USA:n edustajainhuone vetäisi tuen Saudi-Arabian toimilta Jemenissä – Trump jatkaa vankkumatonta tukeaan Saudi-Arabialle

YK on luonnehtinyt Jemenin tilannetta maailman pahimmaksi humanitaariseksi kriisiksi.

Yhdysvaltain kongressin edustajainhuone on äänestänyt sen puolesta, että Yhdysvallat lopettaa Saudi-Arabian toimien tukemisen Jemenissä. Edustajainhuone päätti asiasta äänin 248–177.

Hankkeen puolesta äänesti demokraattienemmistön mukana myös 18 republikaania. Kymmenet demokraatit kuitenkin kannattivat republikaanien ehdotusta, jonka mukaan Yhdysvallat jatkaa tiedustelutietojen jakamista Saudi-Arabian kanssa, kun kyse on Yhdysvaltojen kansallisesta turvallisuudesta.

Saudi-Arabia ja Yhdysvallat ovat pitkäaikaisia liittolaisia, ja Saudi-Arabian johtama liittouma tukee Jemenin sodassa maan hallitusta. Asia menee seuraavaksi republikaanienemmistöisen senaatin käsittelyyn. Jos hanke etenee presidentille asti, hänen on mahdollista pysäyttää se veto-oikeudellaan.

Muun muassa Washington Post (siirryt toiseen palveluun) kirjoittaa, että presidentti Donald Trump on jo uhannut käyttävänsä veto-oikeuttaan. Presidentin neuvonantajien mukaan päätös "vahingoittaisi kahdenvälisiä suhteita alueella". Viime vuonna edustajainhuone torppasi vastaavanlaisen esityksen republikaanienemmistön turvin. Vuodenvaihteen jälkeen aloittaneessa edustajainhuoneessa on demokraattienemmistö.

Trumpin vankkumaton tuki herättää ärtymystä

YK on luonnehtinyt Jemenin tilannetta maailman pahimmaksi humanitaariseksi kriisiksi. Vuonna 2015 alkaneessa sisällissodassa on kuollut tuhansia siviileitä, ja maassa on vakava nälänhätä. Ihmisoikeusjärjestöt ovat syyttäneet Saudi-Arabiaa siitä, että se estää pääsyn Jemenin satamiin, mikä vaikeuttaa avun toimittamista maahan.

Edustajainhuoneen äänestystulos heijastelee myös kasvavaa ärtymystä siitä, että presidentti Trump jatkaa vankkumatonta tukeaan Saudi-Arabialle sauditoimittaja Jamal Khashoggin murhasta huolimatta. Saudi-Arabian hallinnosta kriittisesti kirjoittanut Khashoggi murhattiin Saudi-Arabian lähetystössä Istanbulissa lokakuussa.

Esimerkiksi Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA arvioi marraskuussa, että Saudi-Arabian kruununprinssi oli tilannut murhan. Saudiviranomaisten mukaan murhan toteutti saudiagenttien ryhmä, joka ei toiminut kruununprinssi Mohammed bin Salmanin käskystä.

Presidentti Trump on toistaiseksi asettunut sille kannalle, että kruununprinssi ei ole ollut osallisena murhaan.

Lähteet: AFP