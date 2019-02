Hamletin kuningasroolia ovat esittäneet Pelle Hermanni, Sherlock Holmes ja komisario Palmu – listasimme 10 kiinnostavinta Tanskan prinssiä

Ben Whishaw Lontoon Old Vicissä 2004

Moni ansioitunut näyttelijä palaa “vanhoilla päivillään”, usein yli 30-vuotiaana, Hamletin pariin. Tähän listattujen Hamlet-näyttelijöiden keski-ikä on 34 vuotta. Hamlet on nuori prinssi, mutta rooli on järkäle ja se vaatii kokemusta ja taitoa. Ben Whishaw (s. 1980) on siis poikkeus joukossa. Hän näytteli Hamletinsa erittäin nuorena, vasta 23-vuotiaana ja juuri koulusta valmistuneena.

Whishawn ura on sittemmin noussut kuin raketti. Hänet on nähty monien Suomessakin esitettyjen tv-sarjojen rooleissa, kuten Perienglantilaisessa skandaalissa ja London Spyssa. Hän on ollut mukana myös James Bond -elokuvissa Q:n roolissa.