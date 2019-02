Terroristijärjestö Isis tappaa edelleen päivittäin Nigeriassa – Afrikan Isisin nopea nousu näyttää järjestön uuden suunnan

Länsiafrikkalainen Nigeria valitsee lauantaina presidentin, jonka suurin haaste tulee olemaan maan pohjoisosien turvattomuus.

Viime päivinä useita nigerialaisia sotilaita on kuollut Isisin länsiafrikkalaisen siiven iskuissa, kertoo terroriverkostoja ja -iskuja seuraava SITE-sivusto (siirryt toiseen palveluun).

Valtakunnan tila -puheessaan viime viikolla Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, että islamilaiseksi valtioksi julistautunut Isis-järjestö on lähes nujerrettu. Lopulliseen kukistamiseen menisi enää korkeintaan viikko. Mutta vaikka Isis olisi menettänyt lähes kaikki maa-alueensa Syyriassa, se ei tarkoita, että sen ääri-islamilainen ideologia olisi kadonnut.

Isis julisti perustaneensa kalifaatin Irakin ja Syyrian alueelle vuonna 2014.

Viimeisen puolen vuoden aikana Länsi-Afrikan Isis on hyökännyt kiivaasti Pohjois-Nigeriassa.

Islamic State West Africa Province eli ISWAP on hyökännyt yli 40 kertaa Nigerian armeijan tiukasti valvottuihin tukikohtiin ja vallannut yli tusinan niistä. YK:n mukaan järjestö on onnistunut varastamaan “massiivisen määrän” aseita.

25-vuotiaan nigerialaisen johtama järjestö ratsastaa Isisin tavaramerkillä ja propagandalla.

ISWAP irtosi Boko Haramista 2016

Nigeriassa tunnetuin terrorijärjestö on Boko Haram, joka nousi maailmankartalle 2014, kun se sieppasi lähes 280 tyttöä koulusta Chibokista. Heistä 112 on vielä kateissa.

Vuonna 2015 Boko Haram vannoi radikaalin johtajansa Abubakar Shekaun aloitteesta uskollisuutta Isisille.

Mutta vuonna 2016 järjestö jakautui.

Osa Boko Haramin vankeudesta vapautetuista Chibokin tytöistä yhteiskuvassa presidentti Muhammadu Buharin kanssa vuonna 2017. EPA

Boko Haramin perustajan, vuonna 2009 kuolleen Mohammed Yusufin poika Abu Musab al-Barnawi irrottautui Boko Haramista ja perusti Länsi-Afrikan Isisin.

Pari vuotta järjestö eli hiljaiseloa, mutta viime vuonna se nousi 25-vuotiaan al-Barnawin johdolla suureksi uhaksi Pohjois-Nigeriassa.

ISWAP ja emojärjestö Isis ovat sitä mieltä, että Shekaun johtama Boko Haram on jopa liian radikaali. Boko Haram sieppaa tyttöjä, käyttää lapsia itsemurhapommittajina ja tappaa siviilejä umpimähkään.

– ISWAP hyökkää lähinnä armeijan kohteisiin, kuten tukikohtiin ja sotilaisiin, sanoo tohtori Akinola Olojo, joka tutkii Nigerian terroristijärjestöjä Institute for Security Studies -instituutissa Etelä-Afrikassa.

Isisin johto on kehottanut (siirryt toiseen palveluun) ISWAP:ia olemaan hyökkäämättä markkinoille ja moskeijoihin, kuten Boko Haram.

ISWAP:lla on eri taktiikka kuin Boko Haramilla

Olojon mukaansa media kutsuu usein ISWAP:ia myös Boko Haramiksi, mutta on tärkeää erottaa nämä, etenkin koska järjestöjen taktiikat ja tavoitteet eroavat toisistaan.

ISWAP ei pyri Boko Haramin tai Syyrian Isisin tapaan valloittamaan alueita, vaan voittamaan ihmiset puolelleen ja heikentämään Nigerian valtion ja armeijan uskottavuutta tavallisten ihmisten silmissä.

