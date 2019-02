Yhtä Oulun seksuaalirikoksesta epäiltyä vastaan on nostettu syyte

Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen julkisuuteen nousseista Oulun alaikäiseen kohdistuneesta seksuaalirikosepäilyistä, josta on nostettu syyte.

Kihlakunnansyyttäjä on nostanut syytteen 22-vuotiasta ulkomaalaistaustaista miestä vastaan Oulun Tuirassa viime vuoden marraskuussa tapahtuneeksi epäillystä seksuaalirikoksesta. Miestä syytetään törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä raiskauksesta. Uhrina on 14-vuotias tyttö.

Mies on vangittuna ja hän on kiistänyt epäillyt rikokset.

Tuirassa tapahtui samana viikonloppuna myös toinen epäilty alaikäiseen kohdistunut seksuaalirikos. Tätä tapausta tutkitaan lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä.

Molemmat epäillyt rikokset ovat tapahtuneet 17. marraskuuta ulkona. Poliisin mukaan Tuiran teoista epäillyt miehet tunsivat toisensa.

Oulussa on tutkinnassa kymmenkunta julkisuuteen kerrottua tapausta, joissa ulkomaalaistaustaista miestä epäillään alaikäiseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta. Uusin tapaus tuli esiin tänään tiistaina.

Tapauksista useisiin liittyy se, että uhri on epäilyn mukaan tavoitettu sosiaalisen median kautta.

Jutun käsittely oikeudessa aloitetaan jo tässä kuussa.

Alaotsikkoa on korjattu 13.2. kello 15.06: Alaotsikossa väitettiin virheellisesti, että tapaus on vasta siirtynyt syyteharkintaan. Rikoksesta on nostettu jo syyte. Asia oli oikein otsikossa ja leipätekstissä.

