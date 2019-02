Analyysi: Risikko antoi laiskanläksyn hallintovaliokunnalle ja ojensi perustuslakioppineita – kenen syytä tiedustelulakisotku on?

Eduskunta on saanut aikaan poikkeuksellisen suuren sopan niin sote- kuin tiedustelulakien kanssa, kirjoittaa politiikan toimittaja Anne Orjala.

Eduskunnassa nähtiin keskiviikkona poikkeuksellinen episodi.

Eduskunnan johto, etunenässä puhemies Paula Risikko (kok.), päätti ottaa viime hetkillä aikalisän ja vetää tiedustelulait pois eduskunnan päivän asialistalta.

Risikko sanoi haluavansa varmistaa, että eduskunnasta ja sen täysistunnosta ei lähde lakeja, jotka olisivat perustuslain vastaisia.

Risikko antoi näin poikkeuksellisen laiskanläksyn hallintovaliokunnalle, jonka mietintöön kritiikki kohdistui.

Hän pisti käytännössä eduskunnan virkamiehet nyt tarkistamaan, onko siviilitiedustelulain valiokuntakäsittelyssä otettu riittävästi huomioon perustuslakivaliokunnan kannanotot.

Perustuslakiasiantuntijat ovat arvostelleet jyrkästi hallintovaliokunnan laatimaa mietintöä.

Perustuslakiasiantuntijat ovat moittineet, että tiedustelulakien viimeistelyssä ei ole huomiotu riittävästi perustuslakivaliokunnan muutosvaatimuksia.

Hallintovaliokunnassa joudutaan varmasti nyt katsomaan peiliin, kun Risikon määräämät virkamiehet joutuvat käymään heidän työnsä läpi.

Kyseessä ei suoranaisesti ole meriitti hallintovaliokunnan työskentelylle.

Lavapuroa ja Ojasta ei enää kuultu, suojelupoliisia kyllä

Perustuslaki on jouduttu käymään läpi, sillä suojelupoliisille ja puolustusvoimille halutaan antaa lisää valtaoikeuksia. Niitä on perusteltu kansainvälisen rikollisuuden torjunnalla ja kansallisella turvallisuudella.

Viime kädessä kyse on siitä, kuinka paljon tiedustelulakien varjolla ollaan valmiita tinkimään perusoikeuksista. Kyse on tasapainoilusta esimerkiksi suojelupoliisin valtuuksien ja perustuslain takaamien perusoikeuksien kanssa.

Tästä syystä myös jokaisen kansalaisen on syytä olla kiinnostunut asiasta.

Onko niin, että perustuslakiasiantuntijoita ei ole hallintovaliokunnassa edes haluttu kuulla riittävällä vakavuudella, vaikka asia on painava?

Hallintovaliokunta ei katsonut enää tarpeelliseksi kuulla perustuslakiasiantuntijoita Juha Lavapuroa ja Tuomas Ojasta.

He ovat olleet kuultavana eduskunnan perustuslakivaliokunnassa.

Sen sijaan hallintovaliokunta on nähnyt tarpeelliseksi kuulla suojelupoliisia ja konservatiivisempana tunnettua perustuslakiasiantuntijaa Mikael Hidéniä.

Perustuslakiasiantuntijat ja Risikko eri linjoilla

Risikko antoi samalla yllättävän luunapin perustuslakiasiantuntijoille. Hän sanoi toivovansa, että asiantuntijoiden epäilyjä ei tarvitsisi enää lukea sosiaalisesta mediasta.

Voi tulla myös käymään ja kuppi kahvia tarjotaan, Risikko piikitteli.

Perustuslakiasiantuntijoiden julkisista esiintymisistä on tullut kuva, että he kokevat, ettei heitä ole otettu riittävän vakavasti. Että hallintovaliokunta on kuunnellut enemmän suojelupoliisia kuin heitä.

Vai onko eduskunnassa katsottu, että sosiaalisessa mediassa esitetyistä lausunnoista tulee maku, että eduskuntaa painostetaan?

Perustuslakiasiantuntijat ovat aiemmissa sote-ulostuloissaan aiheellisesti muistuttaneet (siirryt toiseen palveluun), että heillä on sananvapaus ja he saavat tuoda julkisuuteen valiokunnissa itse nostamiaan asioita.

Ehkä paniikkinappulan painamiseen oli myös muita syitä. Ilmassa oli epäilys siitä, että joku voisi eduskunnan suuressa salissa nostaa esiin perustuslakiasiantuntijoiden kritiikin ja vaatia asian käsittelyä uudelleen perustuslakivaliokunnassa.

Risikon voimakasta reaktiota saattaa selittää myös se, että hänellä on tietyllä tapaa henkilökohtainen suhde asiaan.

Risikko allekirjoitti sisäministerinä hallituksen esityksen siviilitiedustelulaista ja on puhemiehenä paimentanut sen ripeää käsittelyä.

Sotkua toisen perään

Kaiken kaikkiaan sotkut tiedustelu- ja sotelakien kanssa eivät anna hallituksen tai ylipäätään eduskunnan toiminnasta hyvää kuvaa.

Soten kohtalo on yhä täysin auki, ja koko prosessi on sisältänyt enemmän mutkia ja kiemuroita kuin kukaan olisi voinut kuvitella.

Sotea käsitellään tällä hetkellä hiki hatussa perustuslakivaliokunnassa.

Nyt näyttää ainakin siltä, että sote-lausunto viivästyy jo pelkästään sen takia, että perustuslakivaliokunnan virkamiesvoimat on nyt valjastettu tarkistamaan hallintovaliokunnan tiedustelulakimietintöä.

Tällä hetkellä ei ole tiedossa, tarvitaanko hallintovaliokunnan mietinnöstä vielä perustuslakivaliokunnan lausunto.

Jos näin käy, sote-lakien tarkastelu hyvin todennäköisesti viivästyy tiedustelulakien käsittelyn ajaksi. Tämä ei tiedä hyvää soten jo muutenkin äärimmäisen tiukalle aikataululle.

Varmaa lienee vain se, että tiedustelulait runnotaan läpi joka tapauksessa.

Lähipäivät näyttävät myös sen, kuka saa sotkussa pahiten nenilleen.

Juttua muokattu 13.2. klo 19.41: Korjattu ensimmäisen lauseen päivä tiistaista keskiviikoksi.

Lisää aiheesta:

Risikko: "Jos epäily herää, se myös perataan", tiedustelulait vedettiin poikkeuksellisesti pois täysistunnosta