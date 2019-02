Amazon-johtaja Bezos syyttää sensaatiolehteä julkaisevaa yhtiötä kiristyksestä

Jeff Bezos syytti torstaina useita viihde- ja sensaatiolehtiä julkaisevaa American Media Inc -yhtiötä (AMI) kiristyksestä.

Jeff Bezos syytti torstaina useita viihde- ja sensaatiolehtiä julkaisevaa American Media Inc -yhtiötä (AMI) kiristyksestä. Jim Watson / AFP

Maailman rikkaimman ihmisen, Amazonin perustajan Jeff Bezosin kiista yhdysvaltalaisen lehtikustantajan kanssa yltyy. Bezos syytti perjantaina useita viihde- ja sensaatiolehtiä julkaisevaa American Media Inc -yhtiötä (AMI) kiristyksestä.

Bezos kirjoitti asiasta blogissaan (siirryt toiseen palveluun). Hänen mukaansa yhtiö oli ehdottanut, että Bezos antaisi lausunnon, jossa hän kiistäisi National Enquirer -lehden häntä käsittelevissä kirjoituksissa olevan poliittista motiivia. Vastineeksi yhtiö olisi pidättäytynyt julkaisemasta "intiimejä kuvia".

Bezos julkaisi myös viestin, jossa lehtiyhtiö kertoo hallussaan olevista kuvaviesteistä. Viesti erittelee yksityiskohtaisesti, mitä kehonosia Bezosin ja tv-kasvo Lauren Sanchezin toisilleen lähettämissä viesteissä näkyy.

Kansainvälisten uutistoimistojen mukaan AMI ei ole kommentoinut asiaa.

Taustalla avioero ja suhdekohu

Bezos ilmoitti helmikuussa eroavansa vaimostaan. Samana päivänä National Enquirer kertoi julkaisevansa Bezosin ja Sanchezin viestinvaihtoa. Lehden mukaan Bezosilla ja omalla tahollaan naimisissa olleella Sanchezilla oli suhde.

Bezos pani tunnetun turvallisuuskonsultin Gavin de Beckerin selvittämään viestien päätymistä lehden haltuun, ja pian de Becker kertoi The Daily Beast -verkkosivustolle (siirryt toiseen palveluun), että viestivuodossa oli vahvoja viitteitä "poliittisesta motiivista". De Becker mainitsi mahdollisena osallisena muun muassa Sanchezin veljen, joka on tukenut näkyvästi presidentti Donald Trumpia. Veli on kiistänyt väitteet Washington Postille (siirryt toiseen palveluun).

Bezosin imperiumi Trumpin vakiokohteita Twitterissä

Presidentti Trump on useaan otteeseen haukkunut sekä Bezosia, Amazonia että Bezosin omistamaa Washington Post -lehteä verkkopalvelu Twitterissä. Bezosin kertoessa avioerostaan Trump kutsui häntä "Jeff Bozoksi" eli käytännössä pelleksi. Washington Post puolestaan on Trumpin mukaan muun muassa "Amazonin päälobbari".

Bezos kirjoittaa blogissaan, että hänen asemansa Washington Postin omistajana mutkistaa asioita.

– Väistämättä tietyt vallanpitäjät, joista Washington Post uutisoi, päättelevät virheellisesti, että minä olen heidän vihollisensa. Presidentti Trump on monien tviittiensä perusteella selvästi yksi heistä, Bezos kirjoittaa.

Lehtiyhtiöllä aiempia kytköksiä Trumpiin

AMI-yhtiö puolestaan joutui viime vuonna sopimaan yhteistyöstä viranomaisten kanssa rikosjutussa, joka kytkeytyi presidentti Trumpiin. Lehtiyhtiö maksoi ennen presidentinvaaleja 150 000 dollaria yksinoikeuksista malli Karen McDougalille, joka on kertonut olleensa suhteessa Trumpin kanssa.

Yhtiö jätti jutun julkaisematta, ja myönsi sopimuksessa (siirryt toiseen palveluun), että maksun tarkoituksena oli estää McDougalin tarinaa vaikuttamasta vaaleihin. Syyttäjät jättivät tietyin ehdoin nostamatta syytteitä yhtiötä vastaan. Trumpin entinen asianajaja Michael Cohen sai muun muassa tähän maksuun liittyen vankeustuomion.

Cohen sanoi tuomion saatuaan, että Trump oli ohjannut häntä asiassa. Trump vastasi, ettei ole koskaan ohjeistanut Cohenia rikkomaan lakia. Trump on myös sanonut saaneensa tietää maksuista vasta jälkikäteen.

Lue lisää:

Maailman rikkain mies, Amazonin perustaja Jeff Bezos ja hänen vaimonsa eroavat

Yhdysvaltalaismedia: Trump oli ”kolmas mies” tapaamisessa, jossa hyssyttelyrahoista sovittiin

Trumpin ex-asianajaja Michael Cohenille yhteensä kolme vuotta vankeutta: maksoi aikuisviihdetähdet hiljaiseksi ja valehteli kongressille

Trump sivalsi ex-asianajajaansa: Playboy-keskustelujen nauhoittaminen "ehkä laitonta"

Lähteet: AP, Reuters, AFP