Parasta lukemista sunnuntai-iltaan: Käärmeet valtaavat turistisaarta, parhaiden podcastien lista ja Olli Lindholmin Yön iso tarina

Guamin turistisaaren vallanneet pedot tunkeutuvat viemäreistä koteihin ja katkovat sähköjä – käärmeitä kymmenen kertaa enemmän kuin ihmisiä

Ruskopuukäärmeet kasvavat jopa kolmen metrin mittaisiksi, ja nyt niiden pelätään leviävän Guamin ulkopuolellekin.

Yle / Uutisgrafiikka

71 syytä kuunnella podcasteja – Näiden suositusten imussa vietät vaikka koko talvilomasi

Kokosimme listan, jolta löytyy kuunneltavaa niin podcast-noviiseille kuin heavyusereille.

Olli Lindholmista kertovan Yhden miehen varietee -kirjan julkaisutilaisuus 19. lokakuuta 2017. Olli Lindholm ja Arno Kotro. Jarno Kuusinen / AOP

Olli Lindholmin elämäkerran kirjoittanut Arno Kotro: "Tiettyjen ihmisten kuolema tuntuu repivän hautaan kokonaista aikakautta"

Olli Lindholm oli pitkään Yö-yhtyeen ainoa alkuperäisjäsen.

Ari Welling / Yle

Toista tutkintoaan viimeistelevä insinööri on etsinyt töitä kaksi vuotta: ”Tekisi mieli jättää osa koulutuksesta kokonaan mainitsematta”

Insinööri Johanna Laaksonen on kokenut useampaan kertaan, että työnantaja kokee hänen olevan liian kokenut tai ylikoulutettu. Hakemuksia hän on lähettänyt kaikkiaan kolmisenkymmentä. Vain yhden kerran hän on päässyt haastatteluun.

Jaana Polamo / Yle

Miksi tyttö- ja poikakalentereita yhä tehdään? "Ostan kalenterin joka vuosi itselleni ja mummolle piristykseksi"

Tyttö- ja poikakalenterit jakavat mielipiteitä: osa pitää niitä mauttomina, osa poseeraa niissä.