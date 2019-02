Ruotsin media yltyi kehumaan suomalaisrunoilija Tua Forsströmiä, joka valittiin ensimmäisenä suomalaisena Ruotsin akatemiaan

Suomenruotsalaisen runoilijan Tua Forsströmin valinta Ruotsin akatemiaan on saanut ruotsalaismedioissa kiittävän vastaanoton.

– Tua Forsströmin valinta on paras, jonka Akatemia on tehnyt pitkään aikaan, arvioi sanomalehti Dagens Nyheterin (siirryt toiseen palveluun)kulttuuritoimituksen päällikkö Björn Wiman.

Kehuja saa paitsi Forsströmin kirjallinen tuotanto, myös se, että Akatemiaan valittiin nainen – ja suomenruotsalainen.

– On ollut groteskia, että Johan Ludvig Runebergin, Edith Södergranin, Tove Janssonin ja Kjell Westön kielellinen ympäristö on ollut näkymättömissä instituutiossa, jonka pitää heijastaa sitä, mikä on suurenmoisinta ruotsinkielisessä kirjallisuudessa, Wiman kirjoittaa DN:ssä.

– Viimeinkin suomenruotsalainen kirjailija ottaa paikan Ruotsin akatemiassa – ja lisäksi palkittu runoilija, jolla on turvallinen etäisyys Arnault'n piireihin, kirjoittaa puolestaan Svenska Dagbladetin kulttuuritoimituksen päällikkö (siirryt toiseen palveluun) Lisa Irenius.

Forsström korvaa Akatemiassa runoilija Katarina Frostensonin, jonka epäillään vuotaneen Nobel-voittajien nimiä etukäteen puolisolleen Jean-Claude Arnault'lle. Arnault'ta epäillään laajamittaisesta seksuaalisesta häirinnästä, ja hänet tuomittiin viime vuonna kahdesta raiskauksesta.

– Jos tuuletan omia yliherkkyyksiäni, voin sanoa, että melko hyvää runoilijaa seuraa tärkeämpi ja parempi, napauttaa Aftonbladetin runokriitikko (siirryt toiseen palveluun), runoilija Magnus Ringgren.

Ruotsin akatemian ulkomailla tunnetuin tehtävä on kirjallisuuden nobelistin valinta, mutta viime vuonna Nobel-palkintoa ei jaettu kohun takia lainkaan.

"En tiennyt, että suomenruotsalaisia voi valita"

Forsström on ensimmäinen Suomen kansalainen, joka valitaan Ruotsin akatemiaan. Kun Suomi vielä oli osa Ruotsia, suomalaiset kelpasivat jäseniksi, mutta vuoden 1809 jälkeen suomalaiskirjailijoita ei enää valittu.

– En tiennyt, että suomenruotsalaisia voi valita. Pitää toivottaa Ruotsin akatemialle onnea, hän on erittäin hieno runoilija, joka kirjoittaa runoutta, joka on sekä helposti lähestyttävää että sofistikoitunutta. Olen tosi iloinen. Suomenruotsalainen kirjallisuus on aina vaikuttanut ruotsalaiseen, sanoo kirjailija ja kirjallisuuskriitikko Eva Ström uutistoimisto TT:lle (siirryt toiseen palveluun).

Tua Forsström kertoi eilen tiistaina Svenska Ylelle odottavansa kovasti Akatemian työhön osallistumista.

– Meille, jotka työskentelemme ruotsiksi Suomessa, on hieno asia tulla näin kouriintuntuvasti nähdyksi osana ruotsinkielistä kielialuetta, Forsström sanoi.

Hänen mielestään Akatemia on tehnyt kahden viime kuukauden aikana lähes kaiken mahdollisen tutkiakseen omaa toimintaansa ja korjatakseen, mitä voidaan korjata.

– Olen todella mielelläni mukana jälleenrakennustyössä ja teen luonnollisesti parhaani, Forsström sanoi.

Kritiikkiäkin: Missä nuoremmat kirjailijat?

Forsströmin valinnasta on esitetty kritiikkiä lähinnä siitä näkökulmasta, että Akatemiaan olisi syytä valita myös nuoremman kirjailijapolven edustajia. Forsström on 71-vuotias.

– On selvää, että puhtaan kirjalliselta kannalta valinta on hyvä, vaikka olenkin sitä mieltä, että ehkä heidän pitäisi löytää joku, joka on vähän nuorempi, rehellisesti sanottuna, sanoo uutistoimisto TT:n haastattelema (siirryt toiseen palveluun)runoilija Göran Greider.

– Heidän täytyy myös nuorentua.

DN:n Wiman pohtii myös sitä, onko Forsströmillä ja muilla uusilla jäsenillä tarpeeksi rohkeutta ja auktoriteettia puuttua Akatemian toiminnassa havaittuihin epäkohtiin.

– Riskinä on, että Akatemian tämänhetkinen valtablokki sementoi asemansa ja kehittyy jonkinlaiseksi politbyrooksi, Wiman arvioi.

Aftonbladetin runokriitikko Ringgren kirjoittaa, että Forsströmin omasta teoksesta Tallört (suom. Mäntykukka) löytyy hyvä ohjelma Akatemian jäsenelle:

"Täytyy olla kärsivällinen ja hermostunut / Täytyy olla palava ja varovainen / Täytyy uskoa olevansa jotakin".

