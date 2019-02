5-vuotiaan Maurin arki muuttui, kun pienet päiväkodit yhdistettiin uuteen ja isompaan – sama on edessä monella lapsella ympäri maan

Pienten päiväkotien määrä vähenee tulevaisuudessa. Tältä näyttää, kun tutkii useiden isompien kaupunkien rakennushankkeita.

Kun vanhat pienet päiväkodit tulevat elinkaarensa päähän, tilalle rakennetaan usein isompi kokonaisuus, jossa saman katon alle kootaan lapsia ja hoitohenkilökuntaa useista pienemmistä yksiköistä.

Tampereen kaupunki linjasi tuoreessa päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksessään, että pienten lasten varhaiskasvatus siirretään pienistä yksiköistä suuriin kokonaisuuksiin. Myös esimerkiksi Kuopiossa ja Mikkelissä (siirryt toiseen palveluun) pienten päiväkotiyksiköiden määrä vähenee.

– Haemme tehokkaampia yksiköitä ja esimerkiksi keskustan alueella on paljon pieniä kahden ryhmän päiväkoteja. Parhaillaan käynnissä olevissa selvityksissä pyritään löytämään ratkaisuja isompien ja tehokkaampien löytämiseksi, kertoo Tilakeskuksen asiakkuuspäällikkö Jarmo Tuppurainen Kuopion kaupungilta.

Tuppuraisen arvion mukaan Kuopiossa tyypillinen päiväkodin koko tulee jatkossa olemaan noin 4–6 ryhmäinen. Lasten määrässä se tarkoittaa päälle sadan lapsen yksikköjä.

Yksi tämmöinen valmistui juuri Kuopion Päivärantaan. Tammikuun alussa käyttöön otettuun Päivärannan päiväkotiin (siirryt toiseen palveluun) yhdistyi kolme alueella toiminutta pientä yksikköä. Se tarjoaa hoivaa 120 lapselle.

Päivärannan päiväkodin jumppasalissa on myös kiipeilyseinä. Toni Pitkänen / Yle

Viisivuotiaan Maurin mielestä uusi on parempi kuin vanha

Kuopiolaisessa Päivärannan päiväkodissa on iltapäivällä hämmästyttävän rauhallista siihen nähden, että kirjoilla on noin 120 lasta. Kuusi ryhmää on sijoiteltu pitkulanmuotoiseen rakennukseen siten, että ne ovat toistensa seinänaapureita. Jokaisella ryhmällä on oma ruoka- ja lepohuone, kuraeteinen ja wc-tilat.

Lapset ovat juuri heräilleet päiväuniltaan ja istuvat pöydissä syömässä välipalaa.

Viisivuotias Mauri Aarnio siirtyi uusiin tiloihin entisen Päivärannan päiväkodin Kesärannan kaksiryhmäisestä yksiköstä. Uusi isompi päiväkoti ei puheliasta poikaa haittaa. Hänen mielestään uudessa on jopa kivempaa kuin vanhassa.

– Tämä on hienompi talo ja erilaisia leluja, poika iloitsee.

Hyvää uudessa on Mauri Aarnion mielestä sekin, että samassa yhteydessä on myös neuvolan tilat.

– Kun tulee hoitoon ja tarvii käydä neuvolassa, niin voi käydä siellä ja tulla suoraan tänne päiväkotiin, juttelee Mauri, joka ei osaa nimetä yhtä parasta asiaa uudessa päiväkodissa.

Vanhasta päiväkodista Mauri ei kaipaa juuri mitään. Vain vanha metsäpaikka, aarrekammio muistuu pojan mieleen. Sitä hän kaipaa jonkin verran.

Päiväkodin henkilöstöä isommat tilat huoletti, vanhempia ei

Päivärannan päiväkodin varajohtaja Suvi Miettinen myöntää, että henkilökuntaa kolmen yksikön yhdistyminen isommaksi mietitytti ennakkoon. Mielessä pyöri paljon kysymyksiä muun muassa siitä, miten toimintakulttuurit ja tavat saadaan yhdistymään.

– Olemme siinä jo osittain onnistuneet. Aikaa menee kuitenkin, että saamme arjen rullaamaan, toteaa Miettinen.

Uusien tilojen haasteeksi on ensimmäisten viikkojen aikana osoittautunut iltapäivien ulkoilu, jolloin lapsia on pihalla paljon. Aamupäivisin ryhmät ulkoilevat porrastetusti.

Enemmän se huoli on ollut meidän henkilökunnan omassa mielessä. Suvi Miettinen

Uusia tiloja Miettinen kehuu hyviksi juuri siksi, että ne on suunniteltu nimenomaan päiväkotikäyttöön. Esimerkiksi äänieristeet ovat sen mukaiset. Ihana yksityiskohta Miettisen mielestä on suuri pehmeälattiainen jumppasali kiipeilyseinineen.

