Uuden alkoholilain yllätystulos: vahvan lonkeron litramyynti nousi 204 prosenttia, muiden väheni – katso muutokset listasta

Vuoden 2018 alussa voimaan tullut alkoholilain kokonaisuudistus on johtanut poikkeuksellisen kaksijakoiseen muutokseen juomamarkkinoilla. Alkoholimyynnin lasku pysähtyi.

Long drink eli kansankielellä lonkero voidaan nimetä vuosi sitten voimaan tulleen alkoholilain kokonaisuudistuksen ylivoimaisesti suurimmaksi voittajaksi juomarintamalla.

Lakiuudistuksen jälkeen lonkeroiden litramenekki on noussut voimakkaasti, kun samaan aikaan kaikkien muiden keskeisten juomaryhmien litramyynti on laskenut.

Lupa- ja valvontavirasto Valviran tuoreiden tilastojen mukaan lonkeron kokonaismenekki (ravintola-anniskelu+vähittäismyynti Alkoissa ja muissa liikkeissä) nousi litroina viime vuonna peräti 42 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kasvu on etenkin ns. vahvan lonkeron ansiota. Kun miedomman lonkeron (4,7%) myynti supistui viime vuonna 45 prosenttia, syöksähti vahvan lonkeron (5,5%) myynti ylös huimat 204 prosenttia litroina eli kolminkertaistui edellisvuodesta.

Lonkeroista poiketen oluiden, mietojen viinien, siiderien ja väkevien litramyynti on kaikilla miinustanut prosentista jopa kahdeksaan prosenttiin. Oluista vahvan nelosoluen menekki on noussut parantuneen saatavuuden ansiosta, mutta kolmosolut on edelleen ylivoimainen markkinaosuudeltaan neloseen verrattuna.

Alkoholimyynti 2018 Juomaryhmä Muutos 2017 ->18* Long drink +42,4% Miedot viinit -1,8% Olut -1,4% Siideri -8,0% Väkevät juomat -3,3% Yhteensä 0,1% *100% alkoholi Lähde: Valvira

Näin kaksijakoista muutosta ei kukaan asiantuntija osannut veikata lakiuudistuksen lausuntokierroksella 2017.

– Me emme ennustaneet tarkkoja lukuja, mutta tiesimme kyllä sen, että lonkero tulee menestymään paremmin kuin vahva olut ja siideri, sanoo suomalaisten alkoholikäyttäytymistä ja -kulutusta vuosikymmeniä virkamiehenä seurannut alkoholitutkija Esa Österberg.

Juomavalmistaja Hartwallilla uumoiltiin lonkerolle hyvää menekkiä.

– Osasimme odottaa, että voimakasta kasvua tulee, kun kilpailunrajoitukset poistuivat valmistustaparajoitteesta ja lonkero pääsi laajempaan jakeluun, sanoo Hartwallin toimitusjohtaja Kalle Järvinen.

Prosentit vetävät

Lakiuudistuksen jälkeen aikaisempaa vahvemmat (max 5,5%) alkoholit pääsivät vähittäismyyntiin myös muualle kuin Alkoihin, esimerkiksi marketeihin. Aiemmin ruokakauppamyynnin yläraja oli 4,7 prosentissa eli keskioluen vahvuudessa.

Tätä "neljäseiskaa", eli käymisteitse valmistettua lonkeroa, on saanut jo pitkään myös ruokakaupoista, mutta nyt uuden lain aikaan se on jäänyt selkeästi vahvemman isoveljensä, 5,5 prosenttisen lonkeron jalkoihin kuluttajien sydämissä.

Samalla vahva lonkero nousi kertaheitolla myydyimmäksi long drinkiksi myös litramyynnillä mitattuna.

Österberg arvelee viinapohjaisen valmistustavan olevan pääsyy vahvan lonkeron suosiolle.

– Viinapohjaisuus vaikuttaa makuun ja se on myös se perinteinen suomalainen lonkero, jota suomalainen mies rakastaa, Österberg sanailee.

Hartwalllin Kalle Järvinen ei usko, että tänä vuonna nähdään viiime vuoden kaltaisia nousuprosentteja juomamyynnissä Mårten Lampén / Yle

Hartwallin Järvinen arvelee syyn vahvemman lonkeron suosioon piilevän yksinkertaisesti maussa.

– Se ei ole niinkään prosentista kiinni, vaan valmistustapa on vaikuttanut makuun voimakkaasti. Alkuperäinen aito resepti ja ginipohja ovat ykkösasia kuluttajien mielestä. Kun se saatiin laajempaan saatavuuteen, niin silloin lähti myös kasvukategoriassa tapahtumaan, Järvinen sanoo.

Muutos on sikäli mielenkiintoinen, että oluissa perinteinen keskiolut on säilyttänyt ylivoimaisen ykkösasemansa myös lakimuutoksen jälkeen. Vahvempi nelosolut nosti osuuttaan viime vuonna, mutta on edelleen alle kymmenen prosenttia olutmyynnistä.

Kokonaismyynti kääntyi

Suomen alkoholimyynnin vuosia kestänyt lasku pysähtyi viime vuonna.

Yle / Uutisgrafiikka

Valviran tilaston mukaan alkoholimyynti (anniskelu+vähittäismyynti) kääntyi viime vuonna niukasti plussalle. Myynti nousi viime vuonna 0,1 prosenttia edellisvuodesta sataprosenttiseksi alkoholiksi muutettuna. Litratilastossa muutos on pyöreä 0,0 prosenttia.

Edellisen kerran tilasto on näyttänyt plussaa 2011. Sen jälkeen myynti on laskenut joka vuosi viime vuoteen saakka.

Terveysjärjestöt varoittelivat alkoholikulutuksen kääntymisestä nousuun lakimuutoksen seurauksena, mutta ainakin toistaiseksi nousu on jäänyt minimaaliseksi pelkoihin verrattuna.

Pieni muutos on ennen kaikkea laajentuneen vähittäismyynnnin ansiota. Alkon myynti laski reippaasti, mutta ruokamarketien ja muiden vähittäisliikkeiden saamat aiempaa laajemmat myyntioikeudet näkyivät niiden myynnissä kasvuna – ja siellä etenkin lonkerokauppa vilkastui roimasti.