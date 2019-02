Herätys: Somettaminen voi heikentää työn tuottavuutta, ammattilaisia koulutetaan kohtaamaan isät, Lady Gaga rohmusi Grammyja

Tästä ei puhuta: Kuinka paljon verkossa vetelehtiminen vie tehoa työstä?

Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan suurin osa verkkosurffailusta työaikana ei liity mitenkään työhön ja yli puolet työntekijöistä myös shoppailee verkossa työaikana. Meillä taas ilmapiiri työpaikoilla on voimakkaan some-myönteinen ja työntekijöitä kannustetaan esimerkiksi Twitter-läsnäoloon. Millainen verkkosurffailu heikentää tuottavuutta työpaikoilla? Entä minkälainen somettaminen on tutkijoiden mielestä harmitonta työajalla?

Työllistyminen ei ole läpihuutojuttu edes korkeasti koulutetuille

Korkeastikoulutettujen työttömyys laskee, mutta edes akateeminen tutkinto ei aina tarkoita suoraa liukua vakituiseen työsuhteeseen. Kauppatieteiden maisteriksi valmistuva insinööri Johanna Laaksonen on lähettänyt kolmisenkymmentä työhakemusta ilman tulosta. Nuori matematiikanopettaja Leo Syrjälä on löytänyt kolmessa vuodessa vain pätkätöitä.

Ratikkalinjoja häviämässä Helsingin ytimestä

Nelosen vanha ratikkalinja siirtyy tulevaisuudessa pois Mannerheimintieltä. Muutos johtuu Vihdintien tulevasta pikaratikasta, joka siirtyy kulkemaan Mannerheimintielle Töölön tullista. Nykyisen nelosen lisäksi myös ratikka kakkosen on tarkoitus siirtyä uusille kiskoille Topeliuksenkadulle Taka-Töölöön. Muutoksen on määrä tapahtua aikaisintaan 2020-luvun puolivälissä. Vihdintien pikaratikka on rakennusjärjestyksessä kolmas pikaratikka.

Isät halutaan huomioida paremmin

Siilinjärveläinen Pasi Huuskonen osallistuu 1-vuotiaan poikansa jokaiselle neuvolakäynnille. Näin ei kuitenkaan ole kaikissa perheissä. Erityisesti eronneet, työttömät ja mielenterveysongelmaiset isät jäävät usein äidin varjoon lastensa asioiden hoitamisessa. 2000 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista saa nyt koulutuksen siitä, miten isät voitaisiin huomioida paremmin lapsiperheiden palveluissa.

Tutut nimet napsivat Grammy-palkintoja

Musiikkialan Grammy-palkintoja on jaettu tänä yönä Los Angelesissa. Palkintoja saivat muun muassa Lady Gaga, Ariana Grande ja Drake. Lady Gaga pokkasi useita palkintoja, esimerkiksi A Star Is Born -elokuvassa esitetystä Shallow-kappaleesta. Drake palkittiin parhaasta rap-kappaleesta. Ariana Grande puolestaan sai parhaan pop-albumin Grammyn.

Vetinen keli jatkuu etelässä

Päivällä sataa räntää ja lunta maan etelä- ja keskiosassa, kertoo Ylen meteorologi Matti Huutonen. Pohjoisessa lumisade on enimmäkseen heikkoa. Länsi-Lapissa on osin selkeää. Lämpötila vaihtelee etelässä parista pakkasasteesta muutamaan plusasteeseen, Lapissa on selvästi kylmempää. Ajokeli on huono lähes koko maassa. Merellä varoitetaan kovasta tuulesta.

