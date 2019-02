Lauha sää lisää ongelmia katoilla – sulamisvedet alkaneet valua asuntoihin

Juha Harvistola on lumenpudottajaporukkansa kanssa nähnyt jo runsaan lumen määrän ikävät puolet. Suojasäiden takia talojen katoille on muodostunut lumimassan alle jäätä.

– Jää on paha. Sinne jää vettä jään alle, ja vesi ei pääse kunnolla liikkumaan, sanoo Juha Harvistola.

Sään vaihteluiden myötä sulamisvedet ovat voineet valua kattorakenteiden läpi asuntoihin.

– Meillä on ollut ainakin viisi kohdetta, joissa vettä on tullut katon läpi sisälle. Sitten ollaan hakattu jäät pois, ja vesi pääsee taas virtaamaan. Vuoto loppuu siihen.

Juha Harvistola arvio, että keväällä paikataan aika paljon talojen kouruja ja kattoja. Raskaat lumimassat kun saattavat suojasäällä alas tulleessaan rikkoa kourut ja jopa niiden edessä olevat lumiesteet. Katot puolestaan voivat vaurioitua raskaan lumen ja jään painosta.

Yötä päivää

JH-Nostot Oy:n toimitusjohtajan Juha Harvistolan kolmen miehen tiimi on paiskinut töitä Lappeenrannassa kolmen viime viikon aikana kuutena päivänä viikossa. Työpäivillä on ollut pituutta 12–14 tuntia.

Lumikuormia he tiputtavat talojen katoilta ison nostoauton avulla. Kaksi miestä on nostolavan korissa ja yksi vahtii alhaalla, etteivät lumet putoa kulkijoiden niskaan.

Aluksi Juha Harvistola teki töitä kahden miehen voimin. Nyt porukkaan otettiin kolmaskin työntekijä, jotta kaikki urakat saadaan tehtyä.

– Ensin pudotin korissa lumia yksin ja toinen mies oli alhaalla. Nyt kun on kaksi miestä pudottamassa lumia, niin työ käy sukkelammin.

Jäätä työmiehet rikkovat kumisella lekalla. Sen jälkeen he tiputtavat lumet alas lapiolla. Korkealla kattojen yläpuolella työskentely ei ole helppoa ja vaatii kylmäpäisyyttä.

– Se on rankkaa, varsinkin kun lumi on märkää. Työ käy käsiin ja selkään. Lumi on nyt tosi painavaa, kertoo kuusikerroksisen talon katolla lumityöntekijä Aki Kosunen.

Kattojen räystäät putsattuina lumesta. Juha Harvistola

Tekemistä riittää

Töitä riittää vielä pitkälle ensi viikkoon. Kiireelliset tapaukset menevät aina työlistalla edelle.

– Jos Lappeenrannan kaupunki esimerkiksi tarvitsee apua lumien tai jääpuikkojen pudottamisessa katoilta tai puiden oksilta, niin silloin riennetään apuun, sanoo Harvistola.

Tosin kiireettömään lumien pudotukseen nostoautoa ja lumiporukkaa on nyt turha odotella. Esimerkiksi Lappeenrannassa kaikki saatava kalusto on käytössä.

Aki Kosunen (vas.) ja Juha Harvistola ovat viime viikkoina tehneet 12–14-tuntisia työpäiviä Sirkka Haverinen / Yle

– Jos joku on vähän myöhässä, niin nyt joutuu kalustoa odottamaan, huoltotoimenjohtaja Jorma Eronen Kiinteistöhuolto Lyijynen Oy:stä.

Lisää kustannuksia

Runsasluminen talvi voi tulla kalliiksi taloyhtiöille. Ylimääräiset työt, kuten lumien pudottaminen katoilta ja lumien kuljettaminen pois lisäävät kuluja. Katoille jäävä lumi ja jää voivat myös aiheuttaa ongelmia kattorakenteisiin.

Myös perinteisesti katolta käsin työskenteleville lumenpudottajilla riittää kysyntää.

–Sellaiset kohteet jossa se on mahdollista ja johon nosturi ei sovellu, niin se on ainut keino, sanoo Jorma Eronen.

Esimerkiksi Lappeenrannan Kisapuiston jäähallin kattoa on kolattu tänä talvena kaksi kertaa normaalitalvea useammin. Tänä talvena Lappeenrannan kaupunki on maksanut lumen kolaamisesta jo saman verran kuin koko viime talvena yhteensä eli 61 000 euroa.

Lumen pudotukset jatkuvat pitkälle ensi viikkoon. Viikon lopulle ennustetut lauhat säät saavat jälleen lumet ja jäät liikkeelle katoilta ja jatkavat kiinteistönomistajien piinaa.

Vaikka lumenpudottajat joutuvatkin nyt tekemään töitä lähes kellon ympäri, on yrittäjä tyytyväinen.

– Huumorilla tästä selvitään. Kotijoukot tuovat työmaalle kahvia, kuivia vaatteita ja villasukkia. Kyllä tää tästä, toteaa Juha Harvistola, astuu suu virneessä nostoauton häkkiin ja nousee korkeuksiin jatkamaan töitään.