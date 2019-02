Presidentin jättiprojekti: Egyptin uusi hallinnollinen pääkaupunki nousee keskelle erämaata

Uuteen pääkaupunkiin havitellaan jopa 6,5 miljoonaa asukasta, joista ensimmäisten on tarkoitus muuttaa vuonna 2020.

Tuhatvuotinen pääkaupunki Kairo on saasteinen, ruuhkainen ja siellä on liikaa ihmisiä. Egyptin armeijan ratkaisu on rakentaa uusi hallinnollinen pääkaupunki keskelle erämaata, 45 kilometriä Kairosta itään.

Eliitille suunnatun hankkeen työnimi on Wedian, kaksi aavikkolaaksoa.

Uusi pääkaupunki on Egyptin presidentti Abdel Fattah al-Sisin suurin megahanke. Maata uudelle aavikon laaksolle on varattu peräti 700 neliökilometriä ja sinne halutaan siirtää koko hallintokoneisto, virkamiehet ja ulkomaiden edustustot.

Jo ensi kesänä muuttaa parlamentti, sitten perässä seuraavat virkamiehet.

Kiinalainen CSCEC yhtiö voitti tarjouskilpailun uuden pääkaupungin bisneskorttelin rakentamisesta. Kortteliin on tarkoitus rakentaa 21 tornitaloa, joista yksi on maanosan korkein. Kiina aikoo myös rakentaa uuden pääkaupungin ja Kairon välillä kulkevan pikaratiovaunulinjan. Dana Smillie

Armeija omistaa 51 (siirryt toiseen palveluun) prosenttia projektia hallinnoivasta ACUD-yhtiöstä, loppua hallinnoi Egyptin asuntoministeriö. Alkuperäinen kustannusarvio on ollut 45 miljardia dollaria, mutta hankkeen rahoitus ja toteutus ovat vielä auki.

Ensin vetäytyi kiinalainen (siirryt toiseen palveluun) China Fortune Land Development Co, jonka piti vastata 6 070 hehtaarin rakennusurakasta seuraavan 25 vuoden aikana. Se on iso takapakki, sillä sopimus olisi ollut lähes 20 miljardin euron arvoinen.

Sitten maakauppaneuvottelut kariutuivat (siirryt toiseen palveluun) Dubaissa päämajaansa pitävän Emaar-yhtiön kanssa.

Nyt töitä tekevät etupäässä armeija ja egyptiläiset yritykset.

Presidentti Sisin autoritäärisen hallinnon aikana armeijan omistamien yritysten osuus (siirryt toiseen palveluun) onkin lisääntynyt entisestään. Ne eivät maksa veroja ja niitä suositaan valtion hankkeissa.

Liian kallis kansalle

Tavalliset kairolaiset eivät kuitenkaan voi muuttaa uuteen pääkaupunkiin ruuhkia pakoon. Valtion virkamiehen vuosiansio on vain noin 4 200 euroa, ja pienimmät 120 neliön asunnot (siirryt toiseen palveluun) maksavat noin 64 000 euroa.

Alkuvaiheeseen tarvittavat 50 000 valtion virkamiestä tulevat siis taittamaan päivittäisen matkan kiinalaisrahoitteisella 66 kilometriä pitkällä junaradalla pikaraitiovaunujen (siirryt toiseen palveluun)kyydissä.

Lähin kaupunki Kairo sijaitsee 45 kilometrin päässä uudesta pääkaupungista. Toistaiseksi Kairon ja uuden pääkaupungin väliltä puuttuu julkinen liikenne, mutta suunnitteilla on junarata pikaraitiovaunuille, jonka on tarkoitus viedä Kairon laitamilta uuteen pääkaupunkiin puolessa tunnissa. Dana Smillie

Armeijan visiossa uudessa pääkaupungissa asuu sen valmistuttua jopa 6,5 miljoonaa asukasta, joista ensimmäisten on tarkoitus muuttaa vuonna 2020. Kaupunkia markkinoidaan eliitille vehreänä, kaikenkattavana keitaana.

