Turun funikulaarihassuttelut uutisoitiin Singaporessa asti

Turun Kakolanmäen rinnehissi eli funikulaari nostettiin raiteilleen torstaina. Projektin aikataulu on venynyt ja hinta on tuplaantunut alkuperäisestä 2,5 miljoonasta eurosta yli viiteen miljoonaan euroon. Lopputuloksesta turkulaiset ovat saaneet ilon irti sosiaalisessa mediassa siinä määrin, että "paavinkuljetusvaunusta" on uutisoitu Venäjää ja Singaporea myöten.

Venäläinen uutiskanava RT kertoi perjantaina nettisivuillaan (siirryt toiseen palveluun) funikulaarista, joka kanavan mukaan muistuttaa enemmän "sotilaiden kuljetukseen suunniteltua panssariajoneuvoa" kuin turisteille tarkoitettua kiskoköysirataa.

RT:n uutisen taasen havaitsi singaporelainen The Straïts Times, jonka mukaan tyylikkään kulmikkaaksi ja lasiseinäiseksi alun perin suunniteltu funikulaari osoittautuikin tummanharmaaksi metallilaatikoksi.

Yle Uutiset kertoi lokakuussa, että vuonna 2016 käynnistyneen hankkeen ensiarviot hinnasta olivat noin 2,5 miljoonaa euroa, mutta syksyllä kokonaishinnan sanottiin olevan noin 5,4 miljoonaa euroa.

Kakolanmäen rinnehissin alkuperäinen havainnekuva poikkeaa monen mielestä varsin paljon todellisuudesta.

