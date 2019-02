25 vuotta täyttävän eurodance-yhtye Movetronin Päivi Lepistö vuodesta 1995: "Silloin mopo lähti lapasesta"

Movetron alkoi musiikin tekemisen 1990-luvun puolivälissä. Yhtyeen kovin hitti Romeo ja Julia ponnahti listoille vuosikymmenen puolivälissä. Yhtyeen laulaja Päivi Lepistö oli tuolloin 22-vuotias.

– Siitä se mopo lähti niin sanotusti lapasesta. 90-luvulla oli keikat vielä keskiviikkona ja lauantaina. Eli me lähdettiin keskiviikkona liikkeelle ja palattiin kotiin sunnuntaina. Keikkoja tuli useampi sata vuoteen. Silloin oli kännykät ja ihan fyysinen kartta, ja minä olin yleensä se kartanlukija. Ja aina päästiin perille.

Karaoken kautta pitkälle musiikkiuralle

Päivi Lepistö löydettiin Movetronin laulusolistiksi karaokelavan kautta.

– Se oli se 90-luvun hittituote karaoke, joka tuli Suomeen silloin. Kihniöltä lähdettiin Pohjanmaalle silloin kokeilemaan lajia. Kävin muutamassa karaokekilpailussakin, mutta mitään en koskaan voittanut. Silloin valittiin Pohjanmaan karaokekungas ja -kuningatar, niinkuin tangokuninkaallisetkin.

Kansainväliset starat ja suomalaisartistit

Eurodance oli 90-luvulla suosittua Suomessa. SIlloin täällä vieraili paljon myös ruotsalaisia ja saksalaisia alan tähtiä.

– Silloin 90-luvulla oli nämä ulkomaiset – pääsääntöisesti ruotsalaiset ja saksalaiset starat – ja sitten oltiin me suomiartistit. Heillä oli omat tilat, ja meillä omat. Ei me siellä yhdessä hengailtu. Nykyisin olemme samoissa tiloissa ja sulassa sovussa.

Nykyisin Movetronkin keikkailee usein tuon ajan ruotsalaistähden Pandoran kanssa, ja laulajista on tullut myös hyviä perhetuttuja.

Toisille retroa, toisille jotain uutta

25-vuotta tänä vuonna täyttävä yhtye keikkailee yhä aktiivisesti ympäri Suomea, kertoo Puoli seitsemän- ohjelman vieraana ollut Lepistö.

– Meillä on paljon näitä vanhoja faneja, jotka ovat meidän ikäpolvea, joille tämä on vähän retroilua. Mutta on tullut myös uusia, parikymppisiä, jotka ovat löytännet tämän musiikin, ja heille se on jotain uutta.

