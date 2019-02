Attendo ei yhdistä hoitajavajetta ja kuolemia Pelimannissa – Hoivajätti jälkiviisaana: Muuttoja olisi pitänyt hidastaa

Hoitokodissa asuvan vanhuksen poika on huolissaan vanhustenhoidon tilanteesta.

Hoivajätti Attendo on aloittanut Alavuden hoivakodin muutokset viranomaisten puuttumisen jälkeen. Hoivakoti Pelimanni on ainakin toistaiseksi hoivan tilaajan eli alueen kuntien vastuulla.

Pelimanniin on tullut heti ensimmäisen haltuunoton jälkeisen päivän jälkeen lisää hoitajia Attendon muista hoitopaikoista ja Attendon alihankkijan varahenkilöstöä.

Toiminnasta vastaavan alueen kuntien Kuussoten arvion mukaan toiminta on saatu hyvin käyntiin. Vanhuksia on käytetty lauantaiaamupäivällä ulkona ja vanhuksilla on Pelimannissa riittävästi hoitajia.

– Pystymme nyt viikonlopun aikana tekemään muitakin kuin ihan perushoitoon liittyviä asioita, vakuuttaa vanhustyönjohtaja Elina Luoma Kuusiokuntien kuntayhtymästä.

Attendo: Tilanne ei ollut katastrofi

Toiminnasta vielä perjantai-iltaan vastaanneen Attendon toimitusjohtaja Pertti Karjalainen ei kiistä valvontaviranomaisen löytämiä puutteita hoitopaikassa.

– Olemme aloittaneet korjaustoimenpiteet.

Karjalaisen mukaan Pelimannin hoitajatilanne ei ole ollut kuukauden aikana mikään katastrofi, vaikka se on ollut jonkin verran vähemmän kuin heille on luvassa määrätty.

Toimiluvassa hoitajamitoitus on 0,65 hoitajaa per asukas, mutta se on menneen kuukauden aikana vaihdellut 0,55 ja 0,62 välillä.

– Jälkiviisaana asukkaiden muuttoa olisi pitänyt hidastaa, jolloin mitoitus olisi luonnostaa korjaantunut.

Karjalaisen mukaan he aikovat ottaa Alavuden tapauksesta oppia ja käyttää malttia hoitopaikkojen perustamisvaiheen asukkaiden muutoissa. Pelimanniin yhdistettiin Karjalaisen mukaan neljä hoitopaikkaa.

Pelimanniin muutti heti aluksi neljä asukasta enemmän kuin luvassa oli määrätty tehostettuun hoitoon.

Attendo: Kuolemantapauksilla ja hoitajavajeella ei yhteyttä

Pelimannista lähti sen ensimmäisen kuukauden aikana kymmenkunta työntekijää. Toimitusjohtaja Pertti Karjalainen ei tiedä syitä monen hoitajan lähtöön Pelimannista eikä usko, että hoitajavaje vaikutti Pelimannissa sattuneisiin kuolemantapauksiin.

– Alkuvaiheessa tapahtuu tavallista enemmän poismenoja, kun muutto on asukkaille lisärasite.

Attendo on mukana selvittämässä tapahtuneita kuolemia.

Karjalaisen mukaan yhtiö on tehnyt kaikkensa saadakseen Pelimanniin heti alkuvaiheessa lisää hoitajia. Hän vetoaa alan henkilöstön saatavuuden vaikeuteen sekä Alavudella että koko maassa.

– Usein alkuvaiheessa on työkiertoa, jossa uusia ihmisiä tulee ja he pohtivat, onko tämä työpaikka, jossa haluan olla ja onko tämä sitä työtä, jota haluan tehdä, Karjalainen järkeilee tarkemman tiedon puuttuessa.

Tilaajat ja tuottaja yhteistuumiin korjaamassa tilannetta

Kuusiokuntien Kuussoten vanhustyönjohtaja Elina Luoman mukaan tilanteen kehittyminen ja kuolemantapaukset olivat monen asian summa.

– Tämä on ollut monen tekijän summa. Teemme tästä nyt hyvän ja toimivan yksikön, Luoma kertoo kuntayhtymän kuntien, mutta myös Attendon aikeista.

Luomalle Attendon luvan epääminen ei tullut täysin yllätyksenä etenkin sen jälkeen, kun viranomaiset tekivät yllätystarkastuksen Pelimanniin.

Pohjana muutokselle on Luoman mukaan talossa oleva hyvä henkilöstö.

Kuntayhtymä ilmoitti ensin hoitokodin asukkaille eilen illalla muutoksista ja sen jälkeen asukkaiden omaisille.

Hoitokodissa asuvan omainen: Totta kai tilanne huolettaa

Alavutelainen Eero Sivula osasi jo odottaa ilmoitusta 90-vuotiaan äitinsä hoitopaikalta, kun ongelmat olivat tulleet julkisuuteen.

Eero Sivula Pasi Takkunen/Yle

Sivula on ollut äitinsä hoitoon ihan tyytyväinen. Hän käy lähistöltä lähes päivittäin katsomassa äitiään ja on kerran puuttunut äitinsä hoidon järjestämiseen, kun äidille tarkoitettu sänky ei mahtunut ovesta sisälle.

– Hänet nostettiin viikko sitten pyörätuoliin ensimmäistä kertaa vuoden sisällä. Hän istui sitten itse pöydän ääressä ja söi, Sivula kertoi Ylelle hoitokoti Pelimannin läheisyydessä.

Viime aikojen keskustelu on saanut myös Sivulan mietteliääksi siitä, mikä on vanhustenhoidon tila.

– Totta kai tilanne huolettaa. Vähän niin kuin business is business.

