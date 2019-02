Lahteen matkalla ollut amfetamiinilasti jäi tullin haaviin

Tulli takavarikoi marraskuussa Saksasta Suomeen matkalla olleen postilähetyksen, joka sisälsi kilon amfetamiinia. Lähetys oli matkalla yksityishenkilön osoitteeseen Lahteen. Lähetys jäi tullin haaviin Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Tullin esitutkinnan perusteella on selvinnyt, että marraskuussa 2018 Suomeen oli lähetetty Saksasta kaksi aikaisempaa samansisältöistä pakettia. Huumausaine-erät ovat päätyneet levitykseen Suomessa ja niistä on saatu vähintään 40 000 käyttöannosta. Jokainen levitetykseen päätyneen huumausaine-erän suuruus on täyttänyt törkeän huumausainerikoksen tunnusmerkistön. Huumeiden katukauppa-arvo on tullin arvion mukaan yhteensä noin 75 000 euroa.

Epäillyt Suomen kansalaisia

Tullin esitutkinnassa on selvinnyt, että amfetamiini on hankittu TOR-verkon kautta ulkomailta ja sitä on myyty Turkuun, Jyväskylään, Hämeenlinnaan, Lahteen ja Vantaalle. Huumausaineen levitykseen on osallistunut useampi henkilö. Rikoskokonaisuuteen liittyvän esitutkinnan aikana Suomessa on vangittu yksi henkilö ja rikoksesta epäiltyjä on yhteensä kuusi henkilöä. Kaikki epäillyt ovat Suomen kansalaisia.

Tulli on tutkinut rikoskokonaisuutta huumausaineiden salakuljetuksena ja niiden levitystä useana törkeänä huumausainerikoksena. Rikoskokonaisuuden esitutkinta valmistuu kevään 2019 aikana.