Kotitalkkarikaksikko huhkii hiki hatussa päästääkseen lumivallien saartamat vanhukset pois kodeistaan: ”Hätähuutosoittoja on tullut”

Lumenluojille on nyt kovasti kysyntää.

Perjantaina kotitalkkarit Harri Salpamäki ja Kalle Pinomaa kolasivat lunta palvelutalo Mäntyrinteen rivitaloasunnoilla Pyhtäällä. Miehillä on matkassa lumilapion ja lumikolan välimuoto – lumentyönnin.

– Asiakkailla on lumikolia ja lapiota, mutta tämä on mukana jos sattuu asiakkaalla olemaan huonompi väline. Saadaan silti homma tehtyä, ettei jäädä ihmettelemään, Salpamäki sanoo.

Työpäivän aikana olisi ehdittävä vielä neljään tai viiteen muuhun osoitteeseen.

Pienessä Pyhtään kunnassa Kymenlaaksossa pienituloiset vanhukset saavat apua pihatöihin nimellistä viiden euron korvausta vastaan.

Erityisesti ikääntyneille pientaloasukkaille on ongelma, jos aura-autot jättävät lumikinoksia ja reunavalleja pihateille sekä niiden liittymiin.

Tänä talvena lumenluojista on niin paljon kysyntää, etteivät tekijät riitä.

– Tällä viikolla on tullut muutamia hätähuutosoittoja. Yritämme päästä paikalle niin pian kuin mahdollista. Tänäänkin on kuitenkin vain kaksi talkkaria työssä. Se on vaikeaa, kun on viisi osoitetta sovittuna ja kuudes, seitsemäs jonossa, yhdistyksen Pyhtään osaston ohjaaja Varpu Teikari sanoo.

Pyhtäällä työskentelee vaihtelevasti kahdesta yhdeksään kotitalkkaria.

– Minulla on viiden tunnin työpäivä, mutta voi mennä puolesta tunnista, tuntiin ylitöiksi. Ei voi katsoa kellosta, että työpäivä loppui nyt tähän. Tehdään loppuun mitä on aloitettu ja katsotaan sitten eteenpäin, Salpamäki sanoo.

Kovaa kuntoilua

Kotitalkkaripalvelu on ollut Pyhtäällä olemassa jo useamman vuoden. Tänä talvena lumen määrä ja toisaalta palvelun markkinointi ovat lisänneet yhteydenottojen määrää. Asiakkaita on kolmisenkymmentä.

Kotitalkkari-avusta vastaa Etelä-Kymenlaakson pitkäaikaistyöttömiä tukeva Kohti työtä -yhdistys, joka järjestää kuntouttavaa toimintaa työttömille.

Asiakkaat ovat olleet Salpamäen ja Pinomaan mukaan kiitollisia siitä, että kotitalkkareita on olemassa. Se motivoi työhön.

– Tuntuu hyvältä, kun asiakas tulee iloiseksi tekemästämme työstä. Tämä ei ole minulle tosiasiassa palkkatyö, vaan kuntouttavaa työtoimintaa, ja se palaute mitä saan asiakkailta on se, mikä motivoi, Pinomaa sanoo.

Silloin tällöin miehiä pyydetään kahvillekin.

– Mennään jos on aikaa. Nyt kuitenkin joudutaan sanomaan, ettei ehditä, Salpamäki sanoo.

Lumihommat käyvät liikunnasta. Salpamäki kertoo pudottaneensa hangessa huhkiessa nelisen kiloa painoa.

– Ei tarvitse lähteä salille illalla, kun tähän lyödään vielä omat kotityöt päälle. Minulla on 400 metrin kotitie, jonka lumet luodaan käsipelillä, Pinomaa kertoo.

Lumitöiden lisäksi kotitalkkarit muun muassa hakkaavat halkoja, haravoivat tai leikkaavat nurmikon.

Uusia ratkaisuja

Omakotiliitto on selvittänyt jäsenkyselyn avulla, miten lumenauraus toimii eri kunnissa. Vastaajia suututti erityisesti se, että aurausautot eivät nosta tai käännä aurausterää pihaliittymien kohdalla.

Omakotiliiton mielestä ikääntyneiden lumitöihin tarvitaan uusia ratkaisuja.

– Yhteiskunta painottaa ikääntyneiden kotona asumista mahdollisimman pitkään, ja kuntien tulisikin löytää ratkaisuja tähän tilanteeseen, Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen sanoo.

Osa omakotiyhdistyksistä tarjoaa talkkaripalveluita nimenomaan ikääntyneille.

Inkoossa on toiminut jo useamman vuoden ajan niin kutsuttu lumirinki. Kaksi omakotiyhdistyksen palveluksessa olevaa talonmiestä kiertävät rinkiin ilmoittautuneiden noin 20 yhdistyksen jäsenen pihat ja hoitaa lumityöt.

Omakotiliiton mukaan Kontiolahdella puolestaan on pohdittu, voisiko kunnan sosiaalitoimi auttaa heikkokuntoisia kiinteistöjen omistajia pihan ja liittymien talvikunnossapidossa myöntämällä sitä varten palvelusetelin.

Hämeenlinnassa Omakotiyhdistys on jättänyt kaupungille kuntalaisaloitteen (siirryt toiseen palveluun), jossa pyydetään muuttamaan auraustapaa niin, ettei omakotitalojen liittymiin jäisi lumisia ja jäisiä valleja.

Pihatien ja tontin liittymien talvikunnossapito kuuluu lain mukaan asukkaalle.

Yhdistysten omakotitalkkareiden lisäksi pihatöitä tekevät esimerkiksi piha- ja mökkitalkkariyritykset.