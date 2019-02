Alaikäiset innostuivat hakemaan ajokortteja – ikäpoikkeuslupien käsittely ruuhkautui 2 000 hakemuksen jonoksi

Vaikka Venla Kuosmasta jännittää juuri aloitettu autokoulu, on fiilis odottava ja hyvä. Nyt toiveissa on ikäpoikkeuslupa.

Vaikka Venla Kuosmasta jännittää juuri aloitettu autokoulu, on fiilis odottava ja hyvä. Nyt toiveissa on ikäpoikkeuslupa. Joonas Nieminen / Yle

Hakemuksia tulee enemmän sisään päivässä kuin ehditään käsitellä. Jonotusaika on jo yli kaksi kuukautta.

Tästä on kyse Ajokorttien ikäpoikkeuslupien käsittely on ruuhkautunut 2 000 hakemuksen jonoksi.

Odotusaika on yli kaksi kuukautta.

Liikenneturvasta toivotaan, että Traficom tekee lupakäsittelyn huolellisesti, sillä kyse on liikenneturvallisuudesta.

Nuoret hakevat nyt ahkerasti ikäpoikkeuslupia päästäkseen auton rattiin jo 17-vuotiaana. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt heinäkuun muutoksen jälkeen 1 700 ikäpoikkeuslupaa b-ajokorteille.

Virastossa on hakemuksia tällä hetkellä jonossa 2 000. Ruuhkan vuoksi odotusaika on venynyt kesän muutamasta viikosta yli kahteen kuukauteen.

Siilinjärveläinen Venla Kuosmanen, 17, on yksi ikäpoikkeuslupaa odottavista. Hän jätti hakemuksensa Traficomiin pari kuukautta sitten joulukuussa. Autokoulun aloittanut Kuosmanen toivoisi jo päätöstä, koska 18 vuotta tulee mittariin lokakuussa 2019.

Harrastukseen on matkaa parikymmentä kilometriä ja kouluun vähän enemmmän.

– Joudun kulkemaan paljon vanhempieni kyydillä. Se on hankalaa erityisesti silloin, jos minulla alkaa koulu myöhemmin ja vanhemmat menevät töihin aikaisemmin. Bussiyhteydet ovat huonot. Mopolla pääsen bussipysäkille kyllä kesäkelillä, mutta en talvisin, kertoo Kuosmanen.

Traficomiin on tullut hakemuksia ympäri Suomen niin haja-asutusalueilta kuin kaupungeista. Kuitenkin syrjäseudut korostuvat hakemuksissa – tavallisimmin nuori toivoo ikäpoikkeuslupaa, jotta pääsisi autolla harrastuksiin ja opintoihin.

– Hakemuksia tulee meille Traficomiin enemmän sisään päivässä kuin ehditään käsitellä. Ongelma on se, että hakemuksista 2/3 vaatii lisäselvityksiä. Jokainen hakemus on hyvin yksilöllinen ja vaatii siksi yksilöllistä käsittelyä, sanoo erityisasiantuntija Henna Antila.

Enää ei vaadita erittäin painavia syitä

Syynä hakijoiden innokkuuteen on ikäpoikkeuslupaan oikeuttavien perusteiden höllennys 1. heinäkuuta 2018. Aiemmin lupa myönnettiin vain erittäin painavista syistä mutta nyt erityisistä syistä.

Erityisiä syitä ovat esimerkiksi työhön, työharjoitteluun, kouluun tai harrastukseen pääsemistä hankaloittavat asiat. Näitä voivat olla esimerkiksi puuttuvat joukkoliikenneyhteydet tai harvoista yhteyksistä johtuvat pitkät matka-ajat.

– Kriteerit voivat täyttyä, jos matka kestää vähintään tunnin per suunta tai julkisen liikenteen odotusajat ovat yli tunnin useimpina päivinä viikossa, tarkentaa erityisasiantuntija Henna Antila.

