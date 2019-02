Salla Simukka kannustaa myös aikuisia lukemaan toisilleen

Salla Simukka on tämän hetken kansainvälisesti menestynein suomalainen kirjailija. Hänen kirjojensa käännösoikeuksia on myyty jo yli viidellekymmenelle kielialueelle. Maailmanmenestykseen Simukan vei Lumikki Andersson -nimisestä hahmosta kertova trilogia.

Simukka sanoo että kaikkia pitää kannustaa lukemaan, myös aikuisia

– Nykyään on niin paljon muuta viihdettä tarjolla. Ei tarvitse kuin ottaa pieni älylaite käteensä, niin siinä on heti tarjolla kaikki maailman viihde, kertoi Simukka Puoli seitsemän -ohjelmassa.

Simukka toteaa, että jos me aikuiset emme kannusta toisiamme lukemaan, eivätkä nuoret kannusta nuoria lukemaan, kirjojen lukemisen taito on vaarassa rapistua.

– Kirjan lukemiselle pitää raivata aikaa. Sille pitää varata tilaa. Sille pitää antaa se mahdollisuus, Simukka painottaa.

Kaikki esteet pitää raivata pois lukijan ja kirjan väliltä

Simukka antaa esimerkin koululuokasta. Jos jää kymmenenkin minuuttia ylimääräistä aikaa, siellä pitäisi olla mahdollisuus tarttua kirjaan. Myös kotona olisi hyvä olla kirjoja. Simukka toivoo koteihin ääneen lukemisen kulttuuria.

– Niin että aikuiset lukisivat toisilleen ääneen.

Simukan mielestä on surullista, että vaikka Suomessa on paljon hyvää lasten- ja nuortenkirjallisuutta, se ei pääse esille. Hän korostaa, että ei puhu tässä nyt omasta puolestaan, vaan kollegoidensa puolesta. Se on ongelma. Kirjallisuutta on kyllä Simukan mukaan olemassa ja paljon.

– Miten lapset ja nuoret voivat niitä löytää, jos me ei itsekään tiedetä, että niitä on tarjolla.

Salla Simukka on myöhemmin keväällä julkaisemassa ensimmäistä aikuisten kirjaa yhdessä Siri Kolun kanssa.

– On kiinnostavaa nähdä mitä eroa on vastaanotossa ja huomiossa, kun kyseessä on ensimmäinen aikuistenromaani.

Katso Salla Simukan vierailu Puoli seitsemän -ohjelmassa Yle Areenasta.