Pakkaset väistyvät hujauksessa – sääkartat vilkkuvat keltaista ja loppuviikosta saatetaan hätyytellä ennätyksellistä 8 lämpöastetta

Sää on loppuviikosta poikkeuksellisen lämmintä. Perjantaina lännessä voi olla jopa ennätyslämmintä, jos aurinko paistaa. Sunnuntaina sää jälleen viilenee.

Sää on loppuviikosta poikkeuksellisen lämmintä. Perjantaina lännessä voi olla jopa ennätyslämmintä, jos aurinko paistaa. Sunnuntaina sää jälleen viilenee. Yle

Perjantaina ja lauantaina sää on lauhaa koko maassa. Pohjois-Lapissa on pikkupakkasia, mutta muualla Suomesssa on Etelä-Lappia myöten useita lämpöasteita.

Maan etelä- ja keskiosissa on laajalti lämmintä +3 - +7 astetta.

Meteorologi Kerttu Kotakorpi kertoo, että jos aurinko paistaa, niin lämpötila saattaa perjantaina lännessä nousta jopa +8 asteeseen.

Tämä tarkottaisi ennätyslämmintä säätä, sillä + 8 astetta on korkein 15. helmikuuta mitattu lämpötila.

– Jos lämpötila nousee yli + 5 asteen, niin se on poikkeuksellisen lämmintä vuodenaikaan nähden, Kotakorpi sanoo.

Lähes koko maassa poutaa

Sää on Kotakorven mukaan perjantaina ja lauantaina todennäköisesti aurinkoista tai sitten aurinko paistaa ohuen yläpilven läpi.

Lauantaina Pohjois-Lapissa voi tulla lumisateita. Muualla maassa on poutaista.

Tuuli voimistuu loppuviikkoa kohti. Voimakas tuuli voikin tehdä säästä vilpoisen oloisen lämpöasteista huolimatta.

Sunnuntaina sää alkaa jälleen viilentyä. Etelässä päivälämpötila on vielä plussan puolella. Muualla maassa on muutama aste pakkasta.

Etelässä on ensi viikolla koululaisten talviloma. Lappiin sataa lisää lunta, mutta etelässä lumipeite voi ohentua.