Lisäksi arvioinnissa voidaan ottaa huomioon ennalta arvaamattomat muutokset samassa taloudessa asuvan perheen tilanteessa, kuten sairastumis- tai kuolemantapauksessa. Samoin perheen toimeentulon turvaaminen tai välttämättömien asioiden hoitamiseen liittyvät kuljettamistarpeet saattavat vaikuttaa myöntämiseen.

Venla Kuosmanen harmittelee huonoja bussiyhteyksiä kotiseudullaan. Joonas Nieminen / Yle

Liikenneturva toivoo Traficomilta huolellisuutta

Vielä vuonna 2016 Liikenneturvasta otettiin tiukasti kantaa, että 16-vuotias on liian nuori auton rattiin (siirryt toiseen palveluun). Silloin muistuteltiin, kuinka maissa, joissa autolla ajaminen on ollut mahdollista jo 15–16-vuotiaana, voi nuorten kuljettajien riski keski-ikäisiin verrattuna olla yli kymmenenkertainen suhteessa liikennesuoritteeseen.

Nyt sanat asetellaan huolellisesti, sillä uudistunutta lainsäädäntöä ei haluta suoraan arvostella. Lainsäädännölliset uudistukset kuitenkin vaikuttavat tulevaisuuden liikenteeseen: yhä nuoremmat autoilevat, ajo-opetuksen teoriaopetus on vähentynyt ja ajo-opetuslupa heltiää aiempaa helpommin.

– Toivottavasti liikenneturvallisuus ei huonone. Ikäpoikkeuslupien käsittelyssä täytyy luottaa siihen, että Traficom tekee työnsä huolellisesti, toteaa Liikenneturvan koulutusohjaaja Toni Vuoristo.

Inssiajo testaa todellisen ajokyvyn

Yliedustettuina liikenneonnettomuuksissa ovat 15–24-vuotiaat nuoret. Nuoria on väestöstä vain noin 12 prosenttia, mutta joka kolmas tieliikenteessä vahingoittunut on nuori. Nuorten miesten riski kuolla liikenteessä (siirryt toiseen palveluun) henkilöauton kuljettajana on muita ikäryhmiä suurempi, kerrotaan Liikenneturvasta.

Poliisissa ei nähdä nuorten miesten aiheuttamia liikenneonnettomuuksia näin yksioikoisesti.

– Asiat eivät ole mustavalkoisia. Jos ajetaan paljon, silloin myös onnettomuuksia sattuu enemmän. Nuori mies saattaa autoilla enemmän kuin ruokakaupassa kerran viikossa käyvä mummo, huomauttaa Hämeen poliisin liikennesektorin johtaja, ylikomisario Jouni Takala.

Myös Takala toivoo Traficomilta tarkkuutta ikäpoikkeuslupahakemusten käsittelyyn.

– Toivottavasti tässä muutosvaiheessa ei tehdä liian liberaaleja päätöksiä, vaan päätökset toteutetaan tasapuolisesti ja tarkasti. Onneksi todellista ajokykyä testataan ajokokeessa, joka on kestoltaan aiempaa pidempi.

Voit osallistua keskusteluun kello 22 saakka.

Lue lisää:

Opetusluvalla voi saada ajokokemuksessa ankaran etumatkan: 17-vuotias Johannes Horila ajaa ennen inssiä 10 000 kilometriä

17-vuotiaalla Jessica Sakalalla on jo ajokortti, eikä hän ole harvinaisuus: Ajo-oikeus on myönnetty jo sadoille alaikäisille lakiuudistuksen jälkeen

Opetusluvalla voi saada ajokokemuksessa ankaran etumatkan: 17-vuotias Johannes Horila ajaa ennen inssiä 10 000 kilometriä

Millaisen kevytauton saisi uuden mopoauton hinnalla, 13 000 eurolla? Elisa Grönman, 15, tutustui vaihtoehtoihin