Viisi kiinnostavaa juttua lauantai-iltaan: Suomessa tehdään yhä miesten ja naisten töitä, näin pidät aivosi terveinä, lapseton äitipuoli kantaa kahta leimaa

Suomessa on vallalla yhä jako naisten ja miesten töihin – katso, miten alat ovat juuttuneet sukupuoliin

Suomessa on yhä vallalla jyrkkä jako miesten ja naisten töihin. Tilanne on muuttunut vain vähän kolmenkymmenen vuoden aikana, vaikka nuorilla olisi kaikki mahdollisuudet valita koulutusalansa toisin. Tutkijoiden mielestä nuorilla on vähän tietoa työelämästä, joten he valitsevat edes jollain lailla tutun ammatin.

Miksi hyljeksitystä Euroopan parlamentista pitäisi puhua paljon enemmän, kuin siitä puhutaan

Emme tiedä Euroopan parlamentista juuri mitään, vaikka edessä on kaikkien aikojen eurovaalit ja parlamentilla on isoissa asioissa enemmän valtaa kuin Suomen eduskunnalla. Ylen erikoisartikkeli kuvaa, kuinka europarlamentista on tullut EU:n täysiverinen vallankäyttäjä. Jutusta on kolme versiota: kuvatarina nopeaan silmäilyyn, ääni ja teksti syventymiseen.

Laura Railamaa / Yle

Paula Tiessalo: Ystävä jätti minut ja se oli parasta, mitä ystävyydelle voi tapahtua

Katkokset ovat ystävyyssuhteen kehityskohtia, kirjoittaa Paula Tiessalo blogissaan.

AOP

Syö pehmeitä rasvoja, opettele uusi kieli, aloita tanssiharrastus – näillä muistitutkijan vinkeillä pidät aivosi terveenä

Syötkö paljon kovia rasvoja? Nukutko liian vähän? Jääkö liikunta suunnittelun tasolle? Sinulla voi olla kohonnut riski sairastua vanhana muistisairauteen.

Jyrki Lyytikkä / Yle

Lapsettomia äitipuolia riivaavat ulkopuolisuus, riittämättömyys ja ristiriitaiset rooliodotukset – "Miten se pärjää ja mikä siinä on vikana, kun sillä ei ole omia lapsia"

Lapsettomat äitipuolet kantavat otsassaan kahta leimaa, lapseton nainen ja paha äitipuoli.