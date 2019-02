Oletko suorittaja, samaistuja vai keskeyttäjä? Kun tunnistat lukijatyyppisi, voit unohtaa hutilainaukset ja löydät sinulle sopivat kirjat

Lukeminen on monipuolinen harrastus, joka voi rentouttaa, antaa tietoa ja viedä kokonaan uusiin maailmoihin. Jokainen nauttii harrastuksesta kuitenkin omalla tavallaan.

Listasimme yleisiä lukijatyyppejä ja pyysimme lukuopas Hanne Heikkistä kertomaan, millainen kirja kullekin lukijalle sopii. Lukuoppaalta (siirryt toiseen palveluun) irtosi myös lukijatyypeille räätälöityjä vinkkejä. Vinkit löydät jutusta kursiivilla.

Onko sinulla kysyttävää kirjoista tai lukemisesta? Lukuopas Hanne Heikkinen osallistuu keskusteluun artikkelin kommenttiosiossa perjantaina 8. helmikuuta kello 14–16.

Suorittaja

Luet kirjan aina kannesta kanteen, et välttämättä halusta, vaan tarpeesta saada se loppuun. Kirjan kesken jättäminen ei ole mahdollista, ja kirjoja on lukujonossa jatkuvasti.

Analysoit myös lukemaasi – välillä jopa liikaa. Haluat lukea mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti voittaaksesi itsesi.

Suorittajalla on aina iso pino kirjoja lukujonossa.

Vinkit: Suorittavalta lukijalta saattaa kadota lukemisen ilo, jos asiaan suhtautuu liian vakavasti. Rennompaa lukutapaa voi tavoitella tarttumalla johonkin aivan uudenlaiseen kirjaan ihan vain viihtyäkseen. Tähän tarkoitukseen sopivat mainiosti juonivetoiset hyvän tuulen dekkarit, esimerkiksi Alan Bradleyn Flavia de Luce –sarja, jossa 11-vuotias pikkuvanha tyttö ratkoo rikoksia 1950-luvun Englannissa. Myös jokin hulvaton lastenkirja ajaa saman asian. Esimerkiksi Jukka Parkkisen Karhukirjeitä-sarjan saturomaaneissa on huumoria, joka hymyilyttää aikuistakin lukijaa.

Toinen lähestymistapa voisi olla se, että valitsee kirjan, jota ei yksinkertaisesti kykene lukemaan loppuun. Siinä oppii itselle pakkopullalta tuntuvan kirjan keskeyttämistä väkisinkin. On tietysti makuasia, mitä nämä kirjat ovat, mutta ainakin Volter Kilven Alastalon salissa ja Nikolai Gogolin Kuolleet sielut ovat joissakin lukijoissa aiheuttaneet tämän reaktion. Vaikutus tehostuu, kun kokoaa näkyvälle paikalle pinon kirjoja, jotka oikeasti haluaisi lukea.

Samaistuja

Uppoudut kirjan maailmaan täysillä. Harry Potterin jälkeen harjoittelet loitsuja ja Sherlock Holmesin luettuasi näet mysteerejä kaikkialla. Puhut kirjalainauksilla arkisissa tilanteissa tai ainakin ajattelet niitä.

Samaistuja uppoutuu täysillä kirjojen maailmaan.

Vinkit: Samaistuminen on lukemisen parasta antia, ja tilapäinen haaveilu Tylypahkan kutsukirjeestä Pottereiden lukemisen jälkeen on ihan normaalia. Eipähän elämä käy tylsäksi loitsuja opetellessa. Jos todellisuudentaju uhkaa kadota, kannattaa kokeilla vanhaa kunnon realismia. Esimerkiksi Juhani Ahon, Maria Jotunin ja Charles Dickensin teokset ovat tiukasti kiinni arjessa. Uudempia arkielämän kuvauksia löytyy esimerkiksi Eve Hietamiehen vauva-arkea kuvaavasta Yösyötöstä jatko-osineen, Tarja Leinosen kainuulaisesta lestadiolaisperheestä kertovasta Koti koivun alla -romaanista ja italialaiseen tehdasyhteisöön sijoittuvasta Silvia Avallonen kasvutarinasta Teräs.

Rentoutuja

Rentoudut kirjan kanssa. Lekottelet sängyssä lueskellen etkä pidä kiirettä. Nautit kirjasta joskus jopa niin paljon, että luet sitä vain satunnaisesti, ettei se vaan loppuisi kesken.

Rentoutuja nauttii lukemisesta eikä stressaa turhasta.

