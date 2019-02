Hypnotisoija Olliver Hawk sai Suomen pauloihinsa – tuore dokumentti väittää, että Hawk sai presidentti Kekkoselta salaisen tehtävän

50-luvun lopulta aina kuolemaansa asti vuoteen 1988 hypnotisoijana vaikuttanut Olliver Hawk oli aikanaan tunnettu julkisuudenhenkilö. Hawk eli oikealta nimeltään Olavi Hakasalo sai hypnoositaidoillaan runsaasti mediahuomiota, mutta herätti kiinnostusta myös henkilökohtaisella elämällään. Hypnotisoija piti lemmikkeinään hirveä, karhua ja haukkaa.

Olliver Hawk -dokumentin ohjaaja Arthur Franck kiinnostui hypnotisoijasta kuultuaan hänestä toimittaja ja kirjailija Perttu Häkkisen ohjelmassa. Dokumentti on myös omistettu viime vuonna menehtyneelle Häkkiselle.

Hypnotisoijan suosiota 60-80-lukujen Suomessa selittää ajan ylipäätään suppea viihdetarjonta, sanoo Franck.

– Esiin nousi hahmoja, jotka pystyivät luomaan uraa ja saavuttamaan kuuluisuutta karismallaan ja persoonallaan. Hawk ymmärsi aikaisessa vaiheessa näkyvyyden vaikutuksen. Ihmiset tulivat katsomaan hänen esityksiään ja hän sai asiakkaita, jotka halusivat eroon tupakasta tai impotenssista.

Hawk kutsui itse asiakastapaamisia koulutukseksi. Oikeudessa todettiin kuitenkin, että Hakasalo harjoitti laitonta lääkäritoimintaa.

Itsevarmuus valttina

Olliver Hawk -dokumentti käy läpi hypnotisoijan moninaisia vaiheita. Alun perin Hawkin hahmo syntyi, kun Hakasalo asui Australiassa ja oppi aboriginaaleilta hypnotismin niksejä.

– Lähtökohta oli hänen itsevarma luonteensa. Hän yhdisteli itseluottamustaan suggestion peruselementteihin ja onnistui tulemaan taitavaksi hypnotisoijaksi.

Hakasalo pyrki tuomaan esiin sitä, miten hypnoosia ja suggestiota käytetään mainonnassa ja uskonnossa, mutta myös politiikassa. Hän toi ilmi, että taitavimmat poliitikot käyttivät suggestiota. Suomessa suggestiota käytti Hakasalon mielestä parhaiten Veikko Vennamo.

Oikeuteen politiikkakytkösten takia?

Dokumentti käsittelee väitettä, jonka mukaan Kekkosen joukot värväsivät Hakasalon joukkoihinsa.

– Vankan kannatuksen saanut Vennamo oli 70-luvun alussa presidentti Kekkosen näkökulmasta hankala hahmo. Hakasalon mukaan Kekkosen kätyrit ottivat häneen yhteyttä. Hakasalolta pyydettiin suunnitelmaa Vennamon kaatamiseksi.

Dokumentin mukaan tämä johti salaiseen työhön kulissien takana. Franckin mukaan ainakin Hakasalo on itse ollut vakuuttunut yhteistyöstä. Ohjaaja löysi elokuvaa tehdessään Vennamon arkistoista todisteita, jotka osoittavat, että Hakasalo on itse kertonut Vennamolle työskentelystään Kekkosen joukoille. Hakasalon arkistoissa on puolestaan olemassa paperiviesti presidentin adjuntantilta.

Elokuva käsittelee sitä, miten salainen työ ja oikeudenkäynti Hakasalon laittomasti harjoittamasta lääkäritoiminnasta mahdollisesti liittyivät toisiinsa.

– Hakasalo ei luovuttanut Kekkosen taustavoimille kaikkia asiakirjoja, joten hänet haluttiin saada pois pelistä. Näin hän ainakin itse näki asiat.