Keltaliivinen mies on saanut verta vuotavan haavan päähänsä lauantaisessa mielenosoituksessa Pariisin kaduilla. Keltaliivien mielenosoituksia on nyt järjestetty 13 viikonlopun ajan. Liike saa nimensä autoilijoiden käyttämistä keltaisista huomioliiveistä (gilets jaunes). Se alkoi polttoaineveron noston aiheuttamasta suuttumuksesta mutta on laajentunut heijastelemaan yleistä tyytymättömyyttä presidentti Emmanuel Macronin talouspolitiikkaan. Christophe Petit Tesson / EPA