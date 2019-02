Herätys: Valvira pohtii rikosilmoituksia hoitokodeista, suomalainen pelastamassa rahapulaan ajautunutta saarivaltiota, sunnuntai on sateinen

Valvira harkitsee rikosilmoituksia haamuhoitajista

Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto Valvira harkitsee niin sanottujen haamuhoitajatapausten viemistä rikosprosessiin. Toistaiseksi yhtään tutkintapyyntöä ei ole tehty. Valviran mukaan hoitajamitoitusta kierretään merkitsemällä työvuorolistoihin esimerkiksi hallinnollista henkilökuntaa.

Nyt tutkitaan museoiden mahdollisuuksia olla innovaatioiden lähteenä

Stressinpoistoa kesken työpäivän tarjoavat Minna Engblom ja Jere Markkanen. Markku Sandell / Yle

Miten museot voisivat toimia innovaatioiden lähteenä tai niihin innostavina ympäristöinä? Tätä tutkitaan parhaillaan parivuotisessa hankkeessa. Kolmisenkymmentä opiskelijaa kehitti yhteiskunnallisia innovaatioita, joita esitellään parhaillaan Aboa Vetus & Ars Nova -museossa Turussa. Taide voi toimia esimerkiksi stressinpoiston välineenä kesken hektisen työpäivän tai suoda perheelle lisää yhteistä aikaa.

Suomalainen ekonomisti pelastamassa pikkuista saarivaltiota

Ville Peltovuori Mika Mäkeläinen / Yle

Tyynenmeren keskellä sijaitseva Marshallinsaaret saarivaltio on pian pahassa rahapulassa. Yhdysvallat on vuosikymmeniä kannatellut entistä alusmaataan, mutta vuonna 2023 suuri osa talousavusta kuitenkin päättyy ja Marshallinsaarten tuloista on vaarassa hävitä melkein viidennes. Valtion talousneuvonantajana toimii suomalainen Ville Peltovuori, jonka toimittajamme Mika Mäkeläinen tapasi Marshallinsaarilla.

Testaa oma muistisairausriskisi

Joka kolmas sekunti joku saa kuulla sairastavansa muistisairautta. Omaa riskiään muistisairauteen voi kuitenkin vähentää jopa 30 prosenttia muuttamalla kehnoja elintapojaan viimeistään neljä-viisikymppisenä. Testaa oma riskisi sairastua täältä.

Kulttuurivieras Eeva Kilpi, 90, patistaa kaltoinkohdeltuja vanhuksia puolustautumaan

Eeva Kilpi on hieman yllättynyt voimakkaista mielipiteistään. - Vaikka oon alunperin päättänyt puolustaa kaikkea, niin en mie enää jaksa. Jaani Lampinen / Yle

Kirjailija Eeva Kilpi elää edelleen itsenäisesti omassa kodissaan, eikä ymmärrä, miten selviäisi sänkyyn pakotettuna. Hänen mielestään monilta laitoksissa eläviltä vanhuksilta on viety ääni ja itseluottamus, eivätkä he uskalla siksi pitää puoliaan. Vanhojen pitäisi ehkä olla hyökkääväisempiä ja riitaisampia, Kilpi pohtii.

Sunnuntai on sateinen ja lauha päivä

Sunnuntai on sateinen päivä. Ylen meteorologin Kerttu Kotakorven mukaan pohjoisessa sataa lunta. Maan etelä- ja keskiosassa sateet tulevat vetenä, räntänä ja lumena. Lämpötila on laajalti plussan puolella. Lue lisää Ylen sääsivuilta.