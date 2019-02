Mummodiskossa jorataan ja lievitetään yksinäisyyttä – “Joskus täältä on lähdetty ilman rollaattoria tai pyörätuolia”

Suuren suosion saanut Mummodisko-tapahtuma on täyttänyt Helsingin Tavastian kolme kertaa. Ikäihmisten diskoja järjestetään myös hoivakodeissa ja palvelukeskuksissa.

Kaikki eivät halua kuunnella ikivihreitä, edes vanhusten hoivakodissa, oli Mummodisko-tapahtuman kehittäjän Mikko Haapalaisen ensimmäinen ajatus siitä miksi ikäihmisille pitäisi järjestää omia diskoiltoja.

Haapalainen oli työharjoittelussa vanhusten hoivakodissa, jossa yksi iäkäs rouva ei ollut puhunut kolmeen viikkoon. Sitten Haapalainen laittoi soimaan Love Recordsin jazzlevyn.

– Hän lähti ikään kuin avautumaan sen levyn myötä. Hän viittoili minulle ja kertoi tuntevansa kaikki Love Recordsin artistit ja tuottajat. Jäi mietityttämään että tätähän voisi tarjota muillekin, muistelee Haapalainen.

– Mietin että jos itse joutuisin viettämään loppuelämäni paikassa, jossa soitetaan vain musiikkia josta en pidä, se voisi olla aika piinallista.

Vanhustyön asiantuntijaksi opiskellut Haapalainen päätti opiskelukaverinsa Joni Tammisalon kanssa kokeilla miten hoivakodissa otettaisiin vastaan reteämpi rockmusiikki.

– Siellä mummot ja papat jorasivat aivan täysillä. Mietittiin että tämän voisi tehdä isomminkin, muistelee Haapalainen Radio Suomen Päivän haastattelussa.

Kaikki eivät pidä humpasta ja valssista

Mummodiskon ideana on soittaa musiikkia, joka saa jalat joraamaan ja antaa tunteen yhteenkuulumisesta, kertovat konseptin takana olevat Mikko Haapalainen ja Joni Tammisalo.

Musiikki tulee vinyylilevyiltä, ja soittolistalla on toiveiden mukaan mm. rockia, discoa ja räppiä.

Antti Kalakivi

– Meillä on sellainen työnjako, että minä olen levylautasen takana ja Joni on tanssilattialla. Pyritään että jokainen kävijä tulee kohdatuksi. Joni on tanssimassa, mutta myös vähän silitettävänä ja pussailtava, nauraa Mikko Haapalainen.

Mummodiskot ovatkin saaneet valtaisan suosion. Pelkästään viime vuonna niitä järjestettiin noin 50:ssä vanhusten hoivakodissa ja palvelukeskuksessa. Helsingin Tavastian Mummodisko on täyttänyt jo kolme kertaa.

Tapahtumia järjestämään Haapalainen ja Tammisalo ovat perustaneet oman järjestön, Mummodisko ry:n. Se toimii hartiavoimin ja satunnaisilla apurahoilla.

Myös papat ja lastenlapset tervetulleita

Nimestään huolimatta Mummodiskoihin ovat tervetulleita myös papat, muistuttavat Mikko Haapalainen ja Joni Tammisalo.

– Tavoitteena on myös lievittää ikäihmisten yksinäisyyttä ja toivottaisiinkin että Mummodiskoon tultaisiin yhdessä vaikkapa lastenlasten kanssa, sanoo Haapalainen.

Ikäihmisten innostus on välillä ollut käsin kosketeltavaa.

Yhden diskoillan jälkeen nurkasta löytyi ylimääräinen rollaattori ja pyörätuoli.

– Totesimme että jotkut olivat tullut paikalle pyörätuolilla ja rollaattorilla, mutta lähteneet aivan muulla tavoin. Eikä mitään ambulanssia kutsuttu paikalle, nauraa Haapalainen.