Vaikka Egypti kärsii vesipulasta (siirryt toiseen palveluun), uuteen pääkaupunkiin rakennetaan valtaisia puistoja, tekojärvi ja aavikkolaaksokaupungin läpi virtaava joki. Vettä tullaan pumppaamaan 200 000 kuutiometriä päivässä lähimmistä asutuskeskuksista. 97 prosenttia Egyptin vedestä tulee Niilistä.

Samaan aikaan kun Egypti kärsii vesipulasta, uuteen pääkaupunkiin rakennetaan viheralueita (15m2 per asukas), puistoja, ja tekojärvi. Lisäksi aavikkolaaksokaupungin läpi on suunniteltu virtaamaan joki, kuin Niili Kairossa. Dana Smillie

Kenen kaupunki?

Uuteen kaupunkiin mahtuu paljon superlatiiveja. Kiinalaisten rakentamaan bisneskortteliin (siirryt toiseen palveluun) on tarkoitus rakentaa 21 tornitaloa, joista yksi on Afrikan korkein.

Koptikristityille rakennettava, niin ikään maanosan suurin, katedraali vihittiin käyttöön koptien jouluaattona (siirryt toiseen palveluun) 6. tammikuuta. Sinne mahtuu kerralla peräti 8 200 jumalanpalvojaa. Samalla avattiin maailman toiseksi suurin al-Fattah al-Alim -niminen moskeija.

Kopteja on noin 10 prosenttia Egyptin väestöstä. Kirkot ovat olleet useasti jihadistien kohteena: vuoden 2017 iskuissa kuoli 100 kristittyä. Nyt he pelkäävät, että uusi katedraali voi olla seuraava kohde (siirryt toiseen palveluun).

Uuteen pääkaupunkiin on rakennettu muun muassa maailman toiseksi suurin moskeija. Khaled Elfiqi / EPA

Myös diplomaatteja houkutellaan siirtymään pois ruuhkaisesta Kairosta.

Egyptin mukaan jopa 50 suurlähetystöä (siirryt toiseen palveluun) on varannut tiloja, mutta yksikään maa ei ole julkisesti ilmoittanut siirtymisaikeistaan. Egypti on myös vihjannut (siirryt toiseen palveluun), ettei Kairoon jäävien suurlähetystöjen turvallisuutta ehkä pystytä takaamaan.

Tässä valmistuu uusi parlamenttirakennus 596:lle kansanedustajalle. Aavikon keskelle muuttavat myös kaikki ministeriöt ja presidentti Abdel Fattah al-Sisi, al-Mansura -nimiseen presidentinpalatsiin. Dana Smillie

Sisin megahankkeet

Hanketta on arvosteltu siitä, että megaprojektien sijaan Egyptin tulisi kehittää olemassa olevia, erityisesti köyhien asuinalueita (siirryt toiseen palveluun), joista puuttuu infrastruktuuri ja palvelut. Nykyiset hankkeet hyödyttävät vain rikkaita, eikä rakennushankkeissa ole pitkäaikaisia työllistymismahdollisuuksia.

Presidentti al-Sisi on kuitenkin mieltynyt megahankkeisiin (siirryt toiseen palveluun): Suezin kanaalin laajennus, voimalaitoksia ja tuhansia kilometrejä teitä ja Lähi-idän suurin kalankasvatuslaitos. (siirryt toiseen palveluun)

Levottomalle Siinain niemimaalle suunnitellaan Saudi-Arabian johtamaa megacityhanketta (siirryt toiseen palveluun) ja Välimeren rannikolle venäläistä ydinvoimalaitosta (siirryt toiseen palveluun).

Uuden pääkaupungin malli esillä EEDC-konferenssissa Sharm El-Sheikkhissa. Khaled Elfiqi / EPA

Kirjoittaja: Sanna Ra