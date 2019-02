Uusi auto on ympäristöteko, mutta mitä pellin alle, sähköä, kaasua vai vetyä?

Juhani Laurikko (pelkääjän paikalla) tutkii liikenteen energia-asioita VTT:ssä. Hän vakuuttaa, että uusi, vähäpäästöinen auto on aina ympäristöteko: "Uuden auton energiatehokkuus on paljon parempi kuin vanhojen. Auton valmistukseen käytetty energia on vain kymmenesosa siitä, mitä auto kuluttaa elinaikansa polttoainetta." Rinna Härkönen / Yle