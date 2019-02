Poliisi on tutkinut hyväksikäyttöepäilyjä lasten suosimassa mobiilipelissä – ilmiannot tulevat useammin ylläpitäjiltä kuin vanhemmilta

Monen aikuisen ensireaktio on poistaa peli. Siitä saattaa olla asiantuntijan mukaan enemmän haittaa kuin hyötyä.

Poliisi on tutkinut tapauksia, joissa aikuisten on epäilty käyttäneen lapsille suunnattuja mobiilipelejä lasten seksuaaliseen houkutteluun.

Viime viikkoina Facebookissa on kiertänyt julkaisu, jossa tämäntyyppistä toimintaa väitetään tapahtuneen pienten tyttöjen suosimassa Movie Star Planet -mobiilipelissä. Myös Helsingin poliisi vahvistaa saaneensa joitakin ilmoituksia lasten lähestymisestä epäasiallisesti tai seksuaalissävytteisesti samassa pelissä.

Movie Star Planet on kouluikäisille suunnattu sosiaalinen peli, jossa yritetään tehdä omasta hahmosta kuuluisa.

Se ei ole ainoa peli tai sovellus, jota hyväksikäyttäjät ovat yrittäneet hyödyntää. Vastaavaa on havaittu Suomessa ja maailmalla muun muassa Fortnite- ja Minecraft-peleissä sekä lasten suosimilla somealustoilla (siirryt toiseen palveluun). Kyse on ollut yleensä siitä, että aikuiset ovat lähettäneet lapsille seksuaalissävytteisiä viestejä tai kuvia, mikä on rikos.

– Se vaan on niin että siellä, missä lapset ovat, sinne hakeutuu myös ihmisiä, joilla on seksuaalinen kiinnostus lapsiin, erityisasiantuntija Nina Vaaranen-Valkonen Pelastakaa lapset ry:stä sanoo.

Poliisi: "On ilmeisesti niin, että vanhemmille ei välity tietoa"

Ilmiö ei ole myöskään uusi. Esimerkiksi juuri Movie Star Planetia käyttävistä saalistajista uutisoitiin Isossa-Britanniassa jo vuonna 2014. Pelin suunnitellut tanskalaisyhtiö kertoi tuolloin lehdelle kehittävänsä koko ajan uusia ratkaisuja epäasiallisen käyttäytymisen kitkemiseksi (siirryt toiseen palveluun).

Poliisin mukaan se saakin ilmoituksia huomattavasti enemmän pelien tai sovelluksen ylläpitäjiltä kuin lasten vanhemmilta.

– On siis ilmeisesti niin, että vanhemmille ei välity lapsilta tietoa tällaisista yhteydenotoista, kertoo rikoskomisario Saara Asmundela Helsingin poliisilaitokselta.

Asmundela pitääkin erittäin tärkeänä, että vanhemmat kävisivät lastensa kanssa läpi netin realiteetteja. Kuka tahansa voi esiintyä minkäikäisenä tahansa, eikä kaikilla käyttäjillä ole hyvät tarkoitusperät. Lapsille pitää kertoa, että omituisista yhteydenotoista peleissä tai somessa on hyvä ilmoittaa jollekin lähipiirin aikuiselle.

– Hyvä on myös pysyä vanhempana selvillä siitä, mitä sovelluksia ja pelejä oma lapsi käyttää ja millä periaatteella niissä toimitaan: onko esimerkiksi mahdollista, että kuka tahansa muu käyttäjä voi ottaa lapseen yhteyttä tietämättä tämän puhelinnumeroa ja käyttäjätunnusta, Asmundela sanoo.

Pelaamisen kieltäminen ei ole ratkaisu

Osa lasten suosimista peleistä – kuten Movie Star Planet (siirryt toiseen palveluun) – tarjoaa vanhemmille mahdollisuuden osallistua lapsen pelaamiseen ja valvoa sitä rekisteröitymällä peliin vanhemman roolissa.

Aikuisen ensimmäinen reaktio voi olla rajoittaa lapsen pelaamista tai sosiaalisen median käyttöä. Asiantuntijan mukaan se voi kuitenkin aiheuttaa enemmän pahaa kuin hyvää.

– Lapsi voi jättää kertomatta asioista, jos kertominen johtaa riskiin, että hän ei saa pelata enää, Vaaranen-Valkonen sanoo.

Hän toistaa poliisin ohjeet: aikuisten on tutustuttava lapsen käyttämiin peleihin ja somekanaviin ja niistä on keskusteltava lapsen kanssa etukäteen eikä vasta sitten, kun jotakin huolestuttavaa tapahtuu.

