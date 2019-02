Kontaktiryhmä vaatii Venezuelaan vaaleja – Ensimmäiset avustusrekat saapuivat rajalle

Venezuelan kriisiin ratkaisuja hakeva kansainvälinen kontaktiryhmä vaatii Venezuelaan vapaita ja rehellisiä presidentinvaaleja mahdollisimman pian.

EU:n johtama kansainvälinen yhteysryhmä neuvotteli Venezuelan tilanteesta Uruguayn pääkaupungissa Montevideossa.

Mukana on 14 valtiota Etelä-Amerikasta ja Euroopasta. Ryhmän tavoitteena on löytää Venezuelan tilanteeseen rauhanomainen ratkaisu.

Noin 40 valtiota on tunnustanut väliaikaiseksi presidentiksi julistautuneen Juan Guaidón aseman. Keskeiset EU-maat ilmoittivat tuestaan Guaidólle sen jälkeen, kun presidentti Nicolás Maduro ei suostunut uusiin vaaleihin.

Venezuelassa on vaadittu Maduron eroa suurissa mielenosoituksissa. Kaaoksen syynä on maan talouskriisi, joka on johtanut elintarvike- ja lääkepulaan sekä hyperinflaatioon. Noin kolme miljoonaa ihmistä on paennut Venezuelasta.

Yhteysryhmä päätti lähettää Venezuelaan teknisen valtuuskunnan tukemaan humanitaarisen avun jakamista ja vaalien järjestämistä.

Samaan aikaan kun ryhmä antoi lausuntonsa saapuivat ensimmäiset avustusrekat Kolumbian vastaiselle rajalle.

Lähteet: AP, Reuters