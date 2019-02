Tulevaisuuden toimistossa työskennellään lehvästön katveessa linnunlaulua kuunnellen – virtuaalilunnon kokeilutila avattiin Joensuussa

"Luonto on vaikeimpia asioita digitalisoitavaksi", sanoo tilaa rakentanut valotaiteilija Kari Kola.

On helmikuun alku Pohjois-Karjalassa, Joensuussa. Ympäriltä kuuluu lintujen laulua ja tuulen huminaa lehvästössä. Läheltä lennähtää korppi ilmaan. Aurinko paistaa, vaikka ollaan sisätiloissa. Kyseessä ei ole aikainen kesä, vaan virtuaalinen luontohuone, joka on rakennettu Luonnonvarakeskuksen Metla-taloon. Näiden tilojen suhteen on suuria suunnitelmia tulevaisuudessa.

Metla-talon ala-aulasta rakennettiin valojen ja äänien avulla virtuaaliluonto. Tilassa on muun muassa 16 kaiutinta ja useita valonheittimiä ja valoja. Äänimaailmaan kuuluu esimerkiksi koirien haukuntaa.

Jos työntekijä ei pääse luonnon luo, tulee luonto työntekijän luo

Oikean luonnon tiedetään laskevan sykettä ja veranpainetta sekä parantavan tarkkaavaisuutta. Luonto on kirjaimellisesti luonnonmukainen vastalääke stressiin, ja sen hyvinvointi- sekä terveysvaikutuksia on Luonnonvarakeskuksessa tutkittu jo aiemmin.

Virtuaalisen luonnon tarkoituksena on toimia samalla tavoin. Positiivisia tuloksia virtuaaliluonnon vaikutuksista on jo. Nyt Lukella visioidaan, että virtuaaliluonto voitaisiin tulevaisuudessa myydä vaikkapa kauppakeskukseen tai toimistoihin työntekoa tehostamaan.

– Minä niin kovasti toivon, että tästä kehittyy Suomelle ja Joensuun alueelle vientituote. Kunhan luontokokemusta ja sen eheyttävää vaikutusta saadaan parannettua, uskon, että tässä on potentiaalia, sanoo Luken ryhmäpäällikkö Lauri Sikanen.

Ryhmäpäällikkö Lauri Sikanen Luonnonvarakeskukseen ala-aulassa.

On myös ihmisiä, jotka eivät pääse liikkumaan luonnossa lainkaan. Virtuaaliluonnon avulla voitaisiin lisätä esimerkiksi laitoshoidossa olevien ihmisten hyvinvointia. Oikeaan metsään verrattuna virtuaalinen on kuitenkin huomattavasti kalliimpi. Luken tilat maksoivat nimittäin 100 000 euroa, ja tutkimukseen sekä muihin kuluihin on varattu vielä 80 000 euroa.

Luken työntekijät testaavat uusia tiloja, ja osa kerää tietoa kokemuksistaan sykemittareilla erityisesti yläkerran huoneesta.

– Tilassa on työskennelty ja pidetty kokouksia. Moni tulee tänne myös silloin, kun haluaa olla rauhassa, Sikanen kertoo.

Suhtautuminen on ollut myös kriittistä. Luonnovarakeskuksen työntekijöillä on usein vahva luontosuhde.

– Se herättää tietynlaista varautumista, kun lähdetään tällä tavoin tekemään luontoa mahdollisimman keinotekoisesti.

Kaksi tilaa – kaksi yritystä

Virtuaaliluontoja valmistui Metla-taloon kahteen eri tilaan. Lähtökohtana oli luontokokemuksen henkiin herättäminen luovin ja taiteellisin ratkaisuin.

– Luonnossa valot ja varjot eivät ole symmetrisiä. Siksi myös virtuaaliluontotilassa maisema elää ja muuttuu koko ajan. Tekniikassa käytetään hyväksi pelimoottoria, joka luo koko ajan muuttuvaa sisältö, Sakari Salli työskentelyhuoneen rakentamisesta vastaneesta Teatime Researchista kertoo.

Kari Kolan Valoparta -yritys vastasi ala-aulan virtuaaliluonnosta. Heikki Haapalainen / Yle

Virtuaalimetsä myös vastaa, jos siihen vihelletään.

– Äänentunnistuksen avulla virtuaaliluonnon linnut laulavat vastauksen, Salli sanoo.

Valotaiteilija Kari Kola puolestaan toivoo, että vastaavia projekteja toteutettaisiin lisää Suomessa. Tehtävä ei ole helppo.

− Luonto on parasta taidetta ja samalla myös vaikeimpia asioita simuloida digitaalisesti.

