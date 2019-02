Rikkooko poste restante -uudistus lakia? Yle keräsi yhdeksän kysymystä ja vastausta Postin suunnittelemasta maksusta

Yle Uutiset kertoi perjantaina, että Posti muuttaa poste restante- ja Noutoposti-palvelut maksulliseksi. Muutos koskettaa tuhansia asunnottomia ja vähäosaisia ja uutinen herätti paljon keskustelua.

Keräsimme yhdeksän keskeistä kysymystä ja vastausta asiaan liittyen.

Rikkooko Postin suunnittelema uudistus lakia?

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on käynnistänyt selvityksen, jolla tutkitaan, onko uudistus postilain mukainen.

– Posti informoi asiasta meitä eli Traficomia jonkin verran etukäteen. Analysoimme asiaa sen keskustelun pohjalta ja päätimme, että erityisesti tämä poste restante -palvelun maksullisuus vaatii lisäselvittelyä, sanoo viraston apulaisjohtaja Merja Saari.

Saaren mukaan asiassa on kaksi olennaista puolta.

– Tilanne on osin ongelmallinen erityisesti sellaisten postin saajien osalta, joilla ei ole vakituista osoitetta. Tilanne on myös oikeudellisesti vähän epäselvä: postilaissa ei ole poste restante -palvelusta erillisiä säädöksiä, mutta vaatii vähän tarkempaa selvittelyä, miten postilaki tähän suhtautuu.

Postin kuluttajakirjepalveluista vastaava Noora Laaksonen, rikkooko uudistus postilakia?

– Uudistettu postilaki (siirryt toiseen palveluun) mahdollisti sen, että Noutoposti-palvelusta on mahdollista periä maksu. Mitä tulee poste restanteen, siinä maksu on ollut mahdollinen jo aiemminkin. Meille ne ovat samantyyppisiä palvelukokonaisuuksia, joille molemmille nyt tuodaan lisäpalvelumaksu.

Posti on perustellut uudistusta palvelun kustannuksilla. Millaisia kustannuksia poste restante -palvelun ylläpito Postille aiheuttaa?

– Poste restante on erityispalvelu, joka toimii pitkälle käsityönä. Muut prosessit on meillä pitkälle pystytty automatisoimaan. Tämän käsityön myötä kustannukset ovat suuremmat.

Millaisia rahallisia kustannuksia siitä tulee?

Postin Noora Laaksonen ei kerro tarkkoja rahasummia, hän haluaa selittää asiaa esimerkin avulla.

– Päiväpostissa kun tuodaan asiakkaan omaan postilaatikkoon kirjeet, kortit ja lehdet, työtä on pystytty automatisoimaan niin pitkälle, että kun postinjakaja lähtee reitille, hänellä on valmis nippu, jota hän lähtee jakamaan. Poste restantessa joudumme edelleen tekemään käsin lajittelua, kun postit viedään myymälään noudettaviksi. Lajittelun lisäksi kuluja aiheutuu säilytyksestä ja henkilöstöstä.

Eikö postin kulku lähtökohtaisesti lähde siitä, että lähettäjä maksaa?

– Pitkälti se todella on niin, että lähettäjä maksaa postimaksun, jolla se peruspalvelu tuotetaan. Poste restante ja Noutoposti, jotka nyt muuttuvat maksullisiksi, ovat lisäpalveluita. Eli erityispalveluita siihen, että vastaanottamisen tapa on erilainen. Tälle sitten tulee kustannuksia kattava hinta, Laaksonen sanoo.

Tiina Jutila / Yle

Valtaosa Suomen asunnottomista elää Helsingissä. Miten Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen ylin johto reagoi uutiseen?

– Laitoin Postin johtajalle viestiä heti, kun tästä kuulin. Tapaaminen Postin edustajien kanssa on järjestymässä keskiviikolle. Noin puolet Suomen asunnottomista on Helsingissä, ja tämä on iso kysymys, vaikka kyseessä on pieni ryhmä. Tässä puhutaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä meidän yhteiskunnassamme, sanoo Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava apulaispormestari Sanna Vesikansa (vihr.).

– Olin tyrmistynyt siitä, millaisen mainehaitan läpi Posti on valmis käymään läpi, kun se ei huolehtinut tästä kysymyksestä, joka on luultavasti hyvin yksinkertainen hoitaa niin, etteivät kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ihmiset tässä häviä.

Jos kysymys on kerran yksinkertainen, miten se pitäisi hoitaa?

– Ymmärrän että Posti toimii yrityksen tapaan ja tavoitteena on saada myös tuloja. Kuitenkin Postin arvoihin vedoten tällaiset asiat pitäisi hoitaa loppuun saakka. Monet pörssiomisteisetkin firmat huolehtivat tämänkaltaiset asiat ihan yritysvastuun nimissä. Jos posti ei sitä itse hoida, sen pitäisi ainakin huolehtia, miten asia hoidetaan jatkossa.

– Kyllähän esimerkiksi hallitus tämän voisi korjata, tai Posti voisi järjestää erilaisten viranomaisten kanssa keskustelun siitä, miten asia tulee hoidetuksi ilman että heikossa elämäntilanteessa olevat joutuvat sijaiskärsijöiksi.

Onko Helsingin kaupunki valmis tekemään jotain, jos Posti ei muuta kantaansa?

– Niitä keinoja pitää miettiä siinä vaiheessa, jos tällainen tilanne tulee eteen. Nyt kuitenkin peräänkuuluttaisin Postin yhteiskuntavastuuta. On niitä vaikeampiakin ongelmia pystytty tässä yhteiskunnassa ratkaisemaan.

Useat järjestöt ja poliittiset päättäjät ovat ottaneet postiin yhteyttä ja ilmaisseet halukkuutensa keskustella muutoksesta. Millaisista asioista posti on valmis neuvottelemaan mahdollisten kolmansien osapuolien kanssa, Noora Laaksonen?

– Olemme seuranneet vilkasta julkista keskustelua, ja moni taho on ilmaissut kiinnostuksensa aihetta kohtaan. Asunnottomien lisäksi palautetta on tullut esimerkiksi yksityisyrittäjiltä ja loma-aikana palvelua käyttäviltä yksityishenkilöiltä. Suurin keskustelu on käyty asunnottomien problematiikan ympärillä. Me olemme valmiita keskustelemaan ratkaisuvaihtoehdoista eri toimijoiden kesken. Siihen tarvitaan todennäköisesti eri julkishallinnon tahoja sekä erilaisia asunnottomien asiaa ajavia tahoja mukaan.