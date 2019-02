USA:n uuden oikeusministerin valinta voi ratkaista Trumpin kohtalon

Presidentti Donald Trumpin mielenrauhaa tuntuu painavan yksi asia ylitse muiden. Hän puhuu ja twiittaa siitä tauotta.

Se ei ole Kiina tai kiista Meksikon rajalle rakennettavasta muurista, eikä edes demokraattien peräänantamaton puhemies Nancy Pelosi.

Trumpia riivaa 74-vuotias harmaatukkainen, vaitelias ja ilmeisen sinnikäs republikaani.

Hän on erikoissyyttäjä Robert Mueller, joka tutkii Trumpin vaalikampanjan Venäjä-yhteyksiä. Tutkinta on varjostanut Trumpin presidenttikautta alusta saakka.

Trump kutsuu siitä noitavainoksi. Mueller taas ei puhu tutkinnasta julkisuuteen oikeastaan mitään.

Torstaina Muellerin tutkinnan päälle nousi uusi varjo.

Jim Lo Scalzo / EPA

Oikeusministeri voi lopettaa tutkinnan, presidentti ei

Erikoissyyttäjä Mueller ja FBI toimivat molemmat Yhdysvaltain oikeusministeriön alaisuudessa. Oikeusministeri, ei presidentti päättää viime kädessä Muellerin tutkinnan kohtalosta, sen rahoituksesta, mahdollisesta rajoittamisesta tai jopa lopettamisesta.

Presidentti Trump voi kyllä erottaa oikeusministerin, mutta vain oikeusministeri voi erottaa Muellerin.

Oikeusministeriehdokas William Barr. Shawn Thew / EPA

Nyt uudeksi oikeusministeriksi on nousemassa kokenut juristi nimeltä William Barr. Torstaina senaatin oikeudellinen valiokunta hyväksyi Trumpin valitseman ehdokkaan. Lopullinen vahvistus Barrin nimitykselle republikaanienemmistöisestä senaatista tulee todennäköisesti jo ensi viikolla.

Muellerin tutkinta saa siis uuden päällystakin. Ja sillä voi olla dramaattinen vaikutus sekä Yhdysvalloille että koko maailmalle.

Venäjä sekaantui Yhdysvaltain vaaleihin

Yhdysvaltain tiedusteluelimet ovat jo pitkään olleet täysin yksimielisiä siitä, että Venäjän valtiojohtoiset toimijat sekaantuivat vuonna 2016 Yhdysvaltain presidentin vaaliin tukeakseen Trumpin valintaa.

Venäläiset muun muassa hakkeroivat demokraattipuolueen sähköposteja ja nämä sähköpostit julkaistiin Wikileaks-vuotosivustolla.

Toissaviikolla Muellerin tiimi nosti syytteen Trumpin entistä läheistä neuvonantajaa Roger Stonea vastaan. Pidätys on merkittävä siksi, että syytteestä näkee Stonen vahvistavan yhteyttä demokraattien viestit julkaisseen Wikileaksin ja Trumpin kampanjaorganisaation välillä.

Trumpin entinen neuvonantaja Roger Stone. Michael Reynolds / EPA

Muellerin tutkinnan kannalta olennaista on se, onko joku Trumpin kampanjaorganisaatiosta tai jopa Trump itse toiminut venäläisten kanssa yhteistyössä.

Tutkinnan tuloksista tiedetään itse asiassa vasta vähän. Suurin osa tiedoista on tullut julki julkisten syytteiden kautta. Muellerin tiimin tiedetään nostaneen syytteet 34 henkilöä ja kolmea venäläisyritystä vastaan. Syytetyissä on 26 venäläistä ja 6 Trumpin entistä neuvonantajaa.

Erikoissyyttäjä Robert Mueller. Michael Reynolds / EPA

Kummisedän kikat käytössä

Osa Muellerin amerikkalaisia vastaan nostamista syytteistä koskee oikeuskäsittelyn estämistä, kuten valaehtoisessa todistelussa valehtelua. Näitä rikoksia pidetään Yhdysvalloissa hyvin vakavina, mutta ne ovat usein myös niitä rikoksia, joita on helpoin todistaa.

Viimeisimpänä syytteeseen joutunut Roger Stone on vuosia Washingtonissa vaikuttanut hahmo, joka on omienkin sanojensa mukaan poliittisten ”likaisten temppujen” erikoismies. Häntä syytetään nyt muun muassa todistajien uhkailusta.

Syytteen mukaan Stone kehotti erästä todistajaa tekemään kongressin kuulemisessa ”Frank Pentangelit”. Frank Pentangeli on fiktiivinen gansterihahmo, joka elokuvassa Kummisetä 2 muuttaa todistustaan uhkailun seurauksena.

Roger Stonen syytekirjelmästä. Yle Uutisgrafiikka

”Ei ole mitään salaliittoa!!”

