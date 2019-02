Näin puretaan silta – Genovan turmasillan purku alkoi, uudelle tulee hintaa arviolta 202 miljoonaa euroa

Italian Genovassa alkoi perjantaina jättimäinen operaatio osin romahtaneen Morandin moottoritiesillan purkamiseksi.

Sillan vieressä seisoo jättimäinen nostokurki, jonka avulla sillan päälle oli saatu neljä voimakasta nosturia. Niiden tehtävänä on irrottaa ja hitaasti laskea alas noin 900 tonnia painava kappale siltaa. Pituutta osalla on 36 metriä ja leveyttä 18 metriä. Laskumatkaa maahan on noin 48 metriä.

Aamulla alkaneen operaation on määrä viedä kahdeksan tuntia. Koko purkutyöt kestävät vielä kuukausia. Myöhemmässä vaiheessa purkamisen apuna käytetään räjähteitä.

Viime elokuussa osin romahtaneen Genovan moottoritiesillan purku alkoi perjantaina.

Paikalta oli jo aiemmin purettu tonneittain terästä, asvalttia ja betonia.

Nosturit ovat samat, jotka olivat kääntämässä Costa Concordia -alusta vuonna 2013. Alus ajo karille ja kaatui kyljelleen Toscanan rannikolla. Turmassa kuoli 32 ihmistä.

Romahtaneen sillan tilalle on jo suunnitteilla uusi.

Uudelle sillalle on suunniteltu 43 lamppua onnettumuudessa kuolleiden muistoksi. Sillan on suunnitellut italialaisarkkitehti Renzo Piano, joka on ollut mukana muun muassa suunnittelemassa Pariisin Pompidou-keskusta. Pianon mukaan sillassa on viitteitä laivaan, koska se on Genovalle satamakaupunkina ominaista.

Uuden sillan kustannusarvio on 202 miljoonaa euroa, mikä tekee siitä Euroopan kalleimpiin kuuluvan sillan. Sillan on määrä aueta liikenteelle huhtikuussa 2020.

Morandin silta romahti osittain 14. elokuuta 2018. Tältä näytti seuraavana päivänä. Luca Zennaro / EPA

Morandin silta romahti osittain rankkasateessa viime vuoden elokuussa. Turmassa kuoli 43 ihmistä. Italiassa käytiin heti turman jälkeen kiivasta keskustelua siitä, olisiko vuonna 1967 valmistunutta siltaa pitänyt enää edes käyttää.

Yksi teoria romahduksen syystä on, että betonisillan sisällä ollut teräs olisi hapertunut.

Sillan hoidosta vastaava Autostrade per l’Italia ja sen johtoa saattaa päätyä oikeuteen romahduksen vuoksi. Aspi neuvottelee omaisten kanssa noin 50 miljoonan euron korvauksista.

Lähteet: AFP