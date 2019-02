Attendon hoivayksikkö Pelimannin toiminta keskeytetään Alavudella – kuukaudessa kuusi kuolemantapausta

Alavudella sijaitsevan Attendon hoivakoti Pelimannin toiminta on keskeytetty.

Länsi-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt ennalta ilmoittamattoman valvontatarkastuksen Attendo Pelimanniin Alavudella ja todennut hoivakodin turvattomaksi.

Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän johtaja Maria-Liisa Nurmi kertoo tarkastuksessa ilmenneen puutteita yksikön toiminnassa niin, että asukasturvallisuutta ei pystytä riittävästi takaamaan.

Asukkaille järjestetään yksikköön turvallinen ja Valviran luvan mukainen hoito. Asukkaita ei siirretä yksiköstä muualle.

Uusi johtaja tulee, vanha henkilöstö jatkaa

Maria-Liisa Nurmi kertoo Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtämän ottaneen toiminan haltuun välittömästi. Uusi johtaja aloittaa jo tänään hoivayksikössä.

– Sama henkilöstö jatkaa, mutta heidät on nyt vuokrattu Attendolta kuntayhtymälle.

Nurmi kertoo myös vaikean rekrytointitilanteen olevan osasyy tämänhetkiseen tilanteeseen. Kuukauden hoivayksikön olemassaolon aikana työntekijöitä on irtisanoutunut hoivayksiköstä kymmenen.

Hoivakodissa on kuollut kuusi asukasta vajaan kuukauden aikana ja syitä siihen selvitetään.

Attendo Pelimannissa on 45 tehostetun palveluasumisen ja 15+5 palveluasumisen paikkaa. Kuusiokuntien sote-palvelujen tuottaja Kuusiolinna Terveys Oy on alihankintana ostanut palvelut Attendolta. Toiminta on alkanut 8.1.2019.