– Kiireisimpinä aikoina meillä on enemmän aikuisia käytettävissä, kertoo Miettinen.

Vanhemmilta ei tullut ennakkoon huolestunutta palautetta aiempaa isommasta päiväkodista. Nytkin on tullut vain kiitosta. Tämä on ollut Miettisen mukaan yllättävää.

– Enemmän se huoli on ollut meidän henkilökunnan omassa mielessä.

Päivärannan päiväkodin varajohtaja Suvi Miettisen mukaan vanhemmilta on tullut hyvää palautetta uusista tiloista. Toni Pitkänen / Yle

Kasvatustieteen professori: suuri päiväkoti vaatii huolellista suunnittelua

Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen professori Päivi Atjonen suhtautuu varauksella suurikokoisiin päiväkoteihin. Hänen mielestään jo noin sadan lapsen kokoinen päiväkoti on alle kouluikäiselle liian suuri.

– Sellaisissa tulee mieleen, että onko kyseessä enemmän aikuisten kuin lasten intressit, hän pohtii.

Isompien yksiköiden heikkouksia ovat esimerkiksi turvattomuus, liian suuret lapsimäärät, melu ja tilanpuute. Jatkuva häly voi häiritä kehittyvässä iässä olevan lapsen kasvua ja keskittymiskykyä.

Toisaalta päiväkodilla voi olla paremmat materiaaliset resurssit ja uudet hyvinvarustellut yksiköt voivat esimerkiksi houkutella henkilökuntaa. Lapsille iso päiväkoti voi tarjota monipuolisesti erilaisia sosiaalisia suhteita.

Kuopion Päivärantaan rakentunutta päiväkotia Atjonen ei ole nähnty, mutta kuulemansa perusteella sitä luonnehtii kiinnostavaksi ratkaisuksi.

– Iso päiväkoti täytyy suunnitella teknisesti ja toimivuudeltaan sellaiseksi, että se on pienelle lapselle hyvä, turvallinen ja rauhallinen paikka olla, Atjonen korostaa.

Esimerkiksi juuri sisäänkäyntien ja liikkumisen suunnittelua hän pitää tärkeänä.

Päivärannan päiväkodissa jokaisella ryhmällä on oma uloskäynti ja kuraeteinen. Tämä on asiantuntijan mielestä hyvä ratkaisu. Toni Pitkänen / Yle

Taustalla tehokkuustavoitteet ja ison yksikön tarjoama monipuolisuus

Yhteen paikkaan koottua tietoa päiväkotirakentamisesta ei ole. Opetushallituksen yliarkkitehti Reino Tapanisen näppituntuma on, että suuremmissa kaupungeissa päiväkotien yksikkökoot saattavat olla kasvussa.

– Kasvun taustalla ovat mahdollisesti tehokkuustavoitteet sekä isomman yksikön tarjoamat monipuoliset palvelut, Tapaninen arvioi.

Kuopion kaupungin Tilakeskuksen asiakkuuspäällikkö Jarmo Tuppurainen vahvistaa Tuppuraisen arvion.

– Tähän vaikuttavat kustannuspaineet, jotka varmaan ovat aika samanlaisia monissa kaupungeissa, Tuppurainen myöntää.

Sekä Tapaninen että Tuppurainen muistuttavat, että tilanne riippuu paikallisesti myös hyvin paljon asuinalueiden koosta, asukasluvun muutoksesta ja kaavoituksesta. Tuppurainen korostaa, että kaikilla alueilla pientä ei voi korvata isolla.

– Kuopiossa päiväkodit toimivat lähipäiväkotiperiaatteella. Tarkoitus on, että matka päiväkotiin ei ole mahdottoman pitkä, sanoo Tuppurainen.

Rakentaminen ei tästä halpene. Emilia Rönkkö

Uusien päiväkotien suunnittelussa ja rakentamisessa haetaan tehokkuutta myös tilojen käyttöasteen nostamisella. Esimerkiksi Kuopiossa yksiköt halutaan myös ilta- ja viikonloppukäyttöön.

– Rakentaminen ei tästä halpene. Nämä ovat kalliita neliöitä ja haluamme, että niistä on sitten mahdollisimman suuri hyöty, kommentoi hankesuunnitteluarkkitehti Emilia Rönkkö Kuopion kaupungilta.

Päivärannan uuden päiväkodin jumppasalissa on jo aloittanut ensimmäinen iltaharrasteryhmä.

Minkä kokoisesta päiväkodista teidän perheessä tykätään? Haluasitteko mieluummin vanhan ja pienemmän tilalle uuden, esimerkiksi suurella jumppasalilla varustetun isomman päiväkodin? Vai onko vanha ja pienempi parempi? Osallistu keskusteluun tämän artikkelin keskusteluosiossa klo 22 asti.