Trumpin taktiikka Muellerin tutkintaa kohtaan on pitkään ollut äärimmäisen aggressiivinen. Hän on toistanut toistamistaan lausetta ”There is no collusion!” eli ”Ei ole mitään salaliittoa!”.

Jim Lo Scalzo / EPA

– Tämän noitajahdin ei olisi ikinä pitänyt alkaa. Silti se jatkuu. Uskoisin, että se loppuu pian. Kuulin, että se loppuu pian. Ei ollut mitään salaliittoa!”, Trump pauhasi marraskuun puolivälissä tv-kameroille. Samaa viestiä hän on toistanut pitkään.

Tässä marraskuisessa viestissä oli kuitenkin tärkeä lisä aiempiin: ”Uskoisin, että se [tutkinta] loppuu pian”.

Viikkoa aiemmin Trump oli erottanut oikeusministeri Jeff Sessionsin.

Jeff Sessionsin erikoinen oikeusministerikausi

Jeff Sessions on alabamalainen senaattori, joka oli noussut Trumpin suosioon annettuaan ensimmäisenä senaattorina tukensa Trumpin kampanjalle. Palkkioksi Trump nosti hänet oikeusministeriksi.

Entinen oikeusministeri Jeff Sessions Michael Reynolds / EPA

Sessions teki kuitenkin jo ministeriuransa alussa jotain, joka osoittautui Trumpin mielessä anteeksiantamattomaksi. Hän jääväsi itsensä.

Jo ennen kuin Muellerin tutkinta ehti alkaa, Sessions ilmoitti jäävänsä itsensä oikeusministeriön Venäjä-tutkinnan johdosta. Sessionsin omista tapaamisista venäläisten kanssa kampanjanaikana oli noussut kohu, joten hän katsoi, ettei voi johtaa kampanjaan kohdistuvaa tutkintaa.

Se oli synti, joka ajan mittaan kävi Trumpille sietämättömäksi. Jääväämällä itsensä tutkinnan johdosta Sessions ei voinut suitsia tutkintaa, niin kuin Trump vaati.

Muellerin tutkinta on tapahtunut pääosin apulaisoikeusministeri Rod Rosensteinin alaisuudessa. Rosenstein on järkkymättä tukenut tutkintaa presidentin raivokkaista hyökkäyksistä huolimatta.

Apulaisoikeusministeri Rod Rosenstein. Michael Reynolds / EPA

Trump syyttää tutkintaa puoluepoliittiseksi ajojahdiksi, vaikka sekä Mueller että Rosenstein ovat republikaaneja.

Viime vuonna tilanne muuttui jälleen trumpmaisen absurdiksi, kun presidentti haukkui kuukausitolkulla omaa oikeusministeriään julkisuudessa värikkäin sanankääntein. Poliittisesti asia oli kuitenkin sen verran herkkä, että vasta marraskuisten kongressinvaalien jälkeisenä päivänä Trump vihdoin erotti Sessionsin.

Lopetetaanko Muellerin tutkinta?

Muellerin Venäjä-tutkinnan valvonta on marraskuusta asti kuulunut väliaikaiselle oikeusministerille Matthew Whitakerille. Whitakeria pidetään erittäin lojaalina Trumpille, mutta todennäköisesti hän ei väliaikaisena oikeusministerinä lähde tekemään suuria päätöksiä.

Uudeksi varsinaiseksi oikeusministeriksi nouseva William Barr on hyvin arvostettu juristi ja entinen oikeusministeri 1990-luvun alusta. Kongressin kuulemisissa hän on vakuutellut tukevansa Muellerin tutkintaa.

William Barr. Shawn Thew / EPA

Demokraatit eivät kuitenkaan ole vakuuttuneita. He pelkäävät, että Barr pystyy rajoittamaan sekä varsinaista tutkintaa että sen tulosten julkisuutta Trumpin toivomalla tavalla.

Muellerin odotetaan tekevän tutkinnastaan loppuraportin, mutta sen julkisuudesta päättää oikeusministeri.

– On tärkeää, että erikoissyyttäjä Muellerilla on riittävät resurssit ja vapaus viedä tutkintansa loppuu asti, minne se sitten ikinä johtaakin. Toiseksi on tärkeää, että loppuraportti on julkinen, ei editoitu, demokraattisenaattori Bob Menedez vaati tv-haastattelussa.

Michael Reynolds / EPA

Monien on vaikea uskoa, että Trump olisi valinnut oikeusministerikseen henkilön, joka ei millään tavalla rajoittaisi presidentin vihaamaa tutkintaa.

Murto yhdistää Watergateen

Jos uusi oikeusministeri suoraan erottaisi erikoissyyttäjä Muellerin tai määräisi tutkinnan lopetettavaksi, poliittiset seuraukset olisivat valtavat.

Koko Venäjä-tutkintaa koskeva kiista muistuttaa yllättävän paljon 1970-luvun Watergate-skandaalia.