Vinkit: Rentoutujat osaavat ottaa ilon irti lukemisesta, mikä on hienoa. Lukeminen onkin hyvä keino pysäyttää kiireinen arki hetkeksi. Tästä asenteesta kannattaa pitää kiinni. Hyvää, hieman haahuilevaa rentoutumislukemista voisi olla esimerkiksi ihmisten arkisia kohtaamisia filosofisella otteella pohtiva Rachel Cuskin Ääriviivat.

Rentoutujan kannattaa laittaa hälytys puhelimeen tai herätyskelloon, jos lukemisen jälkeen täytyy vielä lähteä jonnekin. Rentoutuminen kun saattaa johtaa kirja naamalla nukahtamiseen.

Kirjafriikki

Luet, mitä vain, missä vain. Haluat omistaa paljon kirjoja lukemattomista genreistä. Sinut voi löytää ajoittain kirjastosta haistelemasta kirjoja. Luet montaa eri genren kirjaa yhtäaikaisesti, sillä joka tilanteeseen on oma opuksensa.

Kirjafriikki ei saa kirjoista koskaan tarpeekseen.

Vinkit: Kirjafriikeille on usein vaikea suositella uutta lukemista, koska he ovat jo lukeneet ”kaiken”. Onneksi kirjat eivät oikeasti lukemalla lopu. Ja toisaalta, jos sama lukutahti on jatkunut kymmeniä vuosia, on osa luetuista kirjoista jo varmasti päässyt unohtumaan, joten mikään ei estä lukemasta niitä uudestaan. Kirjafriikin kannattaa mahdollisuuksien mukaan ottaa kirjastoreissulle mukaan kantoapua selkävaivojen ehkäisemiseksi. Kirjafriikille voisi suositella jotain vasta tulossa olevaa kirjaa kevään uutuuksista, sillä niitä hän ei ainakaan ole lukenut. Esimerkiksi tulevana keväänä ilmestyy Sally Rooneyn romaani Keskusteluja ystävien kesken, joka on ollut maailmalla hitti.

Keskeyttäjä

Tartut kirjaan innoissasi, mutta jätät sen useimmiten kesken. Kiinnostus ei riitä, vaikka tarina miellyttäisikin. Olet lukenut satoja kirjoja puoleen väliin.

Keskeyttäjä saa vain harvoin kirjan luettua loppuun.

Vinkit: Keskeyttäjän kannattaa lähestyä asiaa miettimällä, mitkä kirjat hän on saanut luettua loppuun. Onko niillä jokin yhdistävä tekijä? Kirjastosta voi pyytää vinkkejä samankaltaisten kirjojen löytämiseen. Keskeyttäjän kannattaa kokeilla novellikokoelmia. Niistä voi lukea vaikka yhden novellin kerrallaan ja pitää sitten taukoa. Esimerkiksi Jukka Viikilän Suomalainen vuosi ja Lucia Berlinin Siivoojan käsikirja ovat hyviä vaihtoehtoja.

Pohtija

Haluaisit lukea ahkerammin, mutta et saa aikaiseksi. Kirjat ovat parhaita mahdollisia lahjoja, mutta jäävät useimmiten yöpöydälle pölyyntymään. Haaveilet lomasta, jolla lukisit, lopulta et lue lomallakaan yhtään ainutta riviä.

Pohtija haluaisi lukea, muttei saa aikaiseksi.

Vinkit: Lukemishaluja voi herätellä lukemalla tietokirjan itseä kiinnostavasta aiheesta tai henkilöstä. Esimerkiksi urheilijoista ja muusikoista on julkaistu viime vuosina paljon elämäkertoja. E-äänikirjat ovat toimiva vaihtoehto, sillä niitä voi kuunnella vaikka automatkalla tai tylsiä kotitöitä tehdessä.

Lisäpotkua lukemiseen saa lukuhaasteista. Niissä luettavaa valitaan erilaisten haastekohtien avulla. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kirjastoilla on meneillään lukuhaaste. Myös Helsingin kaupunginkirjaston vuosittain järjestämä lukuhaaste (siirryt toiseen palveluun) on suosittu.

Lue lisää:

Etkö ehdi lukea? Ei hätää! Tällä vinkillä luet jopa sata kirjaa vuodessa

Tökkiikö lukeminen? Eikö hyväkään kirja imaise mukaansa? Kärsit ehkä ADT:stä

Hurja lukuhaaste: helsinkiläisnainen aikoo lukea tänä vuonna kirjan joka päivä