Boko Haramin väkivallan seurauksena 20 000 ihmistä on kuollut ja jopa pari miljoonaa paennut kodeistaan. ISWAP:in toiminta on toisenlaista. Se pyrkii päästämään ihmisiä takaisin koteihinsa ja rohkaisemaan heitä jatkamaan maanviljelyä ja kalastusta.

Samalla järjestö kerää varoja sekä sieppauksilla että laittomilla veroilla.

Boko Haramilta Bornon osavaltiossa takavarikoituja aseita Nigerian armeijan operaation jälkeen vuonna 2016. EPA

– He ottavat toki osansa kaloista ja sadosta, mutta niin kauan kuin ihmiset tottelevat heitä, he eivät yleensä tapa siviilejä. Mutta kukaan ei seuraa heitä, ellei olisi pakko, Olojo sanoo.

On vaikea sanoa, kuinka paljon tukea ISWAP saa emojärjestöltä Syyriassa esimerkiksi rahallisesti tai materiaalisesti. Mutta selvää on, että Isisin oma uutistoimisto Amaq auttaa ISWAP:ia propagandan levittämisessä, Olojo sanoo.

Huono turvallisuustilanne on vaaliteema

Nigeria valmistautuu lauantain presidentinvaaleihin, ja yksi suurimmista haasteista on Koillis-Nigerian turvallisuustilanne.

Istuva presidentti Muhammadu Buhari voitti viime vaalit lupaamalla, että hän kukistaisi Boko Haramin. Hän onkin useasti väittänyt, että järjestö on "teknisesti ottaen kukistettu".

Istuva presidentti Muhammadu Buhari kampanjoi Abian osavaltiossa tammikuun lopussa. EPA

Akinola Olojo toivoo, että uusi johto tunnistaisi sekä Boko Haramin että ISWAP:n uhan. Armeija on alivarusteltu ja jotkut sotilaat eivät ole saaneet palkkaa moneen kuukauteen.

Motivaatio taistella ISWAP:n ylivoimaa vastaan on alhainen. Viime syksynä kymmeniä sotilaita joutui oikeuteen, koska eivät suostuneet menemään heille määrättyyn tukikohtaan alueella, jolla ISWAP on vahvoilla.

– Ilman uhan tunnustamista näitä järjestöjä ei voida strategisesti kukistaa. Uuden johdon täytyy myös miettiä dialogin mahdollisuutta. Tätä sotaa ei voiteta sotilailla, hän sanoo.

Länsiafrikkalaisella Isisillä on arviolta muutamia tuhansia (siirryt toiseen palveluun) taistelijoita, mutta määrää on vaikea todistaa, sanoo Olojo. Merkittävämpää järjestölle on, että se tällä hetkellä voittaa propagandasodan.ISWAP:n nopea nousu näyttää Isisin uuden suunnan. Olojon mukaan sekä media että länsimaiset johtajat keskittyvät liikaa terrori-järjestöjen väkivaltaan. Tärkeämpää olisi ymmärtää, millä tavalla he käyttävät historiaa voittaakseen ihmisiä puolelleen.

Järjestöt eivät ole ilmestyneet tyhjästä.

– Terrorijärjestöt ovat sinnikkäitä ja kärsivällisiä, ne odottavat jopa monta sukupolvea ja käyttävät historiaa saadakseen sanomansa läpi. Boko Haram käyttää esimerkiksi brittien kolonialismia hyväkseen, Olojo sanoo.

– Ne pystyvät rakentamaan omaa sanomaansa kertomalla, miten britit tuhosivat silloin Nigerian kalifaatit ja miten ne pitää nyt rakentaa uudelleen, tohtori Akinola Olojo sanoo.

Joulun jälkeen ISWAP valtasi strategisesti tärkeän tukikohdan Bagan kaupungissa. Kanavillaan sosiaalisessa mediassa se levitti järkyttäviä kuvia raa'asti tapetuista sotilaista. Isisin omassa lehdessä oli tammikuun numerossa otsikko:

“Islamilaisen valtion nousu Länsi-Afrikassa – ja Nigerian Armeijan tuho."