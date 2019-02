Tiesitkö tämän martoista? – Valkoiset saivat 1918 avukseen sotamarttoja, sata vuotta myöhemmin martat marssivat Pride-kulkueessa

Martat perustettiin taistelemaan venäläistämistä vastaan – asialla kaupunkilaissivistyneistö

Helsinkiläinen koulun johtajatar Lucina Hagman oli aktiivinen naisasianainen ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Hagman huolestui viesteistä, joita hänen karjalaiset opettajakollegansa lähettivät pääkaupunkiin. Venäläisten vaikutus oli vahvistunut ja Suomen autonomia kaventunut vuonna 1899 keisari Nikolai II:n julistaman Helmikuun manifestin myötä. Karjalassa sivistyneistö huolestui siitä, että vähävaraisten perheiden jäsenet olivat alttiita venäläistämistoimille. Hagman päätteli, että köyhään väkeen voisi vaikuttaa parhaiten perheenemäntien kautta, heitä sivistämällä. Kodinhoitoon keskittyvän yhdistyksen kautta voisi vaalia suomalaista kulttuuria herättämättä venäläisviranomaisten huomiota. Innostavana puhujana tunnettu Hagman perusti ystävänsä Alli Nissisen kanssa Sivistystä kodeille -järjestön, jonka nimettiin pian uudelleen Raamatun ahkeran naisen perikuvan, Martan, mukaan.

Helsingin yliopiston dosentti, historiantutkija Ville Jalovaara on kirjoittanut marttojen yhteiskunnallista ulottuvuutta valottavan historiikin On suurempi koti. Nimi viittaa marttojen ajatukseen siitä, että koti on yhteiskunnan ydin ja yhteiskunta puolestaan on kaikkien suomalaisten suuri koti.