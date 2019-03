DNA-testi osoitti ettei Jere Markkasen isoisä ollutkaan hänelle mitään sukua – sitkeä salapoliisityö vei lahtelaisen tanssiravintolan kautta Ruotsin Taalainmaalle

Geenitutkimus yleistyy Uusin ja kattavin geneettistä sukututkimusta käsittelevä kirja on Marja Pirttivaaran Juuresi näkyvät, geneettisen sukututkimuksen ABC, Siltala 2017.

Pirttivaaran mukaan vuoden 2018 lopussa Suomessa oli yli 20 000 geneettisen sukututkimuksen testin tehnyttä henkilöä.

Maailmalla DNA-testattuja on arviolta yli 20 miljoonaa.

Turkulainen historianopiskelija Jere Markkanen kiinnostui sukututkimuksesta jo pikkupoikana. Hänen isoäitinsä harrasti sukututkimusta ja yhdessä hänen kanssaan poika katseli vanhoja valokuvia. Keitä kuvissa on? Mitä sukua he ovat minulle?

Vuonna 2012 Markkanen päätti selvittää isoisänsä juuria DNA-testillä. Kuusi vuotta sitten DNA-testaus ei ollut vielä niin yleistä kuin nyt, kun testit ovat entistä helpompia ja halvempia.

Koska isoisä oli jo kuollut, teetti Markkanen testin itsestään ja isästään. Myös isoisän muut sukulaiset olivat teettäneet DNA-testin.

Tuloksista selvisikin jotain, mutta se oli aivan jotain muuta kuin mitä Markkanen oli odottanut.

Kävi nimittäin ilmi, että hänen vaarinaan pitämänsä mies ei ollutkaan hänen isoisänsä.

Biologinen isoisä oli joku aivan muu.

Jere Markkanen etsi isoisäänsä, mutta löysikin aivan vieraan miehen. Jere Markkasen kotialbumi

Illallinen ulkomaalaisen miehen kanssa

Asiasta olisi ollut helpointa kysyä Markkasen isoäidiltä, mutta hän oli kuollut pian testin ottamisen jälkeen. Siksi Markkanen kääntyi isoäidin ystävien ja sukulaisten puoleen.

– Mutta kukaan ei ainakaan suoraan tiennyt mitään, muistelee Jere Markkanen.

Yksi johtolanka silti löytyi. Joku tiesi kertoa, että Lahden MM-kisojen aikaan vuonna 1958 isoäiti oli käynyt syömässä ulkomaalaisen miehen kanssa. Kukaan ei kuitenkaan tarkemmin tiennyt kenestä tai edes minkä maalaisesta miehestä oli kysymys.

– Siinä vaiheessa oli pakko todeta, että DNA oli ainut keino, jolla tuntematon isoisä voisi löytyä.

Jäljet eivät johtaneetkaan hiihtoladulle vaan tanssiravintolaan.

Jere Markkasen isoäiti nuorena neitona Jere Markkasen kotialbumi

Tuhansien ihmisten sukupuu

Jere Markkanen kääri hihansa ja aloitti useiden kuukausien mittaisen urakan geneettisen sukututkimuksen syövereissä.

– Analysoin ensin isäni DNA-osumia, jotka veivät vahvasti Ruotsin Taalainmaalle. Aloin rakentaa Malungin kuntaan keskittyvää sukupuuta.

Lopulta Markkasen tietokannassa oli noin 10 000 ihmistä. Sieltä löytyi muutamia etäisiä sukulaisia, jotka olivat teettäneet itsestään DNA-testin.

– Heistä pystyimme aloittamaan sukupuun rakentamisen. Sieltä alkoi selviämään joukko miehiä, joista joku todennäköisesti olisi minun isoisäni.

Pikkuhiljaa, kuukausien kuluessa Markkanen pystyi karsimaan tätä joukkoa.

Loppujen lopuksi oli jäljellä 12 miestä.

– Selvitin heidän ammattejaan ja kävi ilmi, että yksi miehistä oli ollut muusikko.

Tiedettiin, että isoäiti Seija Halm oli aikanaan käynyt paljon tanssimassa.

Alkoi polttaa.

Isoisä löytyy

Etsinnän tässä vaiheessa Jere Markkasen isä lähti Lahden kirjastoon tutkimaan sanomalehtiä selvittääkseen, mitä kaikkea kaupungissa oli tapahtunut syyskuussa 1958.

Jotain löytyikin.

Sanomalehtimainoksen mukaan Ruotsin Malungissa syntyneen Sven Olofssonin yhtye oli keikkaillut koko syyskuun ajan lahtelaisissa tanssipaikoissa.

Jere Markkasen isä oli saanut alkunsa syyskuun lopulla samana vuonna. Liippasi liian läheltä ollakseen puhdas sattuma.

Myöhemmin tehtiin vielä varmistustestit, mutta jo siinä vaiheessa Markkanen tiesi, että hänen oikea isoisänsä oli löytynyt.

Markkasen isästä oli äkkiä tullut puoliksi ruotsalainen ja Markkasesta itsestään neljännesruotsalainen.

Isoisä, jonka juuria hän alun perin oli lähtenyt tutkimaan, ei ollutkaan hänelle mitään biologista sukua.

