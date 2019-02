Tuhkarokkotartunnat kolminkertaistuivat Euroopassa viime vuonna – Tauti leviää rajusti Ukrainassa

Tuhkarokkotapausten määrä kolminkertaistui Euroopassa viime vuonna, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO:n tilasto. (siirryt toiseen palveluun)

WHO:n mukaan viime vuonna tuhkarokkotartunnan sai Euroopassa yhteensä 82 596 ihmistä. Tuhkarokkoon sairastuneiden määrä oli korkein tällä vuosikymmenellä. Aiheesta kirjoittaa BBC. (siirryt toiseen palveluun)

Toissa vuonna tartunnan saaneita oli Euroopassa noin 24 000 ja vuotta aiemmin noin 5 300, mikä oli tilastoidun historian alhaisin luku.

Tuhkarokko yleistyi rajusti Ukrainassa

Tuhkarokkotapausten määrän rajun kasvun syynä Euroopassa on tuhkarokon voimakas leviäminen Ukrainassa, jossa sairastuneita oli viime vuonna 53 000. Vuotta aiemmin tartuntoja oli Ukrainassa kymmenen kertaa vähemmän.

Tartuntojen määrä kasvoi Ukrainassa viime vuoden loppua kohti niin, että joulukuussa sairastuneita oli jo yli 10 000. Viranomaiset ovat valmistelleet epidemian julistamista Ukrainassa.

Enemmistö tuhkarokkoon sairastuneista on ollut lapsia. Eniten tapauksia on ollut Ukrainan länsiosassa sijaitsevassa Lvivin kaupungissa, mutta sairastuneita on ollut muuallakin maassa.

Tuhkarokon yleisyyden syynä Ukrainassa on maan aikaisempi heikko rokotekattavuus. Kaksi vuotta sitten alle puolet yksivuotiaista lapsista oli rokotettu (siirryt toiseen palveluun). Ongelmana on viime vuosina ollut paikoin rokotteen saatavuus. Lisäksi Ukrainassa on esiintynyt rokotevastaisuutta.

Rokotekattavuus putosi Ukrainassa 42 prosenttiin vuonna 2017, mutta se on noussut sen jälkeen.

Euroopassa tuhkarokko keskittyy kymmeneen maahan

Ukrainan jälkeen toiseksi eniten tartuntatapauksia Euroopassa viime vuonna oli Serbiassa, 5 100. Ranskassa tuhkarokkoon sairastui 2 900, Italiassa 2 500 ja Venäjällä 2 300 ihmistä.

Euroopan tuhkarokkotapaukset keskittyvät kymmeneen maahan, joissa oli yli 90 prosenttia sairastuneista.

Tuhkarokkoon kuoli Euroopassa viime vuonna 72 ihmistä. Vuotta aiemmin kuolleita oli 42.

WHO:n tavoitteena eliminoida tuhkarokko Euroopasta vuonna 2020

Euroopassa tuhkarokon rokotekattavuus on laskenut joissakin maissa alle 95 prosentin. Suomessa tuhkarokon rokotekattavuus on 96 prosenttia.

Tuhkarokon leviämiseen ovat osaltaan vaikuttaneet monissa maissa syntyneet rokotevastaiset liikkeet.

Tuhkarokko on herättänyt Suomessa paljon keskustelua sen jälkeen, kun muun muassa Pohjanmaalla selvisi viime vuonna rokottamattomien lasten tuhkarokkotapauksia. Taustalla on muun muassa Pohjanmaalla esiintynyt rokotevastaisuus.

Yle selvitti rokotekattavuuden eri puolilla Suomea.

WHO:n tavoitteena on eliminoida tuhkarokko Euroopasta vuoteen 2020 mennessä.

Tuhkarokko on erittäin tarttuva ja se voi johtaa vaikeisiin jälkitauteihin. Tuhkarokko voi olla vakava sairaus iästä riippumatta (siirryt toiseen palveluun) niille, joita ei ole rokotettu tai jotka eivät ole sairastaneet tautia.

