja Cooper ovat myös ehdolla parhaaksi pop duoksi.

Cooperille Grammy-ehdokkuus on ensimmäinen, mutta Lady Gaga on palkittu useita kertoja.

Vuonna 2018 yhdysvaltalainen laulaja-lauluntekijä ja tuottaja Bruno Mars kahmi kaikkiaan kuusi Grammya. Niistä yksi oli vuoden laulun palkinto kappaleesta That's What I Like.

Nousevan tähden palkinnon sai viime vuonna kanadalainen Alessia Cara.

Grammyt jaettiin ensimmäistä kertaa vuonna 1959.

Voit seurata palkintouutisointia tästä linkistä (siirryt toiseen palveluun).

Yle lähettää Grammy-gaalan perjantaina 15. helmikuuta Yle Teemalla klo 22.45 alkaen.