Sven Olofsson ylioppilaslakissa ja Jere Markkasen isä Jere Markkasen kotialbumi

Isoäiti jatkoi elämäänsä

Mistään nyt selvinneistä asioista ei ollut koskaan puhuttu Markkasten perheessä.

Vuoden 1958 syys-lokakuun vaihteessa Seija Halm oli jo tavannut myös tulevan aviomiehensä Terjo Markkasen. Tuohon aikaan mies oli töissä merillä. Kihlat solmittiin marraskuussa Halmin jo odottaessa lasta. Tammikuussa 1959 pari solmi avioliiton Lahden kaupungintalolla.

Seija Halm oli viidennellä kuulla raskaana.

Jere Markkanen ei tiedä, tiesikö isoäiti itsekään, kenen lasta kantoi. Terjo Markkanen kuoli vuonna 2007.

– Oletamme, että isoäiti on ollut juhlimassa syntymäpäiviään syyskuussa 1958 ja tavannut tanssipaikalla Svenin. Siitä sai alkunsa isäni. Sellaista elämä on. Historioitsijana en niin kovin osaa yllättyä elämän käänteistä, kaikkea voi tapahtua ja tapahtuukin.

Lahdessa syntynyt sahatyömiehen tytär ja Taalainmaan Malungissa syntynyt kirjanpitäjän poika tapasivat.

Kaunis nuori vaaleaverikkö, komea tumma nuorukainen.

Seija-mummo ja Jeren Markkasen isä Jere Markkasen kotialbumi

Lahden naistensairaalassa syntyi kesällä 1959 poika, Jere Markkasen isä.

Perhe muutti Kotkaan vuonna 1960. Seija Markkanen aloitti työt autotuontiliikkeen varaosakortiston hoitajana ja Terjo Markkanen Kotkan öljysatamassa, kunnes pääsi virkaan tele-ja lennätinlaitokselle.

Perheeseen ostettiin auto, rakennettiin omakotitalo.

Elämä soljui eteenpäin.

Biologinen isoisä ei ehtinyt kuulla totuutta

Lahdessa keikkaillut Sven Olofsson ei koskaan saanut tietää Suomessa asuvasta pojastaan ja pojanpojastaan.

Hän avioitui Ruotsissa kolmesti, kahdesta liitosta tuli lapsia.

– Sven oli hahmo, jonka olisin mielelläni tavannut. Hän vaikuttaa hyvin samanlaiselta kuin minun isäni, avarakatseiselta ja yritteliäältä, arvelee Jere Markkanen.

Insinöörin koulutuksen saanut Olofsson soitti läpi elämänsä eri kokoonpanoissa muiden töidensä ohella. Hän ehti kuolla vain muutamaa vuotta ennen kuin Markkasille selvisi, kuka kadonnut isä ja isoisä oli.

Sven Olofsson ja Seija Markkanen kuolivat itse asiassa kahden viikon välein vuonna 2014. Ympyrä oli sulkeutunut.

Yllättävät sukulaiset Suomesta

Jere Markkanen otti silti yhteyttä biologisen isoisänsä sukulaisiin Ruotsissa. Olofssonin suvulle oli täysi yllätys, että heidän elämäänsä tupsahti sukulaisia Suomesta.

Suvun reaktiot eivät olleet yksinomaan myönteiset. Löytyi ihmisiä, jotka eivät halunneet olla missään tekemissä uusien sukulaistensa kanssa.

Toiset ottivat Markkaset vastaan avosylin.

– Onneksi saimme yhteyden Malungissa asuvaan Svenin siskoon. Aluksi hän hieman järkyttyi, mutta tutustuttuamme hän oli varma, että kyllä me sukua olemme.

Jere Markkanen isiensä mailla Ruotsin Taalainmaalla. Jere Markkasen kotialbumi

Jere Markkanen myös jakoi Sven Olofssonin kanssa tietyn fyysisen erikoispiirteen, joka poisti siskon viimeisetkin epäilyt.

– Teimme myös varmistustestit, joilla sukulaisuus tuli aukottomasti todistettua. Olen tuntenut tietynlaista yhteyttä näihin Ruotsin sukulaisiin. Siellä on ihmisiä, joiden kanssa on hyvin vahvasti alkanut synkkamaan.

Yksi yhteinen piirre on Olofssonien aamu-unisuus.

– Yksi Svenin siskoista puhui ilmiöstä nimeltä ”Olofsson-time." Sven oli armottoman aamu-uninen ja myöhästyi joka paikasta. Myös minun isäni on aamu-uninen ja työskentelee mieluiten yöllä. Minulle itsellenikin on ilta parasta työaikaa.

Biologia vastaan sosiaalinen perhe

Tieto oikeasta isoisästä on Jere Markkasen mukaan selvittänyt hänelle ja hänen isälleen vahvasti sitä, keitä he ovat ja mistä he tulevat.

Itseään ymmärtää paremmin, kun tuntee biologisen taustansa. Samalla Markkanen on oppinut myös arvostamaan sosiaalisen perheen merkitystä.

– Siellä on ne ihmiset, jotka ovat oikeasti vaikuttaneet meidän elämäämme. Olen hirveän kiitollinen Terjo-vaarilleni kaikesta, mitä hän on minulle opettanut. Sosiaalisessa mielessä hän on edelleen minun vaarini. Hän on se ainoa isoisä, johon olen saanut tutustua.

