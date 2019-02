Espanjassa yksi kuoli ja useita loukkaantui vakavasti junaonnettomuudessa

Espanjassa on tapahtunut perjantai-iltana vakava junaonnettomuus. Uutistoimistojen mukaan ainakin yksi ihminen on kuollut ja kolme, jopa neljä ihmistä on loukkaantunut vakavasti. Lisäksi useille kymmenille matkustajille tuli lieviä vammoja. Noin sata matkustajaa selvisi vahingoittumattomina.

Turma tapahtui Koillis-Espanjassa, kun kaksi lähijunaa törmäsi toisiinsa noin 50 kilometriä Barcelonan ulkopuolella. Toinen junista oli matkalla Barcelonaan ja toinen Manresaan, kun ne törmäsivät samalla raiteella toisiinsa.

Onnettomuudessa menehtynyt oli nuori junankuljettaja.

Lähteet: AP, AFP, Reuters