Molemmissa alkusysäys on nimittäin murto demokraattipuolueen päämajaan.

Alkuperäinen Watergate on rakennuskompleksi Washingtonissa, jossa demokraattipuolueen päämaja aikoinaan sijaitsi. Koko skandaali käynnistyi tapauksesta, jossa republikaanipresidentti Richard Nixonin uudelleenvalintakampanjaan kytköksissä olevat miehet murtautuivat vastustajan päämajaan.

Watergate -rakennus. Matthew Cavanaugh / EPA

Muellerin tutkinnan alullepanija taas on digitaalinen versio murrosta, eli venäläisten hakkerointi demokraattipuolueen päämajan palvelimille.

Lauantai-illan verilöyly

Myös Watergate-skandaalia tutki aikoinaan erikoissyyttäjä nimeltään Archibald Cox. Kun presidentti Richard Nixon määräsi oman oikeusministerinsä Elliot Richardsonin erottamaan erikoissyyttäjän, ministeri ei siihen suostunut vaan erosi itse.

Erikoissyyttäjä Archibald Cox ja oikeusministeri Elliot Richardson. ITV / AOP

Myös Nixonin apulaisoikeusministeri kieltäytyi erottamasta erikoisyyttäjää ja mieluummin erosi itse. Vasta oikeusministeriön kolmanneksi korkein virkamies suostui erottamaan presidentti Nixonia häirinneen syyttäjän.

Tämä tapahtuma tunnetaan Yhdysvaltain historiassa nimellä lauantai-illan verilöyly, ja se vaikutti keskeisesti siihen prosessiin, joka johti presidentti Nixonin eroon.

Elliot Richardson ja presidentti Richard Nixon. CSU Archives / AOP

Nyt monet demokraatit vaativat jo Trumpin viraltapanoa, mutta puolueen johto jarruttelee. Sen sijaan kongressin vaaleissa edustajainhuoneen enemmistön voittaneet demokraatit pääsevät nyt johtamaan edustajainhuoneen omia tutkintoja Venäjä-kytköksistä.

Trumpin outo Venäjä-suhde

Monia amerikkalaisia presidentin erikoinen Venäjä-suhde huolestuttaa syvästi.

– Koskaan aikaisemmin presidentinvaalikampanjan ja ulkomaisen toimijan välillä ei ole ollut tällaista suhdetta. Ja olemme kaikki seuranneet Donald Trumpin outoa käytöstä, jossa hän on valmis haukkumaan käytännössä kaikkia muita amerikkalaisia johtajia ja jokaista maailmanjohtajaa - paitsi Vladimir Putinia, demokraattisenaattori Mark Warner ihmetteli tammikuussa.

Alexey Nikolsky / EPA

Erityisen hermostuneita ollaan Trumpin kahdenkeskisistä tapaamisista Putinin kanssa. Helsingissä viime kesänä Trump piti Putinin kanssa parin tunnin palaverin, johon hän ei ottanut mukaan ainoatakaan ministeriä tai avustajaa.

– Tietääkö edes Trumpin hallinnon oma väki, mitä Trumpin ja Putinin Helsingin tapaamisessa tapahtui, senaattori Warner kauhisteli.

Demokraatit ovat jopa pohtineet mahdollisuutta kutsua Helsingin tapaamisen tulkki todistajaksi kongressiin.

Muellerin tutkinta voi heiluttaa maailmanpolitiikkaa

Muellerin tutkinta ei ole vain Yhdysvaltain sisäpolitiikkaa, vaan sillä voi olla arvaamattomia seurauksia myös maailmanpolitiikkaan.

Mueller on entinen FBI:n pääjohtaja. Häntä ja hänen tiimiään pidetään erittäin kokeneena ja taitavana. Muellerin tiimi on käynyt läpi valtavan määrän dokumentteja ja kuulustellut Trumpin hallinnon ja vaalikampanjan avainhenkilöitä satoja tunteja. Osa Trumpin läheisistä avustajista on kääntynyt FBI:n todistajiksi.

Michael Reynolds / EPA

Jos Trumpin lähipiirin tai presidentin omista Venäjä-suhteista paljastuu uusia ja suoraviivaisempia kytkentöjä, se voi horjuttaa Trumpin asemaa ennen näkemättömällä tavalla. Yhdysvaltain politiikassa rajutkin heiluriliikkeet ovat mahdollisia, jos esimerkiksi kongressin republikaanit yhtäkkiä aistivat, että Trumpin tukeminen onkin heille itselleen poliittinen rasite.

Uudet paljastukset Venäjän vaikutuksesta Yhdysvaltain politiikkaan taas voisivat kiristää suurvaltasuhteita vaarallisella tavalla.

Ei ihme, että Trump vaikuttaa äärimmäisen hermostuneelta tutkinnasta.

Lue myös:

Analyysi: Stonen syytteiden myötä Muellerin Venäjä-tutkinnassa otettiin taas askel lähemmäksi Trumpia