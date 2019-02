Riippumaton selvitys: Suomalaiset SS-miehet todennäköisesti osallistuivat saksalaisten mukana juutalaisten ja siviilien surmaamiseen 1941–1943

Waffen SS:n Wiking-divisioonassa vuosina 1941–1943 palvelleet suomalaissotilaat osallistuivat hyvin todennäköisesti osana saksalaista SS-sotilasjoukko-osastoa juutalaisten, muiden siviilien ja sotavankien surmaamiseen Saksan itärintamalla, todetaan valtioneuvoston kanslian Kansallisarkistolta tilaamasta riippumattomasta arkistoselvityksestä. (siirryt toiseen palveluun)

Yhteensä 1 408 suomalaista vapaaehtoista palveli Waffen SS:n Wiking-divisioonassa vuosina 1941–1943. SS-vapaaehtoista 256 suomalaista kaatui sotaretken aikana, 14 katosi ja 686 haavoittui.

Helsingin Säätytalossa perjantaina julkaistu selvitys käynnistettiin sen jälkeen, kun juutalaisen ihmisoikeusjärjestö Simon Wiesenthal -keskuksen johtaja Efraim Zuroff pyysi presidentti Sauli Niinistöä laatimaan selvityksen suomalaisten Waffen SS:n Wiking-divisioonassa vuosina 1941–1943 palvelleiden suomalaisten osuudesta juutalaisten surmaamiseen.

Englanninkielisen selvityksen kokosi Kansallisarkiston tutkija, professori Lars Westerlund. Suomeksi valtioneuvoston kanslia julkaisi selvityksestä tiivistelmän.

Käytettävissä oli 76 päiväkirjaa

SS-Divisioona Wikingissä palvelleista suomalaisista vapaaehtoista 76:n sodan aikana pitämä päiväkirja oli selvityksen käytettävissä.

Selvityksen mukaan suomalaisten päiväkirjat kertovat kiistattomasti, että vapaaehtoiset ovat olleet tietoisia juutalaisten, siviilien ja sotavankien surmaamisista. Heihin kohdistuneista väkivallanteoista on päiväkirjoissa useita mainintoja. Aineistosta on kuitenkin vaikea päätellä, kuinka hyvä kokonaiskuva suomalaisilla on tapahtumista ollut.

– Vaikenemisen linja on jatkunut myös myöhemmissä SS-vapaaehtoisten kirjoittamissa teoksissa. Niissä on järjestelmällisesti annettu kuva, että suomalaiset olisivat osallistuneet taisteluihin divisioonan kärkijoukoissa eivätkä olleet tienneet sitä, mitä taustalla oli tapahtunut, Kansallisarkiston pääjohtaja Jussi Nuorteva sanoo.

Nuortevan mukaan on ilmeistä, että suomalaiset SS-vapaaehtoiset osallistuivat hyvin todennäköisesti SS-Divisioona Wikingin eri yksiköiden suorittamiin surmaamisiin ja väkivaltaisuuksiin niin juutalaisia kuin siviilejä ja sotavankejakin kohtaan vuosina 1941– 1942.

Suomalaiset SS-vapaaehtoiset kotiutettiin keväällä 1943. Edelleen elossa on kahdeksan SS-Divisioona Wikingissä palvellutta suomalaista vapaaehtoista. Heidän osaltaan lähteissä ei ole mainintoja osallistumisesta väkivaltaisuuksiin.

